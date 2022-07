Die Ostschweiz bibbert um die Fahne am Säntis – doch für die Patinnen und Paten bleibt es ein Fest

Am 31. Juli 2022 ist es wieder so weit – die weltweit grösste Schweizer Fahne soll erneut am Säntis ausgerollt werden. Dieses Jahr wurden 130 Spezialgäste zum Spektakel eingeladen, die im vergangenen Jahr eine Partnerschaft für die Flagge gelöst haben.