Aargauer Fussball: Die Highlights des Spieltags

Aargauer Fussball FC Wettingen beschert dem FC Suhr die erste Niederlage, Klingnau lässt die Muskeln spielen: Die Highlights des Spieltags Am ersten Spieltag der Rückrunde kommt es in der Aargauer 2. Liga gleich zu einer faustdicken Überraschung: Der FC Wettingen gewinnt beim Leader FC Suhr mit 2:0. Jubeln kann auch der FC Klingnau, der dank einem 4:0-Erfolg bei der FC Wohlen U23 die rote Laterne abgibt. Nik Dömer 26.03.2023, 22.40 Uhr

Der FC Wettingen gewinnt gegen Suhr und hat nun nur noch vier Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. Alexander Wagner

Wer mit einem langweiligen Durchmarsch des FC Suhr in der Rückrunde gerechnet hat, der dürfte am Freitagabend verdutzt auf die Resultate geschaut haben: Der FC Wettingen bezwang den Tabellenführer auswärts auf der Hofstattmatten mit 2:0 und fügte damit den Suhrern die erste Saison-Niederlage zu. Für die Treffer sorgten in der 38. Minute Brando Canzian und in der 84. Minute Sven Käser durch ein Eigentor.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen