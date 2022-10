Abstimmung Ältere Frauen hätten die AHV-Reform versenken können – die Analyse von Stimmbeteiligungen in neun St.Galler Gemeinden Die Stimmbeteiligung von Frauen und Männer gleicht sich an. Nur Frauen ab 60 Jahren bleiben der Urne immer noch eher fern als Männer dieses Alters. Diesen Schluss lassen neue Zahlen zu, die von der St.Galler Fachstelle für Statistik veröffentlicht wurden. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Den Weg zur Urne nehmen Frauen in etwa gleich wahrscheinlich unter die Füsse wie Männer. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Äusserst knapp wurde am 25. September die AHV-Reform von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern angenommen. Nur wenig mehr als 50 Prozent der Stimmberechtigten sagten Ja zur Erhöhung des Frauenrentenalters.

Dass das Resultat so knapp wurde, könnte gemäss Cloé Jans, Politikwissenschafterin beim Forschungsinstitut GFS, auf eine starke Schlussmobilisierung der Frauen zurückzuführen sein. Denn Frauen hätten die AHV-Reform eher abgelehnt als Männer, wie sie in einem Gespräch mit dem Schweizer Radio und Fernsehen sagte.

Insgesamt gleich hohe Stimmbeteiligung am 25. September

Dazu verlässliche Zahlen zu erhalten, ist fast unmöglich. Die Stimmbeteiligung wird so gut wie nach Geschlechtern ausgewertet. Eine Ausnahme ist der Kanton St.Gallen, wo seit Mai 2017 für neun Gemeinden detaillierte Abstimmungsergebnisse veröffentlicht werden.

Die neusten Zahlen zeigen nun: Die Frauen gingen tatsächlich eher zur Urne. Zumindest eher als bisher in diesem Jahr. In den erfassten Gemeinden waren es 50,7 Prozent aller stimmberechtigten Frauen. An den bisherigen Abstimmungsterminen des Jahres lag der Wert bei 42,4 respektive 41,1 Prozent.

Nur: Dasselbe Bild zeigt sich beim anderen Geschlecht. Am jüngsten Abstimmungssonntag beteiligten sich ebenfalls 50,7 Prozent aller stimmberechtigten Männer, früher im Jahr lag der Wert mit 45,1 respektive 42,9 Prozent ebenfalls deutlich tiefer.

Die Fachstelle für Statistik schreibt denn auch: «Zwischen den Geschlechtern waren die Unterschiede in der Stimmbeteiligung eher klein. Am deutlichsten, wenn auch gering, ist der Frauenvorsprung am 25. September in Schmerikon und St.Gallen mit mehr als zwei Prozentpunkten.»

In den meisten Gemeinden sind Männer eher an der Urne anzutreffen als Frauen

Allerdings ist der Frauenvorsprung dort nicht nur am geringsten, es gibt ihn nur in diesen zwei der neun untersuchten Gemeinden. In den anderen sieben Gemeinden konnten die Frauen die Lücke aber meist verkleinern, vereinzelt gar so sehr wie nie seit Mai 2017.

Die Fachstelle für Statistik kommt zu einem unterschiedlichen Schluss, weil sie für die Analyse die über 80-jährigen Personen ausschliesst. Diese seien oft aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage, sich am politischen Prozess zu beteiligen.

Während diese Einschränkung der stimmberechtigten Bevölkerung zwar etwas seltsam anmutet, gibt sie doch einen interessanten Hinweis: Das Alter spielt gerade im Zusammenhang mit dem Geschlecht womöglich eine grössere Rolle.

Das sagt auch Politologe Silvano Moeckli. Bei den älteren Stimmberechtigten kämen zwei Punkte zusammen. Zum einen die relativ späte Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz. Diesen Rückstand müsse man gewissermassen erst aufholen. Zum anderen sei die Differenz des Bildungsgrades in höheren Altersgruppen weit ausgeprägter als in jüngeren. Und je höher der Bildungsgrad, desto höher sei die Stimm- und Wahlbeteiligung.

Deutliche Diskrepanz in der höchsten Altersgruppe

Und in der Tat zeigt sich das in den Daten deutlich. Während in allen von der Fachstelle definierten Altersgruppen unter 60 Jahren die Stimmbeteiligung der Frauen und Männer nahezu identisch ist – in der jüngsten Abstimmung sogar mit leichten Vorteilen für die Frauen –, ist die Differenz bei der Altersgruppe der Über-60-Jährigen deutlich zu sehen.

Davon ausgehend, dass Frauen tatsächlich eher Nein zur AHV-Reform gestimmt haben, und in der Annahme, dass sich die Erkenntnisse der St.Galler Gemeinden auf die ganze Schweiz übertragen lassen, wäre in der Mobilisierung der älteren Stimmbürgerinnen vielleicht das Potenzial gelegen, um das knappe Ja in ein knappes Nein zu verwandeln.

