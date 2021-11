Reportage Wie ist es, jeden Tag Leichen zu sehen? Der Chefarzt der Rechtsmedizin in St.Gallen sagt: «Ich kann mit Toten besser umgehen als mit Sterbenden» Wie findet man heraus, woran ein Mensch gestorben ist? Die Ärztinnen und Ärzte und Fachpersonen der St.Galler Rechtsmedizin untersuchen jährlich rund 300 aussergewöhnliche Todesfälle. Wir begleiten sie bei einer Obduktion. Sheila Eggmann Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Obduktion beginnt mit der äusseren Betrachtung der Leiche. Bild: Michel Canonica

Draussen vor dem Fenster fällt Laub. Drinnen liegt eine Leiche auf einer Bahre, sie ist mit einem weissen Tuch überdeckt. Die chirurgischen Instrumente sind säuberlich aneinandergereiht auf einem Nebentisch. Tageslicht fällt auf den klinisch sauberen Boden. Es ist 8.50 Uhr an diesem Mittwochmorgen. Im Obduktionssaal des Instituts für Rechtsmedizin am Kantonsspital St. Gallen gehen die Lichter an. Eine Ärztin, ein Arzt und ein Präparator treten ein. Ihre Aufgabe heute: Herausfinden, woran die Person, deren Leiche auf der Bahre liegt, gestorben ist. Sie decken sie ab und legen sie rücklings auf einen Tisch aus Chromstahl.

Es ist ein Mann, opulent, gross. Auf seinem Rücken und an den Armen sind violette Flecken. Es sind Totenflecken, sie bilden sich immer an den Körperstellen, die entsprechend der Lage der Leiche unten sind. Der Mann ist nackt. Es kommt häufig vor, dass die Leichen, die in die Rechtsmedizin kommen, keine Kleider anhaben, sagt der Präparator. Dann nämlich, wenn der Verstorbene bei der ärztlichen Leichenschau ausserhalb des Instituts bereits entkleidet worden ist.

Das Ärzteteam hat im Vorfeld auf den Untersuch die Vorgeschichte des heutigen Falles erfahren. Sie gehen die Fragestellungen erneut durch und suchen gleichzeitig die Haut der Leiche akribisch nach Verletzungen ab.

Der zweite Obduzent (links) macht bei der äusseren Betrachtung Fotos von einzelnen Körperstellen. Bild: Michel Canonica

Dieses Jahr gab es mehr Obduktionen als üblich

Jährlich werden im Institut für Rechtsmedizin in St.Gallen rund 300 Leichen obduziert. Dieses Jahr waren es aussergewöhnlich viele, bereits Ende Oktober wurde diese Anzahl erreicht. «Es war eine intensive Zeit», sagt Roland Hausmann, Chefarzt des Instituts. Er rechnet damit, dass das Institut bis Ende Dezember 350 Fälle untersucht hat. Eine Erklärung für diese Häufung habe er nicht.

Wann landet eine Leiche in der Rechtsmedizin? Nachdem ein lebloser Mensch aufgefunden wird, macht eine Ärztin oder ein Arzt eine Leichenschau. Eine Aufgabe dabei ist, einzuschätzen, ob der Mensch an einer natürlichen oder an einer unnatürlichen Ursache gestorben ist, oder ob die Todesursache unklar ist. Ist die Ursache unklar oder nicht natürlich, wird eine Meldung an die Polizei gemacht. Im Anschluss veranlasst die Staatsanwaltschaft eine sogenannte Legalinspektion. Nun kommt erneut eine Ärztin oder ein Arzt zum Auffindungsort und untersucht die Leiche nochmals. Der Unterschied zum ersten Mal: Es handelt sich um eine Fachperson mit rechtsmedizinischem Hintergrund. Ausserdem nimmt die Polizei Ermittlungen auf, fragt zum Beispiel das Umfeld nach Auffälligkeiten. Der Arzt oder die Ärztin und die Polizei geben im Anschluss eine Empfehlung an die Staatsanwaltschaft ab. Wenn Aufklärungsbedarf da ist, veranlasst diese eine Obduktion bei einem Institut für Rechtsmedizin. Bei dieser Art von Obduktion haben die Angehörigen kein Mitspracherecht. Anders ist das bei der klinisch-pathologischen Untersuchung. Diese wird nur mit Zustimmung der Angehörigen gemacht. Sie dient im Wesentlichen der Qualitätssicherung der Spitäler.

