Abstimmung Die Ostschweizer Gemeinden stimmen der AHV-Vorlage zu, aber nur relativ knapp Die AHV-Revision stösst in der Ostschweiz bisher auf Zustimmung. Die ersten Ergebnisse aus den Gemeinden deuten darauf hin, dass die Vorlage in allen Ostschweizer Kantonen angenommen werden dürfte, allerdings knapper als erwartet. Jürg Ackermann 25.09.2022, 12.17 Uhr

Umstrittenes Abstimmungsplakat der Gewerkschaften gegen die AHV-Vorlage. Bei der Revision ging es um das Rentenalter 65 für Frauen und nicht um eine generelle Erhöhung auf 67 Jahre. Bild: Alex Spichale

Eigentlich war die Sache mit Blick auf die Abstimmungsparolen klar. Sämtliche Parteien von der GLP bis zur SVP haben die AHV-Reform unterstützt. Nur Grüne, SP und Gewerkschaften stellten sich dagegen. Nun zeigt sich, die Linke kann bei dieser Vorlage weit über ihr Stimmenpotenzial hinaus mobilisieren. Zumindest deuten erste Ergebnisse aus den Ostschweizer Gemeinden darauf hin.

Zwar sagen alle bisher ausgezählten 13 St.Galler Gemeinden Ja zur AHV-Reform. Da es sich vor allem um ländliche und damit bürgerlich dominierte Orte handelt, ist das jedoch keine Überraschung. Unerwartet ist eher die bescheidene Zustimmung. So sagten Rüthi (51 Prozent), Flums und Seveln (53 Prozent) und Rheineck (55 Prozent) eher knapp ja, mit über 60 Prozent etwas deutlicher fielen die Ja-Mehrheiten in Tübach, Niederhelfenschwil oder Hemberg aus. Erwartet wird, dass in den städtischen Gebieten die Skepsis gegen die Erhöhung des Frauenrentenalters noch grösser ist. Im Thurgau hat mit Schlatt eine von bisher 20 ausgezählten Gemeinden die AHV-Reform gar abgelehnt. Insgesamt liegt der Ja-Stimmen-Anteil jedoch bei fast 60 Prozent.

Wie erwartet keine Chance hat in der ländlichen Ostschweiz die Massentierhaltungs-Initiative. In allen bisher ausgezählten St. Galler Gemeinden gibt es wuchtige Nein-Mehrheiten mit teils über 80 Prozent der Stimmen. Im Thurgau liegt der Nein-Stimmen-Anteil bei fast 73 Prozent.

Zudem zeigen die ersten Ergebnisse aus den Ostschweizer Gemeinden, dass es für Finanzminister Ueli Maurer ein schwerer Tag werden könnte. Obwohl die Verrechnungssteuer-Vorlage von der GLP bis zur SVP unterstützt wurde, hat sie auch in der bürgerlich dominierten Ostschweiz bisher nur sehr knappe Mehrheiten, im Thurgau sind es rund 55 Prozent, im Kanton St. Gallen nur 53 Prozent. Untereggen - als bisher einzige St. Galler Gemeinde - lehnt die Vorlage sogar ab. Erwartet wird auch hier, dass die Gegner im Verlaufe des Nachmittags auch in der Ostschweiz noch zulegen könnten, insbesondere dank den Stimmen aus der links-grün dominierten Stadt St. Gallen.