Reportage Schlangen schon am frühen Morgen und die Angst vor Engpässen: So verlief der Run auf die Coronaschnelltests in der Ostschweiz Seit Mittwoch kann man in Schweizer Apotheken Schnelltests beziehen. Fünf Tests im Monat sind gratis, danach muss man zahlen. Ostschweizer Apotheken haben sich für den Kundenansturm mit Tausenden Testkits ausgerüstet. Ein Augenschein in St.Gallen, Rorschach, Frauenfeld und Herisau. Linda Müntener, Silvan Meile, Siri Würzer, Elia Fagetti 07.04.2021, 16.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Apotheke an der Langgasse in St.Gallen hat zurzeit 4000 Coronaselbsttests zur Abgabe bereit. Diese sollten ungefähr bis Samstag reichen. Bild: Tobias Garcia (7. April 2021)

Etwa 10 Leute warten am Mittwochmorgen vor der Apotheke in Rorschach. Bild: Linda Müntener

(lim) Vor der Coop Vitality Apotheke am Rorschacher Marktplatz hat sich am Mittwochmorgen eine halbe Stunde nach Ladenöffnung bereits eine kleine Schlange gebildet. Wer sich in diese einreiht, muss aber nicht lange warten. Testpäckli um Testpäckli geht über die Ladentheke, es geht zügig voran.

Die Apotheke im Coop-Gebäude im Zentrum Rorschachs ist die einzige in der 9500-Einwohner-Stadt. Die nächsten Apotheken befinden sich im benachbarten Goldach. Man ist hier offensichtlich auf einen Ansturm vorbereitet: Schilder weisen darauf hin, dass jeder, der die Tests abholen will, seine Krankenkassenkarte bereithalten soll. Neben jeder Kasse steht eine Kiste voller Testpäckli bereit, gelbe Absperrbänder zeigen den Kundinnen und Kunden den Weg. Eine Kasse ist sogar eigens für die Abgabe der Selbsttests geöffnet.

Der Ablauf funktioniert. So hat die Kundin nach wenigen Minuten ihre fünf Gratis-Selbsttests in der Hand und kann diese zu Hause anwenden. Wie man das korrekt tut, wird auf dem Beipackzettel sowie in einem Video auf der Website der Apotheke erklärt.



(sme) Charles d'Heureuse steht in der Schlange vor der Apotheke im Frauenfelder Einkaufscenter Passage.

«Ich will meinen Beitrag leisten, damit asymptomatische Personen erkannt werden.»

Auch im Hinblick auf einen Grenzübertritt könne der Selbsttest künftig von Bedeutung sein, meint d'Heureuse. Er gehe ab und zu nach Konstanz und habe Familie in Frankreich.

Ein Dutzend Personen steht mit ihm vor dem Eingang der Apotheke. Alle fünf Kassen sind geöffnet. Im Geschäft dürfen sich nur zehn Kunden aufhalten. Die meisten sind gekommen, um einen Gratis-Schnelltest mit nach Hause zu nehmen.



Anstehen für einen Selbsttest: Kunden am Mittwoch vor der Apotheke Passage in Frauenfeld. Bild: Kevin Roth (7. April 2021)

200 Selbsttests gingen am Mittwochmorgen in den ersten drei Stunden nach der Geschäftsöffnung über den Ladentisch, sagt Geschäftsführer Stefan Ullmann.

Stefan Ullmann, Geschäftsführer der Apotheke Passage. Bild: Kevin Roth

«Wir sind für den erwarteten Ansturm gerüstet.»

Mehr als 3000 Packungen à fünf Selbsttests haben seine Angestellten abgepackt und bereitgelegt. 60 Franken sei das Testkit für zu Hause wert. Die Kosten übernimmt der Bund, die Abrechnung läuft über die Krankenkassen. Bezieht jemand pro Monat mehr als eine Packung der kostenlosen Selbsttests, fällt es spätestens dort auf.



«Für uns ist das kein Geschäft, wir schreiben eine schwarze Null», sagt der Apotheker. «Wir sehen uns aber prädestiniert für diese Rolle.» Wenn die Leute Fragen zum Test haben, bekommen sie Auskunft von Fachpersonen. Sie erklären den Kunden, wie dieser nasale Schnelltest korrekt angewendet wird.

Am Nachmittag bildet sich vor der Apotheke noch immer eine Menschenschlange. Darin steht ein Familienvater, der sich für seine Tochter eingereiht hat. Sie gehe in ein Lager für Gruppenleiter der Jungschar. Von den Teilnehmern werde verlangt, davor einen Selbsttest zu machen, erklärt er. Bis 16 Uhr sind am Mittwoch in der Passage-Apotheke schliesslich 500 Testkits abgegeben worden.

(siw) «Die erwartete Lieferung ist erst heute Morgen angekommen», sagt Aida Mustafic, Inhaberin der Apotheke an der Langgasse in St.Gallen. Sie und ihr Team haben am Mittwochmorgen die Tests zu je fünf Stück in ein Säckchen verpackt. Diese Arbeit sei sehr zeitaufwendig, sagt sie. Die Schnelltests konnten deswegen erst kurz vor Mittag an die Kundinnen und Kunden abgegeben werden.

