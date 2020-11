Reportage «Wir desinfizieren sogar Kugelschreiber»: So läuft ein Coronatest im Zeughaus Teufen ab Die kantonale Hotline und das Testzentrum sind in Ausserrhoden wichtige Pfeiler im Kampf gegen Corona. Die Infrastruktur ermöglicht es Personen mit Covid-19-Symptomen, sich schnell und unkompliziert testen zu lassen. Viele sind nach dem Gang ins Zeughaus Teufen erleichtert, Gewissheit über ihren Gesundheitszustand zu haben. Mea McGhee 21.11.2020, 05.00 Uhr

Ein Zivilschützer hilft einem Arzt im Ausserrhoder Testzentrum, die Schutzausrüstung anzuziehen. Bild: Mea McGhee

Während der ersten Welle war das Ausserrhoder Testzentrum als Drive-in organisiert. Im Hinblick auf die kalte Jahreszeit wurde die Infrastruktur diesmal im Erdgeschoss des Zeughaus Teufen eingerichtet. Die Räumlichkeiten, die zentrale Lage im Kanton und die Parkplatzsituation seien optimal, sagt Yannick Frei, Kommandant der Kompanie III des Ausserrhoder Zivilschutzes. Er leitet das Testzentrum, das am 3. November nach dreitägigem Aufbau in Betrieb genommen wurde.

Yannick Frei, Kommandant im Ausserrhoder Zivilschutz Bild: Mea McGhee

Für das Areal gibt es ein ausgereiftes Schutzkonzept. Am ersten Posten unter einem Zeltdach werden die zu Testenden von einem Zivilschützer empfangen. Dieser trägt Maske, Handschuhe und Schutzkittel und überprüft anhand einer Liste, ob die Person einen Termin hat. Ohne Termin, vermittelt durch die Hotline, kein Test.

Wartezonen mit gelben Klebern markiert

Dann betritt man das Zeughaus, gelangt in den Wartebereich 1. Gelbe Bodenmarkierungen weisen jeder Person ein Feld zu. In jedem Feld steht ein Stuhl.

Wartezone 1 und Empfangsschalter. Bild: PD

Ein junger Mann wird namentlich aufgerufen. Hinter einer Plexiglasscheibe sitzt ein Zivilschützer. Er liest die Krankenkassenkarte ein und gibt die Personalien ins System der Ärztekasse ein. Es werden sowohl PCR- als auch Schnelltests durchgeführt. Eine Empfehlung, welcher Test angewendet wird, ist anhand der Anmeldung ersichtlich. Den finalen Entscheid fällen die diensthabenden Ärzte.

Für jeden Testtypus gibt es ein Computersystem, einen eigenen Ablauf. «So stellen wir sicher, dass keine Tests verwechselt werden», sagt Yannick Frei. Das externe Labor, das die PCR-Tests auswertet, übermittelt alle Ergebnisse ans Testzentrum. Yannick Frei erklärt: «Wir geben die Resultate dann an die Hintergrundärzte weiter, welche die positiv Getesteten telefonisch über das weitere Vorgehen informieren.» Zweimal täglich würden diese Listen übermittelt.

«Ziel ist es, dass die Getesteten innert 24 Stunden ihr Ergebnis kennen.»

In nur 20 Minuten schafft ein Schnelltest Gewissheit.

Rote Zone für Patienten, weisse Zone für Zivilschützer

Im Gebäude gibt es drei Zonen: Die rote Zone beinhaltet die Wartebereiche für Patienten sowie die Testkabinen. In der Zone «grau», hinter den Testkabinen, bewegen sich das medizinische Personal und ein assistierender Zivilschützer. In der weissen Zone erledigen die Zivilschützer die administrativen Arbeiten.

Von den Testkabinen gelangen die Patienten in die Wartezone 2. Bild: PD

Das medizinische Personal – zwei Ärzte und eine Medizinische Praxisassistentin – holt erst ein Formular und dann die zu testende Person im Wartebereich ab. Weisse Plastikvorhänge sorgen für ein wenig Privatsphäre in den vier Testkabinen. Durch die Masken gedämpft, sind die Gespräche zwischen Arzt und Patient zu hören. «Ich entnehme mit dem Stäbchen eine Probe aus der Nase», informiert ein Arzt. «Das ist ein bisschen unangenehm.» Nach der Prozedur tritt dieser aus der Testkabine. Der Arzt trägt Kittel, Haube, Plastikhandschuhe, FFP3-Maske und Plastikvisier, stochert mit dem Teststäbchen in einem Röhrchen, gibt die Substanz auf das Testplättchen und stellt die Eieruhr, die auf einem Tisch mit dem Testmaterial steht.