350 Leichen pro Jahr, das ergibt mindestens eine pro Arbeitstag. Macht das etwas mit Hausmann und dem Ärzteteam, jeden Tag den Tod präsent zu haben? «Im Verhalten ändert sich nichts. Man hat schon im Medizinstudium und dann in den ersten Jahren in der Rechtsmedizin gelernt, damit umzugehen», sagt Hausmann. Doch er erinnere sich noch genau daran, wie es war, in der Studienzeit den ersten, toten Menschen zu obduzieren. Er sagt:

«Ich weiss noch, welche Überwindung es mich gekostet hat, mit dem Skalpell den ersten Schnitt in die intakte Haut zu machen.»

Spurlos ging das damals nicht an ihm vorbei. Auch, als der Professor in der Pathologievorlesung zum ersten Mal einen Magen aufgeschnitten hat, der noch die Mahlzeit vom Mittag enthielt, sei das nicht einfach zu ertragen gewesen. Doch wenn man das öfters mache, gewöhne man sich daran. Es werde zur Routine.



Von Leichen umgeben zu sein, werde zur Routine, sagen die ärztlichen Fachpersonen beim Institut für Rechtsmedizin. Bild: Michel Canonica

Es geht nicht nur um Tote

Die landläufige Meinung, dass man in der Rechtsmedizin nur mit Leichen zu tun hat, ist falsch. In den Aufgabenbereich von Rechtsmedizinern und Rechtsmedizinerinnen gehört auch die Untersuchung von Verletzten, beispielsweise im Zusammenhang mit Körperverletzungs- und Sexualdelikten oder nach Verkehrsunfällen. Auch toxikologische Untersuchungen von Blutproben, Urin oder Haaren sowie die Erstellung von Gutachten zur Vaterschaft gehören zu ihren Aufgaben.



«Manche Leute denken, wir begleiten die Ermittler von Haus zu Haus», sagt die erste Obduzentin. Das ist ebenfalls ein Irrtum. Fachpersonen in der Rechtsmedizin lösen keine Kriminalfälle. Aber sie tragen durch ihre Arbeit wesentlich zur Aufklärung von Verbrechen bei.

Mit Hilfe unterschiedlicher Instrumenten wird der Leichnam obduziert. Bild: Michel Canonica

Gesucht wird, was von der Norm abweicht

Im Obduktionssaal startet die äusserliche Untersuchung der Leiche. Die erste Obduzentin hält im Diktiergerät die Befunde fest, der zweite Obduzent untersucht den Körper und fotografiert einzelne Stellen. Die Ärzte heben den Leichnam auf und schauen insbesondere die natürlichen Körperöffnungen genauer an. Gibt es Auffälligkeiten? Etwas, das von der Norm abweicht? Die erste Obduzentin verneint. Sie sehe keine Stichwunden, keine Schürfungen oder ähnliches. Sucht sie nach etwas Bestimmtem? Sie verneint nochmals. Sie sagt:



«Eine Vermutung zur Todesursache ist da, man lässt sich aber nicht von ihr leiten.»

Eine Obduktion verläuft nach einem vorgegebenen Protokoll, in dem festgelegt ist, was der Reihe nach gemacht werden soll. Dabei wird jedes Organ nach einer vorgeschriebenen Technik untersucht. Je nach Fragestellung gibt es Erweiterungen dieses Prozesses. Bei einem Verkehrsunfall werden zum Beispiel die Beine genauer untersucht. Dabei geht es um die Frage, von welcher Seite und mit welcher Geschwindigkeit eine Person angefahren wurde.

Nicht der Körper berührt, sondern die Geschichten

Meist sind es nicht die Körper, sondern die Geschichten hinter den Fällen, die besonders nahe gehen, sagt der zweite Obduzent. Erst Recht dann, wenn sie dem eigenen Leben ähneln. Oder wenn es um Kinder geht. Hausmann sagt: «Wir sehen bei uns das ganze Altersspektrum, vom Säugling bis zum Greis. Wenn man bei uns arbeitet, weiss man, dass ein Schicksal jeden Tag zuschlagen kann.» Man müsse im Vorfeld herausfinden, ob man damit zurechtkommt.

Bei der Obduktion legt der Präparator nach der äusseren Untersuchung die Organe des Verstorbenen frei. Dazu öffnet er die Brust- und Bauchhöhle sowie den Schädel. Die erste Obduzentin sieht sich die Kopfhaut genauer an. Sie sagt: «Hier würde man zum Beispiel Hämatome sehen, wenn die Person einen Schlag auf den Kopf gekriegt hat.» Anschliessend werden die Organe entnommen, als erstes Gross- und Kleinhirn. Diese werden vom zweiten Obduzenten detailgenau beschrieben und auf krankheitsbedingte Veränderungen und Verletzungen untersucht. Währenddessen betrachtet die erste Obduzentin die nun leere Schädelhöhle. Dort gehe es um die Knochenstruktur des Schädels. Sie diktiert: «Nichts auffälliges.»



