ABSICHTSERKLÄRUNG Der Kanton St.Gallen und das Land Vorarlberg verstärken die Zusammenarbeit im öffentlichen Verkehr: «Das ist ein Staatsvertrag im Kleinen» Tarife, Angebotsdichte und Infrastruktur: Der Kanton St.Gallen will künftig über den eigenen Tellerrand hinausdenken und attraktivere Bedingungen für den Nachbarn Vorarlberg schaffen. Christoph Zweili 19.05.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Regionalbahn Turbo im Bahnhof Rorschach mit dem deutschen Ufer im Hintergrund. Bild: PD

Ein Bahnnetz. Ein Ticket. Ein Fahrplan: Davon ist die Bodenseeregion heute noch weit entfernt. Denkt man die Grenze weg, ist beidseits des Rheins eine der dynamischsten Regionen Europas und eine Agglomeration gewachsen, deren Treiber – das Land Vorarlberg und der Kanton St.Gallen – sich 2019 zu einem Metropolitanraum Bodensee konstituiert haben. Das grosse Thema ist die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr: Während es im Binnenverkehr längs des Rheins attraktive Angebote gebe, bestehe in den grenzüberschreitenden Querverbindungen noch Nachholbedarf, sagt der St.Galler Volkswirtschaftschef Beat Tinner:

Beat Tinner, St.Galler Regierungsrat. Bild: Benjamin Manser

«Das hat mit den unterschiedlichen Tarifstrukturen zu tun – unsere Preise sind heute für die Vorarlberger Kunden zu hoch –, aber auch mit den bestehenden Angeboten.»

Die grenzüberschreitenden Linien würden daher heute zu wenig stark frequentiert.

Johannes Rauch, Vorarlberger Landesrat. Bild. PD

Eine länderübergreifende Planung fehlt. Bisher zumindest. Das Land Vorarlberg und der Kanton St.Gallen wollen das jetzt ändern. Tinner hat zusammen mit dem Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch am Mittwoch in Lustenau eine unterzeichnete Absichtserklärung präsentiert:

«Das ist quasi ein Staatsvertrag im kleinen Rahmen. Der Weg der kleinen Schritte vor Ort ist nachhaltiger, als jahrelange Verhandlungen für einen Staatsvertrag zu führen, der abhängig von wechselnden Regierungen ist.»

Unterschiedliche Tarifstrukturen

Die Tarifniveaus zwischen Österreich und der Schweiz sind heute unterschiedlich, die Strukturen gerade in der Bodenseeregion mit verschiedenen Leistungsträgern komplexer als etwa in Basel oder Genf. Grenzüberschreitende Billette gibt es zwar, aber nicht viele: Nebst internationalen Tickets beispielsweise für eine Fahrt von St.Gallen nach Bregenz gibt es noch das wenig bekannte «Bodensee-Ticket» der drei Anrainerländer als Tageskarte oder 3-Tages-Pass für Bahn, Bus und Fähren.

Nebst diesen beiden Billettlösungen gibt es nur noch ein grenzüberschreitendes Kombiangebot des Verkehrsverbunds Vorarlberg mit dem Verbund Ostwind als Einzelbillett, Monats- oder Jahresabonnement.

Über die Tarifanerkennung auf grenznahen Linienabschnitten hinaus werden die beiden Partner künftig in neuen Produkten denken müssen, sagt Tinner.

«Wir sind überzeugt, dass das heute vergünstigte Firmenabo noch breiter gestreut werden kann.»

Bei den Tarifen wollen die beiden Partner «so schnell als möglich» ein attraktives Pricing erreichen, um mehr Berufspendler aus Vorarlberg auf den Bus bringen zu können. «Das Ticketing soll über entsprechende Apps elektronisch möglich sein.» Dafür müssten allerdings noch einige technische Hürden im Roamingbereich überwunden werden:

«Das wird eine Knochenarbeit für die Fachämter in Vorarlberg und im Amt für öffentlichen Verkehr im Kanton St.Gallen werden.»

Das werde finanzielle Konsequenzen haben: «Der Kanton St.Gallen wird künftig mehr Mittel bereitstellen müssen. Daran werden sich aber auch die Vorarlberger beteiligen müssen.» Mittelfristig soll auch Liechtenstein als Partner eingebunden werden, das 2020 den Doppelspurausbau einer S-Bahn zwischen Feldkirch und Buchs abgelehnt hat.

«Es geht hier um einen Wirtschafts- und Gesellschaftsraum», sagt Tinner. «Wenn wir die Tarife und die Infrastrukturanpassungen auf unsere Agglomerationsprogramme herunterbrechen wollen, müssen wir uns zu einem gemeinsamen Vorgehen bekennen», sagt Tinner. «Wir müssen lernen, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.»

In 57 Minuten nach Lindau

Das Fernziel der Ostschweizer Kantone im Fernverkehr bleiben stündliche EC-Verbindungen zwischen (Zürich-)St.Gallen und München. Die Realität ist ein Zweistundentakt: Seit Dezember 2020 verkehrt der Münchner Eurocity sechsmal pro Tag zwischen Zürich und München. Die Ostschweizer Kantone wollen nun mit Unterstützung des Bundesamts für Verkehr und der Regionalbahn Thurbo im kommenden Dezember die Taktlücke nutzen und die S7 ab Romanshorn über Rorschach, St.Margrethen und Lindau-Reutin durchbinden.

Werner Fritschi, Leiter Märkte bei der Regionalbahn Thurbo. Bild: Andrea Stalder

«Mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember wird die verlängerte S7 am Wochenende das Zweistunden-Taktloch des ‹Münchners› füllen, sodass jede Stunde ein umsteigefreier Zug um das östliche Bodenseeufer fahren wird.» Dafür musste bisher dreimal – in Rorschach, St.Margrethen und Bregenz – umgestiegen werden. Werner Fritschi, Leiter Märkte bei Thurbo, sagt:

«Es ist die erste S-Bahn, die durch drei Länder fährt.»

Und das mit direkten Anschlüssen aus Konstanz-Kreuzlingen und dem Thurtal sowie in Rorschach aus dem Fürstenland sowie von St.Gallen.

Vier Jahre lang hat sich Geburtshelfer Fritschi für seine «touristisch bedeutsame» Idee der Bodensee-S-Bahn eingesetzt. Dabei gab es viele technische Hürden zu überwinden:

«Wir haben mit Vorarlberg nur die Spurbreite und den Strom gemeinsam.»

Nicht nur, dass sich die Signaltechnologie in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterscheidet, es brauchte auch Sicherheitsbescheinigungen für die Thurbo-Fahrzeuge, die nun auch noch zusätzlich mit Aussen-Lautsprechern nachgerüstet werden müssen. Beinahe wäre die verlängerte S7 an den behördlichen Auflagen gescheitert, «hätte sich nicht die Politik eingeschaltet», sagt Fritschi.