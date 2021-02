Reportage Warme Mahlzeit, heisse Dusche, Gespräche: Seit kurzem sind Restaurants abends für Chauffeure wieder geöffnet – zu Besuch in einer Thurgauer LKW-Beiz Kalbsgeschnetzeltes statt Eingeklemmtes, gemeinsam statt einsam, am Tisch statt in der Kabine: Seit rund einer Woche dürfen ausgewählte Restaurants abends für LKW-Fahrer wieder öffnen. Zwei Chauffeure erzählen, was dies für sie bedeutet – und schwanken zwischen Freude über die Öffnung und Unverständnis über den Bund. David Grob 03.02.2021, 19.00 Uhr

Das Restaurant »Landhaus» in Wängi wird abends für Lastwagenchauffeure zum zweiten Zuhause. Bilder: Raphael Rohner

Es ist ein wenig wie früher. Ruedi Siegfried und Heiner Miesch haben einen langen Arbeitstag hinter sich. Siegfried, blaue Jacke der Firma Hugelshofer aus Frauenfeld, Schnauz, schmaler Kinnbart, hat mehrere Ladungen Zement in den Aargau transportiert. Miesch, schwarze Jacke der Firma Egger aus St.Gallen, grauer Kurzhaarschnitt, eindringlicher Blick, hat vorgefertigte Wände für einen Kindergarten im Kanton Zürich auf seinem Schwertransporter geladen.

Jetzt, rund elf Stunden Arbeitszeit und Hunderte Fahrkilometer hinter sich, sitzen sie im Restaurant Landhaus ausserhalb von Wängi an Holztischen, im Hintergrund läuft SRF 3, ihre Lastwagen reihen sich vor dem Restaurant aneinander, vor ihnen steht eine Schüssel Rieslingsuppe und eine Stange Bier, daneben liegen Smartphone, Portemonnaie und Maske.

Es ist ein wenig wie früher. Und doch nicht ganz. Früher wären sie vis-à-vis am selben Tisch gesessen, früher wäre der Raum erfüllt gewesen von Gespräch, Gelächter, Geproste. Jetzt ist es ruhiger, Miesch und Siegfried sind die einzigen Gäste. Sie reden wie früher, nur trennen sie an diesem Montagabend zwei Tischplatten und mehrere Meter voneinander.

Nachts auf der Autobahnraststätte Thurau bestimmen ... Bild: Raphael Rohner ... vorallem Lastwagen das Bild. Bild: Raphael RohnerBild: Raphael Rohner Viele Chauffeure müssen hier ihre Nacht verbringen. Bild: Raphael Rohner Einige verbringen ihre Zeit damit, ... Bild: Raphael Rohner ... zu lesen. Essen kann man nachts nichts. Bild: Raphael Rohner Im Restaurant Landhaus in Wängi ... Bild: Raphael Rohner ... dürfen Chauffeure ausnahmsweise abends einkehren. Bild: Raphael Rohner Die Chauffeure, die den ganzen Tag auf der Strasse waren, ... Bild: Raphael Rohner ... sollen sich abends wenigstens Verpflegen können. Bild: Raphael Rohner Für die Chauffeure eine wunderbare Abwechslung. Bild: Raphael Rohner Meist müssen sie sich unterwegs selbst verpflegen, ... Bild: Raphael Rohner ... seit die Restaurants geschlossen wurden. Bild: Raphael Rohner Für den Koch des Landhaus ist es eine Ehrensache ... Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Für ihn zwar ein Verlustgeschäft, aber er ist für seine Kundschaft da. Bild: Raphael Rohner

Seit dem 22. Januar dürfen ausgewählte Restaurants für Chauffeure und Lastwagenfahrerinnen abends wieder öffnen und warme Mahlzeiten an einem Tisch sowie eine heisse Dusche anbieten. «Nach langem Kampf», wie der Chauffeurverband Les Routiers Suisse auf seiner Website schreibt. 55 Restaurants listet der Verband auf, welche derzeit die Bewilligung erhalten haben. Einzige Bedingung: Die Fahrer müssen vor den Restaurants und Raststätten in ihren Führerkabinen übernachten, die Wirte müssen die Kontaktdaten, Autonummer und den Firmennamen aufnehmen. Hinzu kommen die bekannten Massnahmen: Abstand, Maskenpflicht ausser beim Essen.

Duschen, warme Mahlzeiten, Gespräche? Fehlanzeige

Heiner Miesch ist Lastwagenchauffeur bei Emil Egger in St.Gallen Bild: Raphael Rohner

«Essen in der Kabine, alleine? Wenn man ohnehin den ganzen Tag alleine im Lastwagen sitzt? Das ist eine einsame Angelegenheit», sagt Heiner Miesch. Während rund eines Monats seit dem Beizenlockdown am 22. Dezember haben sich die Chauffeure an Tagen, an denen sie abends nicht zu Hause sind, von Sandwichs und Essen aus Take-aways ernährt. «Es ist auf die Dauer ungesund und unbefriedigend», sagt Miesch. Ruedi Siegfried sagt von der anderen Seite des Raumes: «Man musste den Tag viel mehr planen.»

Duschen, warme Mahlzeiten, Gespräche? Fehlanzeige. «Oft ist es kalt in der Kabine, die Hygiene stimmt nicht, wenn man Pech hat, ist man abends auf einem Parkplatz, auf dem es nicht mal ein anständiges WC hat», sagt Siegfried. Der Verband der Nutzfahrzeuge Astag beklagte Ende Dezember die Situation. «Wir schlagen Hygienealarm», schrieb Astag-Präsident Thierry Burkart in einer Medienmitteilung. Trotz verlässlichem Einsatz für die Grundversorgung seien für Chauffeure in der ganzen Schweiz kaum noch Toiletten und Duschen zugänglich. Miesch, enerviert und konsterniert:

Ruedi Siegfried fährt für die Firma Hugelshofer.

