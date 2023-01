Abhängigkeit Dank Methadon hat der Ostschweizer Michael Baumgartner seine Heroinsucht im Griff – doch jetzt droht das Opioid knapp zu werden Bilder: Michel Canonica Zwischen einem geregelten Alltag und dem Rückfall liegt bei manchen Süchtigen eine Methadon-Tablette. Doch diese wird nicht mehr produziert, weil Swissmedic dem Hersteller die Bewilligung entzog. Deshalb könnte bald nicht nur Methadon ausgehen, sondern auch andere Opioide. Was der drohende Engpass für Süchtige bedeutet, erzählt ein Betroffener. Aylin Erol Jetzt kommentieren 17.01.2023, 17.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Michael Baumgartner hat heute Morgen schon «gefixt», wie er sagt. Jeden Tag holt er sich seine Ration Heroin am Schalter der Stiftung Suchthilfe St.Gallen, im Herzen der Kantonshauptstadt. Die Mitarbeitenden der Suchthilfe stellen es ihm dort in Spritzen zur Verfügung. Nehmen kann er es dann direkt nebenan, an einem kleinen, runden Tisch.

Desinfektionsmittel und Pflaster stehen schon bereit. «Ich benutze immer dasselbe Loch, dieselbe Vene», sagt Baumgartner. Das gehe gut, weil der Stoff, den sie hier bekämen, so sauber sei. «Da kann nichts kaputtgehen», sagt der 54-Jährige und zeigt auf seinen rechten Unterarm. Dort verdeckt ein weisses Pflaster den Einstich. Sein Blut hat darauf einen roten Fleck hinterlassen.

Ein Pflaster überdeckt den Einstich, in den Baumgartner sein Heroin spritzt.

Drogen waren seit der Jugend an der Tagesordnung

«Oft sind noch drei weitere Personen an einem Tisch neben mir und geben sich ihren Knall», sagt Baumgartner. Das habe ihn zu Beginn gestört. Denn sobald das Heroin wirke, würden manche ganz laut und redselig. Viele seien einsam, von der Gesellschaft ausgeschlossen. Das Heroin gebe ihnen wieder Glücksgefühle.

«Ich selbst merke nur noch ein kurzes Kribbeln, werde nicht high.» Nach so vielen Jahren merke man nicht mehr viel vom Hochgefühl des Heroins. Angefangen zu spritzen, hat Baumgartner Mitte zwanzig, also vor dreissig Jahren. «Ich habe eine Abhängige dazu überredet, mir eine Spritze zu geben. Sie wollte zuerst nicht. Heute weiss ich, wieso.»

Er habe schon mit 13 Jahren gekifft, in der Lehre mit Koks angefangen und deshalb geglaubt, er habe alles unter Kontrolle. Doch Heroin war anders. Baumgartner war sofort süchtig. «Zuerst brauchst du’s einmal im Monat, dann einmal in der Woche. Und dann, wenn du bei der täglichen Spritze angelangt bist, hast du verloren.» Schnell hatte das Heroin ihn unter Kontrolle – bis heute.

Magen-Darm-Grippe und Schüttelfrost: So fühlt sich Entzug an

In all den Jahren hat er schon mehrfach versucht, vom Stoff loszukommen. Am besten funktioniert hat es bisher unfreiwillig im Gefängnis. Dort gelandet ist Baumgartner in jüngeren Jahren, als er eine Tankstelle überfiel. «Ich brauchte natürlich Geld für Heroin.»

Im Knast kam er nicht an den Stoff heran und war auf Entzug. «Das ist ein ganz schlimmes Gefühl. Wie Magen-Darm-Grippe, Fieber, Schüttelfrost, Herzrasen, Angst – alles zusammen», erklärt Baumgartner resigniert und schüttelt sich. An die nüchterne Zeit erinnert er sich aber gut. «Mein Körper fühlte sich wieder viel besser an. Gesünder.» Sogar regelmässig Sport habe er damals wieder treiben können.

Doch kaum kam Baumgartner wieder auf freien Fuss, lockte ihn das alte Umfeld zurück an die Spritze. Inzwischen hat er die Hoffnung aufgegeben, dass er eines Tages vom Heroin loskommt. «Ich versuche einfach, so gut wie möglich mit der Sucht zu leben.» Seit einigen Jahren wohnt er mit seiner Frau in einer «ganz schönen Stadtwohnung», wie er es beschreibt. Geld bekommt Baumgartner von der IV. Nachmittags arbeitet er in einer Tagesstätte, wo er Sujets in Holz einbrennt.

Methadon ermöglicht «normales» Leben

Dass Baumgartner heute ein relativ normales Leben führen kann, hat er unter anderem Methadon zu verdanken. Das chemische Opioid wirkt ähnlich wie Heroin: schmerzlindernd, leicht euphorisierend – und süchtig machend. Dafür aber hält seine Wirkung im Gehirn länger an als das zerstörerische Heroin und hält ihn erst noch von einer Überdosis ab. Methadon ist deshalb der am häufigsten verabreichte Wirkstoff, um Heroinsucht zu therapieren.

In den 90er-Jahren nahm Baumgartner in Winterthur als einer der ersten an einem Methadon-Programm für Heroinabhängige teil. Kurz nachdem sein Bruder verstarb. Mit roten, wässrigen Augen erklärt Baumgartner:

«Mein Bruder hat auch gefixt, ist zwar nicht an einer Überdosis gestorben, aber an den Konsequenzen der Heroinabhängigkeit.»