«Die Anwesenheit von Leichen ist unser Alltag»

Der zweite Obduzent legt die Organe nach dem Untersuch auf einen Tisch. Die erste Obduzentin diktiert die Befunde noch immer. Man behandelt die Leiche würdevoll und mit Respekt, redet während dem Untersuch aber auch miteinander. Auch über Persönliches. Ein Kollege habe am Montag eine Facharztprüfung. Man sei gespannt, wie diese laufen wird. Ist einem die Anwesenheit der Leiche noch bewusst? Der Präparator sagt: «Ja. Aber das ist unser Alltag.»

Mittlerweile füllt ein beissender Geruch den Obduktionssaal. Es scheint sich niemand daran zu stören. «Ich merke das nicht mehr», sagt die erste Obduzentin. Sie sei sich aber auch andere, ältere Leichen gewöhnt.

«Ich kann mit Toten besser umgehen als mit Sterbenden»

Jeden Tag die Leichen, jeden Tag deren Hintergrundgeschichten. Jeden Tag Todesfälle, manchmal mit Fremdeinwirkung. Wieso sucht man sich so einen Beruf aus? Und vor allem: Wie hält man ihn aus?

«Das wurde ich schon oft gefragt», sagt Roland Hausmann. In der Rechtsmedizin sei man einer anderen Belastung ausgesetzt als in anderen Gebieten der Medizin. Für ihn wäre es beispielsweise schwerer, einen Sterbenden zu begleiten. Er sagt: «Ich kann mit Toten besser umgehen als mit Sterbenden.» In die Rechtsmedizin sei er zufällig geraten, wie so viele, die hier arbeiten. Es habe ihn schon immer interessiert, wie ein Mensch funktioniert. Er sagt:



«Das Spannende an der Rechtsmedizin ist die Vielfalt. Es ist eines der breitesten Fächer der Medizin.»

Stört es Hausmann nicht, Arzt zu sein, aber in seinem Bereich nie Menschen retten zu können? «Nein, wirklich nicht. Menschen retten, das machen die vielen anderen Berufskollegen.» Er sehe seinen Aufgabenbereich im Dienst der Öffentlichkeit. «Bei uns geht es um die öffentliche Sicherheit. Das ist ein anderer Ansatz.»



Roland Hausmann ist Chefarzt beim Institut für Rechtsmedizin in St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Das Team bespricht die Befunde

Inzwischen sind im Obduktionssaal die restlichen Organe präpariert und untersucht worden. Auf dem Tisch liegen alle fein säuberlich in einer Reihe. Für weitere Untersuchungen wurden von wichtigen Organen und von den Körperflüssigkeiten Proben entnommen. Der Leichnam ist gewaschen und teilweise wieder zugenäht. Nun betreten die anderen Ärztinnen und Ärzte des Instituts den Raum. Zusammen begutachten sie die Organe und besprechen die Befunde.



Danach werden die Organe gewogen, zurück in den Körper gelegt und die restlichen Nähte gesetzt. Anschliessend kommt die Leiche in den Kühlraum, wo sie, nachdem sie vom Staatsanwalt oder von der Staatsanwältin freigegeben wird, vom Bestattungsunternehmen abgeholt wird.



Der Fall geht weiter

Die erste Obduzentin kommt aus dem Obduktionssaal. Sie wird später mit dem Staatsanwalt telefonieren und ihm die Befunde mitteilen. Sie äussert den Verdacht, dass der Mann an Herzproblemen gestorben sei. «Die ersten Bausteine für einen Befund sind jetzt da», sagt sie. Der Fall ist aber noch nicht abgeschlossen. Sie wird nun die Organteile unter dem Mikroskop analysieren.



Der Präparator kommt ebenfalls aus dem Saal, seine Arbeit ist nun zu Ende. Die Leiche sei nach der Obduktion meist in einem besseren Zustand als zuvor, da sie gründlich gewaschen und wieder sauber verschlossen werde. Wenn sie angezogen sei, sehe man kaum etwas vom Eingriff. «Das ist das Ziel», sagt er. Er mache seine Arbeit schon seit über 35 Jahren. Ursprünglich wollte er in die Krankenpflege, ist hier aber reingerutscht und geblieben. Er sagt:



«Mich reizt es, Rätsel zu lösen. Und für die Hinterbliebenen Gewissheit zu schaffen.»

Das Rätsel zur Leiche in diesem Fall ist zwar noch nicht ganz gelöst. Aber man ist der Lösung ein grosses Stück näher.