Nach 20 Minuten ist das Ergebnis da

Eieruhr und Testmaterial Bild: PD

20 Minuten warten heisst es nun für den Getesteten. Er setzt sich auf einen Stuhl im Wartebereich 2. Die Eieruhr klingelt, das Testergebnis ist da. Positiv. Der Arzt geht zum Patienten, überreicht ihm Informationsmaterial bezüglich Isolation, Quarantäne von Familienmitgliedern, das ärztliche Zeugnis für den Arbeitgeber und ein Formular für das Contact-Tracing. «Bei einem positiven Testergebnis gibt es einiges zu besprechen», sagt Erich Züger, der den Test gemacht hat.

Der pensionierte Hausarzt aus Speicher hat sich nach Abwägen der Risiken und angesichts des guten Schutzkonzeptes entschieden, sich für den Einsatz im Testzentrum zur Verfügung zu stellen. Seine Feststellung:

«Anhand der Symptome kann man nicht immer auf das Testergebnis schliessen. Am einfachsten ist es bei Geschmacksverlust, den etwa ein Drittel der Personen beklagen.»

Manche Leute seien ängstlich. Die Ärzte versuchen, die Prozedur sanft durchzuführen und mit Erklärungen zu beruhigen. Die Zusammenarbeit mit dem Zivilschutz erlebt Züger als konstruktiv: «Sie organisieren, wir führen aus. Wir haben einen guten Support.»

Vom Testzentrum zum Impfzentrum

Rund zehn Angehörige des Zivilschutzes leisten täglich im kantonalen Testzentrum Dienst. «Momentan decken wir den Personalbedarf mit Freiwilligen», sagt Kommandant Yannick Frei. Sicher bis Ende Jahr wird das Testzentrum betrieben. Sollte bald ein Impfstoff zur Verfügung stehen, könnte es in ein Impfzentrum umgewandelt werden.

Die Kommunikation unter den Mitarbeitern sei unkompliziert, ebenso jene zu den externen Partnern. Bezüglich technischer Infrastruktur sei er vor Inbetriebnahme «auf Nadeln» gewesen, sagt Yannick Frei. Doch das System der AR Informatik (Ari) – die sichere Leitung für die Übermittlung der Testergebnisse ans Bundesamt für Gesundheit (BAG) – alles funktionierte vom ersten Test an.

Parkdienst und Kinderbetreuung gehören zum Dienst

Die Einsatzplanung des medizinischen Personals liegt beim Kantonsärztlichen Dienst, jene der Zivilschützer beim Kommandanten. Von Berufes wegen ist der Vorderländer Instandhalter im Spital Heiden und mit Medizinischem vertraut. Optimal sei es, wenn die Zivilschützer mindestens zwei Wochen am Stück Dienst leisten können, so Frei.

Nebst Personen mit Symptomen werden auch solche getestet, die für eine Reise ins Ausland einen aktuellen PCR-Test benötigen. «Wir hatten schon Russen und Griechen, die sich testen liessen», so Yannick Frei. Angst, sich im Testzentrum anzustecken, hat er nicht.

«Wir sind gut geschützt, desinfizieren sogar Kugelschreiber und lüften regelmässig.»

Kollegen, die einen gewissen Respekt hätten, würden an Posten mit geringem Risiko eingeteilt, etwa dem Parkdienst. Im Notfall übernehmen die Zivilschützer sogar die Betreuung von Kleinkindern. Flavio Kolp, Freis Stellvertreter, bringt hierbei seine Erfahrungen als Vater ein, sammelt mit den Kleinen Steinchen. «Die Verantwortung, die wir tragen, ist hoch und die Aufgabe interessant», findet Yannick Frei. Rückmeldungen von Spitälern und Hausärzten würden zeigen, dass diese die Entlastung schätzen.

«Der Einsatz des Zivilschutzes im Testzentrum wird von einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen, als wenn wir Wanderwege ausbessern. Das ist schön.»

Die Ergebnisse der Schnelltests werden an den kantonsärztlichen Dienst und an das BAG übermittelt. Am Spitzentag, dem 9. November, wurden 79 Tests durchgeführt. Durchschnittlich sind es rund 50 pro Tag. Rund 70 Prozent seien jeweils Schnelltests – und durchschnittlich ein Drittel der Resultate positiv. Die maximale Kapazität liege mit dem aktuellen Personal bei 120 Tests täglich, sagt Yannick Frei. Ein Ausbau auf 160 wäre möglich.

Mit positivem Befund und Informationsmaterial begibt sich der getestete junge Mann zum Ausgang. Hier macht ein Zivilschützer die Austrittskontrolle, hakt den Namen auf seiner Liste ab. Wieder klingelt eine Eieruhr.