Die einzelnen Selbsttests müssen von den Mitarbeitenden in den Apotheken eigenhändig verpackt werden. Bild: Tobias Garcia (7. April 2021)

Kaum zwei Minuten nachdem eine Mitarbeiterin das Schild mit der Aufschrift «Keine Covid-Schnelltests erhältlich» weggestellt hat, kommt auch schon die erste Kundin herein. Sie möchte ihre fünf Testkits abholen, die ihr im Monat zustehen. Der Ablauf geht schnell: Krankenkassenkarte einlesen, fünfmal den Strichcode scannen, eine kurze Erklärung, wie man den Test anwendet und schon verlässt die Frau das Geschäft wieder – mit ihren ersten Coronaselbsttests in der Hand.

Apothekeninhaberin Aida Mustafic sagt:

Aida Mustafic, Inhaberin der Apotheke an der Langgasse in St.Gallen. Bild: Siri Würzer

«Man merkt, dass sich die Leute testen wollen.»

Die Apotheke an der Langgasse führt schon seit Anfang November Schnelltests durch. Mustafic befürwortet die neue Regelung, dass ab Mittwoch die Selbsttests frei erhältlich sind. Sie befürchtet aber, dass diese knapp werden, wenn gewisse Personen mehr mitnehmen, als sie benötigen. Sie sagt:

«Ich hoffe wirklich sehr, dass es keine Engpässe gibt.»

Es sei aber auch möglich, pro Apothekenbesuch lediglich einen einzigen Selbsttest zu beziehen. Dies werde dann mit Hilfe der Krankenkassenkarte so vermerkt, sagt Mustafic. Auch sei es nicht verboten, mehr als fünf Schnelltests pro Monat zu beziehen. In diesem Fall aber müsse jede und jeder die Mehrkosten selbst übernehmen.

Rund 1000 Tests hat die Apotheke zurzeit auf Lager. Die meisten davon werden im Fünferpack abgegeben. Am Nachmittag erwarte man eine weitere Lieferung von 3000 Tests, sagt Mustafic. Sie rechnet damit, dass diese Menge bis am Samstag reichen wird. «Ganz genau kann ich es aber nicht voraussagen. Das ist unberechenbar!», sagt sie und lacht.

Apotheke zur Eiche Herisau: Um die Mittagszeit scheint der Ansturm noch auf sich warten zu lassen. Bild: Elia Fagetti (07. April 2021)

(elf.) Im stürmischen Wetter am Vormittag steht niemand vor der Apotheke zur Eiche in Herisau Schlange. Es scheint fast so, als ob die Nachricht vom Gratistest nicht bis ins Appenzellerland gedrungen ist. Doch der Schein trügt. Im Minutentakt kommen und gehen die Kunden der Apotheke.

Stefan Winzeler aus Herisau. Bild: Elia Fagetti

Für die einen dient der Schnelltest der eigenen Familie, wie Stefan Winzeler aus Herisau sagt: «Wir hatten mehrere Familienfeste im letzten Jahr.» Bis jetzt hatten sie ja keinen Test zur Verfügung. Deswegen hole er sie jetzt. Dann habe er Tests zu Hause, wenn er oder seine Familie einen brauchen. Ausserdem wenn er schon hier sei, könne er auch gleich den Test mitnehmen. Weiter sagt er:

«Zum Glück braucht man keinen Test fürs Motorradfahren.»

Für andere ist es mehr ein glücklicher Zufall als ein geplanter Besuch in der Apotheke. Für Daniele Lenzo, den gebürtigen Herisauer, der noch in Moutier wohnt, geht der Besuch Hand in Hand mit seinem eigenen Berufsalltag. Denn schon bald beginnt er hier in der Ostschweiz eine neue Stelle. Deswegen ist er auch in Herisau. Er sagt:

Daniele Lenzo, ursprünglich aus Herisau. Bild: Elia Fagetti

«Ich bin heute hier, weil ich mir meinen neuen Arbeitsplatz anschaue. Da dachte ich, ich gehe gleich in die Apotheke und hole mir den Test.»

Die leitende Apothekerin Carmen Franz erzählt vom Anfang ihres Tages: «Wir hatten schon am Morgen vor der Öffnungszeit fünf Personen, die vor dem Laden gewartet haben. Doch sonst war es eher ruhig.» Unter normalen Umständen sei auch am Nachmittag mehr los. Deswegen gehe sie davon aus, dass es am Nachmittag etwas hektischer sein werde. Die Apothekerin sieht noch eine andere Erklärung: «Vielleicht kommen die Leute wegen des Wetters nicht.» Mit der zweiten Lieferung kommt die Apotheke zur Eiche in Herisau auf ungefähr 2700 Tests. Somit ist die Versorgung vorerst gedeckt. Bis um 16.20 Uhr hat die Apotheke zur Eiche bereits 1750 Tests herausgegeben. Noch bis zum Ladenschluss um 19 Uhr kann man Tests beziehen.