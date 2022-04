Gasheizungen ersetzen: St.Galler Klima-Initiative kommt zustande

100 Millionen fürs Klima Öl- und Gasheizungen schneller ersetzen: Die St.Galler SP bringt ihre Volksinitiative zustande Die SP Kanton St.Gallen hat genügend Unterschriften für ihre Klimafonds-Initiative gesammelt. Eine zentrale Forderung darin: Möglichst alle fossilen Heizungen sollen ersetzt werden. Mit dem Ukraine-Krieg hat das Thema ungeahnt an zusätzlicher Aktualität gewonnen. Adrian Vögele 04.04.2022, 10.39 Uhr

Nationalrätin Claudia Friedl und Kantonsrat Ruedi Blumer bei der Präsentation der Klimafonds-Initiative im vergangenen November. Bild: Andri Vöhringer

Der Kanton St.Gallen soll 100 Millionen Franken für Klimaschutzmassnahmen in die Hand nehmen: Diese Forderung haben SP und Grüne schon vor Jahren im St.Galler Kantonsrat gestellt - ohne Erfolg. Die SP hat inzwischen den Weg über das Volk gewählt. Sie hat im vergangenen November eine Initiative mit demselben Ziel gestartet.

Jetzt ist klar: Das Volksbegehren wird eingereicht - es sind genügend Unterschriften zusammengekommen. 4000 wären nötig, 5200 hat die Partei gesammelt, wie sie mitteilt. Juso, Klimastreik, Mieterverband, Gewerkschaftsbund, VCS, Gewerbeverein und der Wohneigentümerverband Casafair sind beteiligt. Nicht mehr mit dabei sind die Grünen, nicht ganz freiwillig, wie sich herausstellte.

Finanzielle Anreize statt Verbote

Mit dem Ukraine-Konflikt, der auch die Energieversorgung in Europa bedroht, hat die Initiative zusätzlich ungeahnte Aktualität gewonnen. Die 100 Millionen Franken, welche die SP für das Klima bereitstellen will, sollen nämlich nicht zuletzt in den Ersatz von Öl- und Gasheizungen im Kanton fliessen.

Gemäss dem neuen St.Galler Energiegesetz dürfen Hauseigentümerinnen und -eigentümer auch weiterhin neue Öl- und Gasheizungen einbauen lassen – sofern sie den Bedarf des Gebäudes für fossile Energie um zehn Prozent senken. Diese Einschränkung sei viel zu bescheiden, kritisiert die SP. Doch wenn schon Verbote nicht mehrheitsfähig seien, dann müsse der Staat mehr finanzielle Anreize für Private bieten, auf klimafreundliche Alternativen umzusteigen. SP-Präsidentin Andrea Scheck sagt gemäss Communiqué:

Andrea Scheck, Präsidentin SP Kanton St.Gallen. Bild: Andrea Tina Stalder

«Klimaschutz darf nicht einfach ein Hobby für diejenigen sein, die es sich leisten können.»

Es gelte, die schlimmsten Folgen der Klimakrise abzuwenden, hatte die SP schon im vergangenen Herbst betont. Das Geld aus dem Fonds soll beispielsweise auch die energetische Sanierung von Gebäudehüllen und den Ausbau der erneuerbaren Energien unterstützen.

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sahen sich Politikerinnen und Politiker von SP und Grünen in ihrer energiepolitischen Haltung bestätigt. So sagte die St.Galler Grünen-Nationalrätin Franziska Ryser: «Der Handel mit russischem Erdgas half nicht nur, diesen Krieg zu finanzieren, er macht Europa auch abhängig. Eine nachhaltige Energiepolitik ist damit auch sicherheitspolitisch relevant.»