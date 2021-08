Reportage Helikopter mit einem Flieger zusammengestossen und abstürzt – Rettungskräfte trainieren den Ernstfall im Industriegebiet Wittenbach Bilder: Raphael Rohner Die Feuerwehr Wittenbach-Häggenschwil führt alle zwei Jahre eine grosse Übung mit benachbarten Einsatzkräften durch. Am Freitag wurde eine Kollision zwischen einem Flugzeug und einem Helikopter inszeniert. Die Bilder erinnern an einen Hollywood-Film. Eine Reportage. Dinah Hauser und Raphael Rohner 28.08.2021, 12.49 Uhr Drucken Teilen

Markdurchdringende Schreie ertönen aus dem Wrack eines abgestürzten Helikopters mitten im Wittenbacher Industriequartier. Irgendwo stöhnt jemand vor Schmerzen und einer ruft um Hilfe. Gleichzeitig schiessen Flammen meterhoch in die Höhe und schwarze Rauschschwaden verdunkeln die untergehende Sonne dieses Abends. Es riecht nach Kerosin und Rauch. Die Wiese an der Industriestrasse gleicht einem Trümmerfeld und erinnert an Szenen wie aus einem Hollywood-Film. «Über Wittenbach sind ein Propellerflugzeug und ein Helikopter zusammengeschossen und hier abgestürzt», sagt ein Passant und hastet eilig davon, während die ersten Sirenen der anrückenden Feuerwehr von weitem zu hören sind.



Alle zwei Jahre veranstaltet die Feuerwehr Wittenbach-Häggenschwil eine grosse Hauptübung zusammen mit anderen Gemeinden und anderen Feuerwehren. Beteiligt sind an diesem Freitag unter anderem rund 65 Feuerwehrleute der Feuerwehr Wittenbach-Häggenschwil und Gaiserwald, dazu Spezialisten der Flughafenfeuerwehr Altenrhein und ein 39 Tonnen schweres Flugfeldlöschfahrzeug.

Eingeschlossen im brennenden Helikopterwrack

Im verunfallten Helikopter wie auch im Flugzeug sind je zwei verletzte Personen eingeschlossen. Das erste Feuerwehrauto – ein Tanklöschfahrzeug – fährt mit Blaulicht und Martinshorn zum Schadenplatz. Die ersten Feuerwehrleute steigen aus der Mannschaftskabine und blicken ungläubig auf das Szenario, das sich ihnen zeigt: In den Resten des Helikoptercockpits sitzen mehrere verletzte Männer und rufen um Hilfe. Einer, über dessen Gesicht Blut rinnt, schreit:

«Ich bin verbrannt, ich bin verbrannt! Holt mich hier raus.»

Trümmerteile der beiden Maschinen liegen herum. Ein schwarzer Körper liegt neben einer brennenden Kerosinpfütze. Mit Atemschutzmasken versuchen die Feuerwehrfrauen und -Männer zu den verletzten Personen zu kommen. Die Hitze der Flammen ist sengend und lässt die Einsatzkräfte nur langsam zu den eingeschlossenen Personen vorrücken.



Unterdessen fahren weitere Rettungskräfte zum Einsatzort: Mehrere Feuerwehrautos von zusätzlichen Feuerwehren, die alarmiert wurden, die St.Galler Kantonspolizei und Krankenwagen.

Erstangriff der Feuerwehrmänner erfolgt mit Wasser – doch das Feuer brennt weiter

Der Einsatzleiter der Feuerwehr, Beni Gautschi, bietet ebenfalls eine Drohne auf, um sich eine Übersicht über den Schadenplatz zu machen:

«Da sind so viele Sachen, die man beachten muss, da ist ein Bild von oben enorm wertvoll.»

Währenddessen wird der erste Verletzte aus dem Helikopter geborgen. Der Mann wird aus dem Helikoptercockpit gezogen und dann aus dem Gefahrenbereich geschleppt. Er verzieht sein Gesicht und schreit vor Schmerzen, doch bevor sich der Rettungsdienst um ihn kümmer kann, muss er erst vom Feuer weggetragen werden. Sein Gesicht und die Arme sind mit Brandwunden übersät. Ein zweiter Mann wird mit einer Rettungswanne abtransportiert.



Gleich neben dem Helikopter brennt Kerosin. Der Erstangriff der Feuerwehrmänner erfolgt mit Wasser. Doch die Flammen schlagen den Feuerwehrleuten entgegen. «Brennt so eine Flüssigkeit, ist Wasser das falsche Löschmittel. Das vermitteln wir heute als einen Teil der Übung», erklärt ein Feuerwehrmann der Flughafenfeuerwehr Altenrhein.

