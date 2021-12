Dieser Appenzeller transportiert Luxusautos sicher in die Schweiz

Reportage Zu seinen Kunden gehören DJs, Formel-1-Piloten und Fussballstars: Der Appenzeller Florian Neff transportiert Luxusautos in die Schweiz Florian Neff aus Appenzell kurvt durch halb Europa, um Luxusautos für Garagen in die Schweiz zu transportieren. Dieses Mal fährt er ins Bugatti-Werk ins Elsass, um einen knapp zwei Millionen Euro teuren Bugatti Veyron abzuholen. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

Florian Neff vor dem zwei Millionen Euro teuren Bugatti Veyron, den er aus dem Elsass nach Zürich zur Autogarage transportiert hat. Bild: Raphael Rohner

Ein schwarzer VW Touareg mit weissem Anhänger steht vor dem Hotel Einstein. Es ist kurz vor 6 Uhr morgens, noch kaum ein Mensch ist auf den Gassen des Klosterviertels anzutreffen. Die Stadt St.Gallen befindet sich noch grösstenteils im Tiefschlaf. Hellwach hingegen ist Florian Neff, der im Innern des Autos sitzt. Neff kommt aus dem beschaulichen Appenzell Innerrhoden und hat sich der Welt der lauten Motoren verschrieben. Er transportiert Luxusautos für verschiedene Garagen in der Schweiz. Sein heutiges Ziel: Frankreich. In der Manufaktur im Elsass holt er einen Bugatti ab und überführt ihn nach Zürich, wo ihn die Autogarage Schmohl weiterverkauft. Ein Kunde aus dem Kanton Zürich hat den Wagen, einen Veyron Grand Sport Vitesse, für knapp zwei Millionen Euro erworben.

Florian Neff wartet um 6 Uhr morgens vor dem Hotel Einstein in St.Gallen. Bild: Raphael Rohner

Zuerst Pannenhilfe, dann Luxustransporte

Vor drei Jahren hat Neff seine Firma Luxtrans GmbH gegründet und seither ein Netz aus Partnern aufgebaut. Doch wie kommt ein 29-Jähriger zu diesem Beruf? «Ich bin da einfach so reingerutscht», sagt Neff, als er auf der Splügenstrasse die Auffahrt A1 Richtung Zürich nimmt. Neff arbeitete davor sechs Jahre bei der Pannenhilfe. Dann kam ihm die Idee, sich selbstständig zu machen. Kurzerhand entschloss er sich, die Transportlizenz zu erwerben und sich auf Transporte mit Luxuskarrossen mit einem Wert von bis zu fünf Millionen Franken zu spezialisieren. «Ich dachte, wenn das Auto einen gewissen Wert hat, wären die Besitzer sicher bereit, für einen schadenfreien Transport etwas mehr zu bezahlen», sagt Neff.

Unter dem Motto «No risk, no fun» hat er sich dann einen eigenen Anhänger gekauft. Und dann habe sich herumgesprochen, dass Neff Luxustransporte anbietet. «Ich übe den Beruf mit grosser Freude aus. Wenn du das gegenüber den Kunden ausstrahlst, kommen sie wieder», sagt Neff. Sein Anhänger hat die maximal erlaubte Breite von zweieinhalb Metern und eine Innenbreite von 2,35 Metern. An den Seitenwänden sind ausserdem Klapptüren angebracht, sodass Neff bequem aus den Autos aussteigen kann, ohne sie zu beschädigen.

Neff blickt auf die Uhr: kurz nach 7 Uhr. Er ist gut in der Zeit. Ab 10.30 Uhr hat er sich bei der Bugatti-Manufaktur in Molsheim angekündigt. In Zürich herrscht dichter Verkehr, Neff lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen. «Ich hatte schon einige illustre Kunden», sagt er. Zu sehr dürfe er nicht ins Detail gehen, aber darunter seien bekannte DJs, Formel-1-Piloten und Fussballer aus der Schweiz gewesen.

