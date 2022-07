Beide Appenzell: Feuer- und Feuerwerksverbot in Waldesnähe

1. August Jetzt ziehen die beiden Appenzeller Kantone nach: Kein Feuer und Feuerwerks in Waldesnähe Nachdem der Kanton St.Gallen am Mittwoch ein Feuer- und Feuerwerksverbot im Wald und in Waldesnähe ausgesprochen hat, kündigen die beiden Appenzeller Kantone nun die gleichen Massnahmen an. Tabea Leitner Jetzt kommentieren 27.07.2022, 11.32 Uhr

Am 1. August 2022 darf nun auch in den beiden Appenzeller Kantonen in Waldesnähe kein Feuerwerk gezündet werden. Symbolbild: AZ

Die Niederschläge der Kaltfront vom 25. auf den 26. Juli 2022 konnten die Waldbrandgefahr in beiden Appenzeller Kantonen nicht entschärfen. So schreibt das Amt für Raum und Wald des Kantons Appenzell Ausserrhoden: «Der Regen der letzten Tage hat die Trockenheit in den Ausserrhoder Wäldern zwar gemildert, aber zu wenig, um die derzeit herrschende erhebliche Waldbrandgefahr zu verringern.» Zudem versprechen die Wetterprognosen der kommenden Zeit keine flächigen Niederschläge, welche die Waldbrandgefahr entschärfen würden. Besonders an exponierten Stellen im Vorderland und an Südhängen könne die Waldbrandgefahr hoch sein. Aufgrund dessen setzt der Kanton Appenzell Ausserrhoden die Waldbrandgefahr auf Stufe 4.