«Hier hilft nur Schaum, der die Flüssigkeit überzieht und die Flammen erstickt»

Die Flughafenfeuerwehr vermittelt in Wittenbach Fachwissen über die Brandbekämpfung von Flugzeugen und Helikoptern. Für den Übungsleiter Gautschi ein besonderes Zusammentreffen:

«So etwas übt man ja nicht im Alltag, dennoch wäre ein solches Szenario durchaus denkbar.»

Altenrhein hat die Wrackteile geliefert und die Übungsleitung bei der Erstellung des Szenarios beraten. Bei der Brandbekämpfung des Kerosins ist der Angriffstrupp noch immer beim Löschangriff mit Wasser. Tino Dietsche, Feuerwehrkommandant der Flughafenfeuerwehr, kniet neben den beiden Feuerwehrleuten im Atemschutz und spricht mit lauter Stimme: «Hier hilft nur Schaum, der die Flüssigkeit überzieht und die Flammen erstickt. Bis dahin heisst es: Kühlen, kühlen, kühlen!»



Auf der Strasse gleich hinter dem Helikopter ist ein Auto in Brand geraten. Der Helikopter versperrt jedoch den Durchgang für die Rettungskräfte. Also fährt ein weiteres Tanklöschfahrzeug von der anderen Seite heran. Die Feuerwehrleute steigen eilig aus, richten sich und ihre Gerätschaften und beginnen den Löschangriff. Innert kurzer Zeit sind auch hier die Flammen gelöscht. Unter einem umgestürzten Baum erklingen Hilfeschreie. Was nicht von blossem Auge sichtbar ist: Ein Auto liegt darunter begraben. Ein Trupp ist bereits daran, sich einen Zugang mit der Motorsäge zu schaffen.

Suche nach bewusstlosen Personen

Neben dem umgestürzten Baum liegt eine weitere bewusstlose Person. Da sie keine Laute von sich geben kann, wird sie nicht sofort entdeckt. Die Einsatzkräfte sind geschult, solche Personen ausfindig zu machen. Weitere Feuerwehrleute suchen die Umgebung ab. Im Gegensatz zu einem Wohnungsbrand, können bei einem Flugzeugabsturz Verletzte auch auf Dächern oder im Gebüsch liegen, erklärt ein weiterer Spezialist der Flughafenfeuerwehr Altenrhein kurz. Zwei Feuerwehrmänner mit verschwitzen Gesichtern nicken interessiert.

Zur Demonstration wird ein Flugfeldlöschfahrzeug der Firma Ziegler auf den Schadenplatz gefahren. Das 39 Tonnen schwere Fahrzeug fährt mit Blaulicht und Horn vor. Zwei Feuerwehrmänner schauen ehrfürchtig zum Spezialfahrzeug: «Das ist mal ein richtiges Geschirr. Das hätten wir schon von Anfang an hier brauchen können.» Das Löschfahrzeug lässt einen Wasserwerfer auf einem Teleskopmasten in die Höhe und bläst einen leichten Wassernebel über den Schadenplatz.

Dutzende Schaulustige sind ins Industriegebiet gekommen, um das Geschehen zu verfolgen. Sie filmen mit Smartphones und Kameras. Einzelne laufen quer durch die Gefahrenzone. Auch der Umgang mit solchen Personen gehört zur Übung. Zwei Medienschaffende von «30 Minuten» und «Radio-Bratwurst» beginnen Interviews mit Rettungskräften zu machen und Augenzeugen zu befragen – direkt neben einem Feuer. Als sie nicht gehen wollen, spritzt etwas Wasser auf sie. Ein ältere Feuerwehrmann sagt:

«Jetzt ist genug gegafft!»

Dann wird überall Flatterband gespannt und auch die Polizei beginnt Leute wegzuschicken.

Extremsituation, aus der alle etwas lernen können

Mittlerweile sind alle Flammen gelöscht. «Brand unter Kontrolle», knistert es aus dem Funkgerät des Einsatzleiters. Beim ausgebrannten Auto auf der Strasse, kontrollieren derweil zwei Feuerwehrmänner regelmässig die Temperatur mit ihren Wärmebildkameras: «Hier sind's noch 150 Grad», sagt der eine auf der hinteren Fahrzeugseite. Der andere kontrolliert den Motor: «180 Grad. Das muss noch etwas abkühlen.»

Einsatzleiter Beni Gautschi ist zufrieden mit seinen Leuten. «Alle waren motiviert und engagiert», lobt er während der Einsatzbesprechung. Es seien gleich mehrere Ereignisse zu bewältigen gewesen, die Anzahl der Einsatzkräfte gewollt knapp bemessen. Es sei eine aussergewöhnliche Übung gewesen, welche die Feuerwehrleute fordert. «Natürlich könnte man sagen, dass diese Übung völlig übertrieben sei. Doch üben wir für den schlimmsten Fall – welcher hoffentlich nie eintrifft.»