Reportage «Wir werden den Weihnachtsbaum sehr vermissen» – St.Gallen nimmt Abschied von der Tanne am Klosterplatz Bilder: Raphael Rohner Mit dem Ende der ersten Januarwoche verschwindet in der Stadt St.Gallen die Weihnachtsbeleuchtung. Das Ende des Weihnachtsbaums auf dem Klosterplatz ist für viele ein besonderes emotionaler Moment. Raphael Rohner & Tabea Leitner 07.01.2021, 18.07 Uhr

Nur noch wenige Menschen stapften am späten Mittwochabend durch die St.Galler Altstadt. Zwei Frauen mit Einkaufstüten zücken ihre Smartphones und machen Bilder vom beleuchteten Christbaum am Klosterplatz. Der Bau und die Weihnachtsbeleuchtung leuchten diese Nacht zum letzten Mal. Ein Mann mit einer Bierdose in der Hand schreitet an den beiden Damen vorbei, bleibt verwundert stehen und dreht bei: «Bestimmt keine Sankt Gallerinnen», murmelt er halblaut. Wer würde schon absichtlich bei diesem Wetter um 22.30 Uhr durch die Stadt laufen.

Einer kommt jedoch eben genau darum und mit voller Absicht zum Klosterplatz: Der 78-jährige Alt-Kantonsrat und St.Galler Stadtoriginal Albert Nufer. Hastig stiefelt er die Marktgasse hinauf zum Klosterplatz. Er geht direkt zum Weihnachtsbaum. Sein grauer Bart weht im eisig kalten Wind. Er sagt:

«Der leuchtet heute Abend zum letzten mal, da bin ich gekommen um mich von diesem schönen Baum und seinem Schmuck gebührend zu verabschieden.»

Albert Nufer auf dem Weg um sich vom Christbaum zu verabschieden. Bilder : Raphael Rohner

Beim Christbaum angekommen, bleibt Nufer andächtig stehen und blickt in die mit tausenden Lämpchen geschmückten Äste der Tanne: «Einfach wunderschön, dieser Baum. Dieses Jahr war ich sehr oft hier und habe mich daran gefreut», sagt Nufer und seine Augen bekommen einen leichten Glanz. Es seien diese kleinen Dinge, über die man sich in diesem Jahr freuen müsse.

Albert Nufer nimmt Abschied vom Baum. Bild: Raphael Rohner

Nufer:

«Den Menschen in der Stadt hat dieser Baum enorm viel Wärme und Freude geschenkt. Das Kinderlachen war so fröhlich und glücklich, da konnte man alles vergessen.»

Nufer läuft um den Baum herum durch den Schnee und schaut ihn sich noch einmal an, im Wissen dass seine Tage am Klosterplatz gezählt sind.

Wenige Sekunden vor 23 Uhr geht zuerst das Licht der Sterne in der Altstadt und schliesslich auch jenes am Weihnachtsbaum am Klosterplatz aus:

«So, das war's. Jetzt gehe ich nach Hause, um zu schlafen. Mit etwas Glück erlebe ich ja den nächsten, hoffentlich genau so schönen St.Galler Weihnachtsbaum wieder hier. Gute Nacht!»

Albert Nufer läuft mit einem glücklichen Grinsen im Gesicht in die Nacht davon, während fein der Schnee vom dunkeln Himmel fällt.



Kabel in Abfallsäcke eingewickelt

Im Anbruch der Dämmerung kehrt Leben auf den Klosterplatz zurück. Zwei Hebebühnen – eine der Berufsfeuerwehr der Stadt St.Gallen und eine des Tiefbauamtes – ragen auf dem Klosterplatz in die Krone der diesjährigen Tanne. Was dem Schauplatz einer grossen Katzenrettung ähnelt, ist die Abbauaktion des Christbaums. Lichterketten werden von Elektroinstallateuren und Feuerwehrmännern abgewickelt. Immer wieder fallen vom Baum abgenommene Holzengel durch die Äste der Tanne hinunter in den Schnee.