«Die Schliessung der Restaurants und Raststätten war entwürdigend für uns.»

Er verstehe ja, dass etwas gemacht werden musste. Er verstehe aber nicht, dass dies auf dem Buckel der Kleinen geschehe. So fordert Miesch die komplette Öffnung der Restaurants auch am Mittag, schliesslich hätten viele Gastronomen viel Zeit und Geld darin investiert, die Schutzmassnahmen umzusetzen.

Dann holt er aus: «Es kann doch nicht sein, dass Wirte in Konkurs gehen, während die Politiker in Bern weiterhin ihren Lohn erhalten. Es ist eine Frechheit gegenüber jenen, die auf ein Essen auswärts angewiesen sind. Bauarbeiter, Büezer. Und bis vor kurzem auch wir. Gleichzeitig bleibt das Restaurant für die Politiker in Bern einfach offen, die Skigebiete sind geöffnet, die Leute drängen sich in die Gondeln, Wellnessferien in Hotels sind weiterhin erlaubt. Und wir konnten lange nicht mal aufs WC oder in der Wärme essen. Wir fühlen uns gedemütigt! Dies ist eine Sauerei!»

Gastwirt Flemming Kocherhans und Chauffeur Heiner Miesch im Interview.

Video: Raphael Rohner

Im Frühling, während des ersten Lockdowns, da sei die Schliessung noch kein gröberes Problem gewesen, sagt Siegfried ruhig. «Es war warm, wir konnten auf den Parkplätzen grillieren, zusammen an der frischen Luft ein Feierabendbier geniessen. Aber jetzt? Jetzt geht das nicht.» Was er am meisten schätze an der Öffnung? «Alles», sagt Siegfried. Und wiederholt:

«Alles.»

Der lange Kampf des Chauffeurenverbands für die Öffnung der Restaurants

«Wir sind zufrieden mit der jetzigen Variante. Es ist eine gute Lösung für den Winter», sagte David Piras bereits am Nachmittag am Telefon. Der St.Galler ist seit rund 20 Jahren Geschäftsführer des Chauffeurverbandes Les Routiers Suisse. Und hat sich intensiv für die Öffnung der Restaurants für die Lastwagenfahrer eingesetzt.

Piras suchte bereits Ende November, als sich die Anzeichen für einen weiteren Beizenlockdown verdichteten, nach einer Lösung: Erst versuchte es der Verband beim BAG. Vergeblich. Dann rief er die Chauffeure dazu auf, Bundesrat Berset einen Brief zu schreiben. Vergeblich. Um Weihnachten wurde Piras vom BAG an die kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren verwiesen. «Doch dann ging es plötzlich zack-zack», sagt Piras. Mitte Januar verabschiedete das BAG ein Konzept. Die Lösung: Ausgewählte Restaurants für Chauffeure zählen als Betriebskantinen und sind damit von dem Beizenlockdown ausgenommen. Eine Woche später öffneten die ersten Restaurants am Abend ihre Türen.

«Wir müssen uns beim BAG bedanken, dass es doch noch zu einer Lösung gekommen ist.»

Öffnen aus Wertschätzung

Suppe und Salat sind gegessen, Wirt Flemming Kocherhans serviert den Hauptgang: Kalbsgeschnetzeltes mit Nudeln. 20 Franken kostet der Dreigänger. Zwei Menus und einige Getränke – viel verdient Kocherhans an diesem Abend nicht.

«Ich habe nicht für mich geöffnet. Für mich ist es eine Geste der Wertschätzung an die Chauffeure.»

Für Flemming Kocherhans ist die Bewirtung der Chauffeure Ehrensache. Bild: Raphael Rohner

Seit knapp 50 Jahren ist sein Gasthaus ein sogenanntes Relais Routiers, ein Restaurant, das Mitglied von Les Routiers Suisse ist und sich speziell an Lastwagenfahrer richtet. An der Hauptstrasse zwischen Frauenfeld und Wil und in der Mitte der beiden Autobahnzufahrten Münchwilen und Aadorf liegt sein Gasthaus ideal für passierende Chauffeure. Fünf Parkplätze für die Schwerfahrzeuge bietet Flemming an, duschen können die Fahrer in einem der Hotelzimmer.

Heisse Dusche, warme Mahlzeit, zurückerlangte Normalität

Miesch und Siegfried besuchen das Restaurant Landhaus regelmässig. Sie kennen sich seit Jahren durch die Arbeit, man trifft sich gelegentlich zufällig an Abenden wie diesem. «Es tut gut, abends ein normales Gespräch führen zu können und vielleicht noch ein Glas Wein oder Bier zu trinken», sagt Siegfried ein wenig später auf der Terrasse bei einer Zigarette.

Wenig später verlassen sie das Restaurant, steigen in ihre Kabinen, ein Schild mit «Heiner» liegt hinter der einen Windschutzscheibe, ein Schild mit «Sigi» hinter der anderen. Miesch und Siegfried richten sich ein in ihren einsamen Reichen hinter dem Steuer. Und freuen sich über die Öffnung. Die heisse Dusche nach der Arbeit. Die warme Mahlzeit. Die Gespräche. Und die zumindest ein Stück weit zurückerlangte Normalität.

Auf der Autobahnraststätte herrscht ein anderer Wind

Wie reagieren ausländische Chauffeure auf die Sonderbewilligung für Lastwagenbeizen? Video: Raphael Rohner