Seither ist er bei der Suchthilfe, wo er über die Jahre immer wieder andere Therapien versucht hat. Vor drei Jahren ist er schliesslich wieder bei Methadon angelangt. Wenn Baumgartner seine tägliche Ration Heroin abholt, gibt ihm die Suchthilfe auch 90 Milligramm flüssiges Methadon mit, abgefüllt in ein kleines Fläschchen. «Das nehme ich dann am Abend, damit ich’s bis zum nächsten Tag schaffe.» Die beiden Suchtmittel wurden für Baumgartner optimal aufeinander abgestimmt.

Eine Mitarbeiterin der Stiftung Suchthilfe St.Gallen füllt flüssiges Methadon ab.

Methadon-Hersteller wurde Bewilligung entzogen

Wie lange dieses Vorgehen noch möglich sein wird, ist derzeit ungewiss. Denn der Schweiz droht ein Methadon-Engpass. Dies, weil Swissmedic im November dem grössten einheimischen Hersteller von Methadon-Tabletten, der Amino AG in Gebenstorf (AG), wegen Sicherheitsmängeln die Betriebsbewilligung entzog.

Zwar besitzt die Schweiz ein Notlager für Methadon-Tabletten. Da dieses jedoch im Besitz der Amino AG ist, darf es nicht angetastet werden. Das Bundesamt für Gesundheit und Swissmedic stehen aber nicht nur deshalb in der Kritik, sondern auch, weil zum Zeitpunkt, als über die Schliessung informiert wurde, bereits keine Tabletten mehr bestellt werden konnten.

Gemäss der Schweizerischen Gesellschaft für Suchtmedizin (SSAM) haben deshalb inzwischen selbst Grosshändler keine Methadon-Tabletten mehr, die sie an Apotheken und Arztpraxen vertreiben könnten (Ausgabe vom 6. Januar). Viele Süchtige weichen darum auf den flüssigen Wirkstoff aus, den Baumgartner täglich verwendet. Deshalb droht aber auch dieser bald knapp zu werden.

Michael Baumgartner sagt, er verfluche immer wieder den Tag, an dem er das erste Mal Heroin zu sich genommen habe: «Ich hoffe nur, dass nicht noch mehr Menschen so einen Blödsinn machen wie ich damals.»

Suchthilfe und Betroffene sind sich Engpässe gewohnt

Von all dem wusste Baumgartner bis kurz vor dem Gespräch nichts. Und er glaubt auch, dass vielen Süchtigen der drohende Engpass noch nicht bewusst ist. «Wenn man die von der Suchthilfe fragt, die mir mein Methadon geben, heisst es: ‹Du musst dir keine Sorgen machen.› Aber weiter oben tönt es ganz anders.»

«Weiter oben» ist in diesem Fall bei Regine Rust, Geschäftsleiterin der Stiftung Suchthilfe in St.Gallen. Sie sagt: «Es ist schon so, dass wir traurigerweise Engpässe und Lieferverzögerungen gewohnt sind.» Sevre Long, ein ebenfalls häufig verwendetes Opioid, sei in den letzten Jahren etwa immer mal wieder knapp gewesen. Auch hier stellt nur eine einzige Firma das Medikament her. «Noch ein Klumpenrisiko», nennt Rust diese Ausgangslage, die auch den Methadon-Tabletten-Engpass verursacht hat.

Die Suchthilfe St.Gallen hätte bei allerlei Engpässen bisher immer Lösungen für ihre Klientinnen und Klienten gefunden. Rust sieht es daher als Vertrauensbeweis an, dass sich diese noch nicht verunsichern lassen. Die jetzige Situation aber sei anders: «Dass eine ganze Produktion geschlossen wird, hatten wir noch nie.» Rust befürchtet darum, dass in einem halben Jahr neben Methadon auch andere Opioide knapp werden.

Opioid-Knappheit mit schweren Folgen?

Für Süchtige kann das gefährlich werden. Rust erklärt den langwierigen Prozess, den ihre Klientinnen und Klienten hinter sich haben, bis sie die für sie passende Medikamentenkombination gefunden haben, unter deren Nebenwirkungen sie am wenigsten leiden, und fügt dann an:

«Die Gefahr, dass die Leute rückfällig werden, ist gross, wenn sie unter den Nebenwirkungen anderer Medikamente leiden!»

Dass es vom Rückfall bis zum plötzlichen Tod schnell gehen kann, hat Michael Baumgartner schon viele Male erlebt. «Man merkt der Person nichts an, alles ist gut. Und dann Zack! Steht plötzlich wieder ein Kerzchen bei uns am Schalter und daneben ein Bild. Tot.» Das lasse einen nicht kalt.

Baumgartner lässt sich von den trüben Aussichten nicht verunsichern. Er habe bis jetzt alles durchgestanden. «Ich werde einfach Sevre Long nehmen und dann ist gut. Freunde nehmen das auch und vertragen es gut.»

Dass Sevre Long wegen des Methadon-Engpasses aber ebenfalls knapp werden könnte, diese Information ist noch nicht bis zu ihm vorgedrungen. Und vielleicht ist das auch besser so. «Was in ein paar Monaten wirklich sein wird, wissen wir einfach nicht», sagt Regine Rust. Ihre grösste Angst ist jedoch, dass in einer solchen Notsituation ein Mal mehr jene Menschen in Vergessenheit geraten, die ohnehin oft von der Gesellschaft vergessen werden.

