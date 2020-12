Reportage «Vorher kannte man das nur aus Grossstädten» – In St.Gallen stehen Shoppingwillige vor den Geschäften Schlange Seit Dienstag gelten strengere Regeln für die Anzahl Kunden in den Läden. Wer zurzeit Weihnachtsshopping betreibt, muss sich deshalb gedulden, denn vor den Läden bilden sich teils lange Warteschlangen. Ein Augenschein in der St.Galler Innenstadt. Alain Rutishauser 22.12.2020, 18.02 Uhr

Nicht alle haben Platz: Wer die maximale Kundenzahl überschreitet, muss draussen warten. Bild: Tobias Garcia

Der Gang durch die St.Galler Innenstadt wirkt auf den ersten Blick wie an vergangenen Vorweihnachtstagen. Die Leuchtsterne hängen hoch in den Gassen, darunter tummeln sich die Passanten und in den Schaufenstern locken Weihnachtssujets die Kundschaft in die Läden.

Auf den zweiten Blick werden die Unterschiede zur Weihnachtszeit in den Vorjahren deutlich: Neun von zehn Leuten streifen sich mittlerweile auch in den Gassen die Maske über. Vor den gut besuchten Läden in St.Gallen haben sich Menschenschlangen gebildet. Dies liegt an den verschärften Coronaregeln, die ab dem 22. Dezember in Kraft getreten sind. Unter anderem wurde die Anzahl Kunden in Läden weiter eingeschränkt. Die maximale Personenzahl ist dabei abhängig von der frei zugänglichen Ladenfläche.

Kunden halten sich an die Regeln

«Mir macht das nichts, ich habe ja Zeit. In den Vorjahren gingen die Weihnachtseinkäufe auch länger», sagt eine ältere Kundin, die vor der Papeterie Schiff in der Schlange steht. «Es ist sicher ungewohnt. Vorher kannte man das nur aus Grossstädten», sagt eine junge Kundin vor dem Kosmetikladen Rituals an der Neugasse.

Trotz der teils langen Kundenschlangen ist man nicht überall zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft. Kurt Weigelt, Inhaber der Papeterie Schiff:

«Wir haben den Eindruck, dass im Vergleich zu einem normalen Weihnachtsgeschäft alles mit angezogener Handbremse abläuft. Die vielen Schreckensmeldungen und Warnungen zeigen Wirkung.»

Dafür hielten sich die Kunden gut an die Vorgaben. «Die Kundinnen und Kunden kennen und akzeptieren die Regeln. Wer damit nicht einverstanden ist, kommt wohl gar nicht zum Einkaufen in die Stadt», so Weigelt.

Beim Kleidergeschäft Fizzen ist am Eingang ein Drehkreuz aufgestellt, welches automatisch blockiert, wenn die maximale Kundenzahl von 35 Personen erreicht ist. «Es halten sich alle daran. Die Stimmung ist friedlich, zu Wartezeiten kommt es kaum», sagt die stellvertretende Filialleiterin Marina Ghoul. Bei der Buchhandlung Orell Füssli arbeitet man mit einem Ampelsystem. Bei grünem Licht darf man die Filiale betreten, bei rotem Licht ist die maximale Anzahl Kunden erreicht.

«So können wir viel besser auf die einzelnen Kunden eingehen»

Die verschärften Coronaregeln haben für die Ladenbetreiber aber nicht nur Nachteile: «So können wir viel besser auf die einzelnen Kunden eingehen. Sonst ist man vor Weihnachten oft am Limit. Jetzt bin ich fast tiefenentspannt», sagt Laura Jäckli von der Boutique Späti an der Spisergasse.

In der Boutique hat Jäckli bereits seit drei Wochen ein Kundenmaximum von sieben Personen eingeführt. Jeder Kunde muss am Eingang ein Kärtchen nehmen, hat es keine mehr, wird niemand mehr eingelassen. Sogleich betritt ein älteres Ehepärchen ihren Laden. «Bitte ein Kärtchen am Eingang nehmen», sagt sie zu ihnen. Ohne Murren geht der Mann zurück zum Eingang. «Du musst auch eines nehmen», sagt er zu seiner Frau.

Die Läden haben unterschiedliche Methoden, um den Kundenfluss zu regulieren, beispielsweise eine Art Ampelsystem bei Orell Füssli an der Marktgasse. Bild: Tobias Garcia

Auch vor der Boutique Späti bildet sich an gut besuchten Tagen eine Kundenschlange. «Manche laufen nach einiger Zeit wieder weg. Andere warten aber gerne, zum Teil zehn Minuten. Dafür lassen sie sich auch beim Rumstöbern Zeit», sagt Jäckli. Allgemein ist die Stimmung in den Läden sehr friedlich; die allermeisten Leute halten sich ohne Widerrede an die Regeln, tragen Maske und halten Abstand.

Beim Spazieren durch die Gassen fällt noch ein weiterer Unterschied zu den Vorjahren auf: Wer nach dem Shopping eine Zwischenverpflegung will, sucht vergebens. Sämtliche Cafés und Restaurants sind geschlossen. So zum Beispiel auch der «Bierfalken» in der Spisergasse. Stiess kürzlich noch fröhliches Gelächter nach draussen und der Geruch von Bier und Schnitzel in die Nase, wirkt das Restaurant jetzt wie ausgestorben. «Ach, jetzt haben alle Restaurants zu?», unterhält sich ein älteres Ehepaar beim Vorbeilaufen. «Schöner Blödsinn!»