Manchmal täglich international unterwegs

Neff legt pro Jahr rund 120'000 Kilometer zurück, manchmal ist er täglich unterwegs. «Es gibt Wochen, da läuft es besser, und dann wieder solche, in denen etwas weniger los ist. Dieses Risiko hat jeder, der selbstständig ist», sagt Neff. Diese Woche ist viel los: Morgen ist er in Zug, um einen Bugatti einer Fahrzeugprüfung zu unterziehen, den darauffolgenden Tag nochmals in der Bugatti-Manufaktur und in drei Tagen in Berlin, um ein neues Cabriolet von McLaren abzuholen.

Seinen Kunden verrechnet Neff nur den Rückweg, wenn das Fahrzeug geladen ist. Die Kosten setzen sich zusammen aus einem Fixpreis pro gefahrenem Kilometer, einer Transportversicherung und dem Benzin. Eine Strecke wie die von Molsheim nach Opfikon, wo er den Bugatti Veyron ablädt, ist also nicht ganz günstig. Alles in allem lässt sich der Käufer den Luxustransport einige 100 Franken kosten. Im Vergleich zum Kaufpreis des Bugattis sind das aber Peanuts.

8.21 Uhr: Neff hat schon einen grossen Teil der Strecke bis nach Molsheim zurückgelegt Bild: Raphael Rohner

Den Morgenstau in Zürich hat Neff hinter sich gelassen, und an der Zollstelle Basel/St.Louis wurde sein VW Touareg durchgewunken. Nun sind es noch gut 90 Minuten bis Molsheim. Nachdem sich die Wolken vor Basel kurz verdichtet hatten und es nach Regen aussah, zeigt sich ab Mulhouse die Sonne. Die Landschaft ist fortan geprägt von weiten Feldern mit breiten Bewässerungsanlagen. Hie und da erblickt man sogar zwei Rehkitze, die über die Felder galoppieren. «Es ist nicht unbedingt die schönste Autostrecke, aber unter der Woche mal schnell Frankreich ist trotzdem schön», sagt Neff.

In der Bugatti-Lagerhalle herrscht striktes Fotoverbot

Schweizerisch pünktlich um kurz nach 10.30 Uhr trifft Neff bei der Bugatti-Manufaktur ein, einer von aussen unscheinbaren Fabrik inmitten von Grün. Trotzdem ist sie weit über die Grenzen der kleinen Gemeinde Molsheim hinaus bekannt. «Manchmal blockieren Schaulustige die Strasse, um einen Blick auf das Gelände zu erhaschen», sagt Neff. In gebrochenem Französisch begrüsst er die Dame am Empfang, von der er im Tausch gegen seine Identitätskarte einen Besucherausweis bekommt.

Dann fährt Neff durch die Sperrschranke und parkiert rechts vor der Produktionshalle. Darin wird der Veyron Grand Sport Vitesse gelagert, den Neff für den Kunden abholen soll. Ein Modell im Duoton: Der untere Bereich des Autos sowie die Felgen sind himmelblau, der obere Teil des Wagens ist in dunkelblauen Sichtkarbon getaucht, ein Material, das in der Herstellung so komplex ist, dass der Käufer alleine dafür nochmals eine Viertelmillion zusätzlich bezahlen musste. Ein Satz Felgen koste zudem rund 80'000 Franken, wie Neff erklärt.

Der Bugatti Veyron wird vor der Lagerhalle in den Anhänger geladen. Bilder: Raphael Rohner

Neff hilft dem Bugatti-Mitarbeiter beim Einparken.

Dann sichert er den Wagen mit vier Zurrgurten, damit er beim Transport nicht beschädigt wird.

Der Bugatti ist verladen und gesichert.

Insgesamt lagern Dutzende von Fahrzeugen in verschiedenen Farben und Ausführungen in dieser Halle, teils Modelle, die noch gar nicht auf dem Markt sind. Deshalb herrscht in der Fabrikhalle striktes Film- und Fotoverbot. Der Wert dieser Schätze, die unter Abdeckplanen, auf Schienen in der Luft oder in ihren Einzelteilen in der Halle gelagert sind, lässt sich nur erahnen. Er wird wohl im hohen zweistelligen, vielleicht sogar im dreistelligen Millionenbereich liegen.