David Weber und Kuno Rutz von der Berufsfeuerwehr St.Gallen. Bilder: Raphael Rohner

«Gestern habe ich meinen eigenen Christbaum abgeschmückt, heute diesen. Da sind lediglich die Grösse und die Hilfsmittel etwas anders», sagt der Feuerwehrmann David Weber. Doch wo liegt der Unterschied beim Abschmücken zwischen dem privaten Tännchen und der öffentlichen Tanne? Ivan Valverde, Elektroinstallateur der Firma Huber und Monsch, erklärt, dass das Abschmücken des St.Galler Christbaums stark vom Wetter abhängt.

Entlang des Stammes der schönsten Tanne von St.Gallen wurden zwei provisorische Elektroschaltkästen fixiert, welche die tausenden Lichter mit Strom versorgen. Er sagt:

«Wenn es am Tag des Abschmückens regnet, dann muss man enorm aufpassen, dass diese Kästen nicht kaputt gehen.»

Ausserdem: «Unsere Kabel, die wir um den Baumstamm wickeln, sind eigentlich orange. Deshalb mussten wir sie mit schwarzen Müllsäcken umwickeln, sodass die Kabel nicht die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen.»

Eine gute Teamarbeit ist für die Beteiligten wichtig. Bilder: Raphael Rohner

«Viel zu schön, um weggeworfen zu werden»

Doch alle Helfer sind sich einig. Im Gegensatz zu dem spektakulären Aufbau des Christbaums auf dem Klosterplatz, ist der Abbau keine schwierige Arbeit. Silvio Speck, Technischer Mitarbeiter des Tiefbauamtes der Stadt, sagt:

«Wir müssen jetzt nicht mehr schauen, dass der Schmuck schön dranhängt und können den Baum kaputt machen.»

Das Ziel des Abschmückens sei lediglich, dass der Baum frei von Christbaumschmuck sei, sodass er am Freitagmorgen gefällt werden könne. Eine Grossmutter steuert mit ihrem Enkelkind auf einen Haufen der abgeschmückten Holzengel zu. «Die sind viel zu schön, um weggeschmissen zu werden. Da darf ich sicher einen mitnehmen», sagt Iris Schneider aus St.Gallen und nimmt zwei Engelchen mit.

«Hier wird unsere Arbeit geschätzt»

Die Arbeit rund um den St.Galler Christbaum hat für den Elektroinstallateur Ivan Valverde eine ganz besondere Bedeutung. Er sagt:

«Das Be- und Abschmücken des St.Galler Christbaums ist eine besondere Arbeit für mich. Denn hier wird unsere Arbeit von der Öffentlichkeit wertgeschätzt.»

Gerade ältere Menschen hätten grosse Freude an dem leuchtenden Baum und würden sich bei den Männern für ihre Arbeit bedanken. Er sei erstaunt gewesen, wie schnell sich St.Galler Passanten bei der Stadt gemeldet haben, weil eine Lichterkette nicht mehr gebrannt hat. Valverde:

«So merkt man, wie viel der Baum den Leuten bedeutet.»

In diesem Jahr trafen sich dieselben Helfer wie im Vorjahr beim Weihnachtsspektakel auf dem Klosterplatz. «Es ist schön, alle wieder zu sehen», so Speck.

Silvio Speck ist stolz auf die Team-Arbeit am Weihnachtsbaum. Bilder: Raphael Rohner

Auch Ivan Valverde ist gerne auf den Klosterplatz gekommen, um ein letztes Mal mit dem Baum zusammenzuarbeiten. Er sagt: «Wegen Corona konnten wir Helfer der Christbaum-Aktion nicht zusammenkommen. Deshalb ist das Abschmücken bei diesem schönen Winterwetter ein schöner Abschluss.» Aber nicht alle freuen sich über den Abbau. Feuerwehrmann Kuno Rutz:

«Jetzt, wo der Winter einbricht, müssen wir die leuchtende Tanne abbauen. Das finde ich schade.»

Laut dem Leiter des Technischen Dienstes der Stadt wird der Baum am Freitagvormittag gefällt. Aus dem Stamm der Tanne werden dann Finnenkerzen hergestellt, die an die Helfer verteilt werden.