Nachdem der Bugatti im Luxtrans-Anhänger verladen und mit vier speziellen Zurrgurten gesichert ist, lässt sich Neff auf einen Espresso einladen. Dazu führen ihn zwei Mitarbeiter in ein Gebäude im hinteren Teil des Geländes. Eine ältere Villa, in der Anfang der 1900er-Jahre Ettore Bugatti, Gründer der Autofirma, wohnte. Mittlerweile wurde der vordere Teil der Villa renoviert und mit einem gläsernen Showroom ausgestattet. An einem meterlangen Tisch mit teuren Barhockern aus Leder trinkt Neff seinen Espresso. Im Raum stehen Flipcharts mit originalen Entwürfen der Formen und Kurven, die bei Bugatti typisch sind. Daneben steht ein massiver Schreibtisch aus Holz mit Ledersessel. Hier lassen sich teure Autos verkaufen.

Florian Neff vor der Bugatti-Manufaktur in Molsheim, Frankreich. Bild: Raphael Rohner

150'000 Euro Zollgebühren

Nun macht sich Neff auf den Weg zurück in die Schweiz, genauer nach Opfikon zur Schmohl AG, wo er den Bugatti abliefern soll. Im Eingangshäuschen holt er sich seinen Ausweis zurück, dann fährt er mit seiner teuren Fracht Richtung Zoll in Basel. Ob er nun anders fahre als vorhin? «Nein, ich fahre immer gleich, egal ob ich ein Fahrrad oder einen Bugatti geladen habe», sagt Neff. Am Zoll wird die Einfuhrsteuer in Höhe von 7,7 Prozent fällig. Bei einem Kaufpreis von zwei Millionen Euro sind das nochmals rund 150'000 Euro, die der Käufer bezahlen muss.

Um kurz vor 13 Uhr fährt Neff auf den Vorplatz der Schmohl AG in Opfikon, Zürich und wird dort von Luca Bini, dem zuständigen Verkäufer für Bugatti, empfangen. Bini sagt, dass dies der erste Bugatti des Käufers sei. Er holt eine schwarze Box mit eingearbeitetem Bugatti-Logo hervor. Darin befinden sich zwei Autoschlüssel und ein USB-Stick. Der zweite Zündschlüssel kann in ein separates Zündschloss neben dem Fahrersitz gesteckt werden, um zusätzliche PS zu aktivieren, dem sogenannten Speed-Key. Auf dem USB-Chip sind Fotos vom Entstehungsprozess und dem Bau des Bugattis gespeichert. Dann zeigt Bini auf zwei Vitrinen, in denen je ein Bugattimodell in Miniaturform auf kleinen Podesten steht. «Um Käufern die teils langen Wartezeiten zu versüssen, erhalten sie ein originalgetreues, rund sechzig Zentimeter langes Modell ihres Wagens», sagt Bini. Kostenpunkt: ab 15’000 Franken aufwärts, so viel wie ein Mittelklassewagen.

Der Bugatti Veyron wird auf dem Parkplatz der Autogarage Schmohl AG ausgeladen. Bilder: Raphael Rohner

Dann wird er in die Eingangshalle der Autogarage gefahren.

Nun fährt der Bugatti-Techniker der Schmohl AG den Bugatti langsam von der Laderampe des Anhängers herunter. Durch die Kälte steigt Wasserdampf aus den Auspuffen. Die düsteren Stratuswolken über Zürich lassen den Bugatti noch edler und geheimnisvoller wirken. Der Techniker wendet auf dem Vorplatz der Autogarage, dann verschwindet der Bugatti schnurrend durch die gläserne Schiebetür in die Lagerhalle.

Florian Neff hat seinen Auftrag erfüllt. Er verräumt die Zurrgurte, verriegelt die Hinter- und Seitentüren des Anhängers und setzt sich in seinen VW Touareg. Über die A1 Richtung St.Gallen lässt er diese Welt des schier überbordenden Luxus hinter sich und fährt nach Hause ins Appenzellerland. Seine Hobbys sind Heuen und Schwingen. «Das ist für mich ein schöner Ausgleich zu meinem Job», sagt er. Sein Traktor schnurrt ja schliesslich auch. Und ist erst noch etwas günstiger als ein Bugatti.

