Nachts im Neumarkt: «Es ist manchmal ganz schön unheimlich hier!»

Reportage Nachts im Neumarkt: «Es ist manchmal schon unheimlich hier, wenn es dunkel ist» Wenn der Neumarkt seine Türen schliesst, beginnt für einige Menschen erst der Arbeitstag. Einblicke in eine verborgene Welt hinter den Kulissen von einer der bekanntesten Migros-Filiale der Schweiz. Eine Reportage. Raphael Rohner 14.11.2021, 19.26 Uhr

Rasch huscht ein junger Mann noch an die Kasse und fummelt seine EC-Karte aus dem Geldbeutel, um zu bezahlen. Es ist 19.58 Uhr in der Migros Neumarkt an der Kasse drei. Die Kassiererin ist die zweitletzte, bei der die kleine Lampe noch leuchtet, oben an der Kasse. Gleich ist Feierabend, sagt sie zu ihrer Kollegin und scannt die Sachen vom jungen Mann zügig und routiniert über den Leser. Im Laden ertönt die Durchsage, dass die Filiale nun schliessen wird.

Es ist 20 Uhr. Der Mann vom Sicherheitsdienst lässt die Gitter herunter und schliesst damit den Laden. Die Kassiererinnen nehmen ihre Kassen und machen Feierabend. Inzwischen räumen die 21-jährige Lara Holzer und ihr Team die Frischeabteilung aus und machen alles bereit für die Nacht. Nach und nach leeren sich die Auslagen und die Salate verschwinden in Kisten oder sie werden zugedeckt.



Nur wenige Minuten nach 20 Uhr beginnt für die Reinigungsequipe ihr Arbeitstag. Rund 25 Frauen und Männer stehen hellblau gekleidet und reden durcheinander. Sie reinigen die rund 4000 Quadratmeter der Verkaufsfläche in wenigen Stunden. «Wir sind ein eingespieltes Team und jeder weiss genau, was er oder sie zu tun hat», sagt Kanokphon Streuli. Sie putzt seit 20 Jahren abends den Neumarkt und geht tagsüber auch manchmal hier einkaufen:

«Wenn ich Menschen sehe, wie sie hier einfach Schmutz hinterlassen, werde ich schon etwas sauer. Abends mache ich die Sachen, die ich ja schon gesehen habe, dann rasch weg.»

Streuli strahlt stolz und geht mit ihren Reinigungsutensilien an Pralinées und Müeslipackungen vorbei. Gekonnt lässt sie ihren Wischmop unter Kühlschränken hindurchflitzen und kriecht zwischendurch auf den Knien in die Ecken:

«Ich erwische hier jedes Staubkorn – garantiert. Ich kenne jede noch so kleine Ritze in diesem Laden.»



Sachen stehen herum und sind plötzlich nicht mehr da

Der Zeitplan der Reinigungstrupp ist knapp: «Spätestens in zwei Stunden müssen alle Leute draussen sein. Sonst löst die Alarmanlage einen Einbruchalarm aus und die halbe Stadtpolizei steht hier», sagt Ruedi Streuli der sei über 30 Jahren Sicherheitschef im Neumarkt ist.

Nebst dem Sicherheitsdienst während den Ladenöffnungszeiten, machen die Security-Leute abends auch Kontrollrunden in allen Räumen und prüfen, ob die Sicherheitsvorkehrungen einwandfrei laufen. Viel darüber verraten darf Streuli nicht: «Der Neumarkt ist kein Banktresor und ein Einbruch würde sich allenfalls nur für Schokoladendiebe lohnen. Dennoch ist der Supermarkt gesichert und es ist unmöglich, unbemerkt einzudringen.»

Die Wachmänner fürchten sich eigentlich nie bei ihrer Arbeit. Manchmal aber stehen Joghurts oder WC-Papier irgendwo herum und dann stehen die Sachen beim nächsten Kontrollgang nicht mehr am gleichen Ort: «Das ist schon manchmal unheimlich, gerade wenn das Licht ausgeht im Laden und es beinahe stockdunkel ist.»

Ein lautes Surren in der Finsternis



Die Frauen und Männer der Reinigung machen gegen 22 Uhr ihre letzten Runden. Sie sehen hier noch einige «Tatzen» auf einer Chromstahlfläche und da noch ein «Tööpli» an einer Scheibe, welche sie rasch wegmachen und dann beim Papetteriebedarf durch eine Türe verschwinden. Jetzt ist niemand mehr da. Es ist auffällig laut in den Gänge des Supermarktes. Kühler surren und Radio läuft im Hintergrund. Es wirkt wie in einem surrealen Film: Leere Gänge und nirgends Menschen. Nur ein Glas Essiggurken steht verlassen auf einem Regal. Dann geht auf einen Schlag das Licht aus im Neumarkt und alles verschwindet in der Finsternis. Nur spärlich schimmert grünes Licht der Notausgangsbeleuchtung durch die Gänge und hüllt Schokoladenpackungen in einen giftigen Schein.

Menschenleer ist der Neumarkt nachts nur für wenige Stunden. An Festtagen herrscht hier gar ein 24-Stunden-Betrieb. Um ein Uhr betritt der erste Mensch unter der Woche den leeren noch finsteren Neumarkt: Der Bäcker, Martin Mazenauer ist jeweils der erste Mitarbeiter im Neumarkt: «Sei 18 Jahren ist das täglich eine ganz nette Sache, diese Ruhe!» Die Ruhe nutzt Mazenauer, um die Masse für die Teige zusammenzurechnen.



Hochbetrieb ab 05:30 Uhr

Kurz vor 4 Uhr steht draussen vor der Türe der Wittenbacher, Eliah Bellettini und raucht eine Zigarette. Er ist Logistiker und muss gleich den ersten Lastwagen entgegennehmen. Bellettini zieht sich um, schlüpft in Sicherheitsschuhe und holt seinen Stapler: «Ich bin jetzt seit drei Jahren hier und geniesse diese Ruhe schon so früh am Morgen. Viel Zeit habe ich aber nicht, denn sobald der erste Lastwagen da ist, ist es wie ein Rennen gegen die Uhr.» Bellettini läuft durch eine kleine Türe und macht die Tore zur Rampe auf. Zwei Tauben fliegen durch die Halle und gurren ihn an: «Unsere Haustiere hier draussen. Sie begrüssen mich jeden Tag und warten mit mir auf den Lastwagen.» Ein eisiger Wind zieht hinein. Dann fährt der erste Lastwagen vor und macht seine Türen auf. Fleisch, Frischwaren, gekühlte Produkte. Die Sachen müssen so rasch wie möglich in den Laden. Bellettini fährt Palett um Palett aus dem Lastwagen und stellt sie in drei Lastenaufzüge.

Während Bellettini die frischen Produkte für den Laden bereitstellt herrscht zwei Stockwerke tiefer Hochbetrieb. Es ist mittlerweile 6 Uhr und in der Konditorei muss eine grössere Bestellung fertig werden: 20 Schwarzwäldertorten, Vermicelleküchlein und diverse andere süsse Backwaren wurden vom Laden und von Kunden bestellt.

Die beiden Konditoren, Sacha Pfundner, Janine Leutenegger und die Lehrtochter Timea Keller, sind alle im Schuss: «Dass wir hier sind, weiss wohl kaum jemand. Doch müssen die richtig guten Torten und der süsse Plunder frisch sein», sagt Sacha Pfundner. Er schneidet die Schokoladenbisquits für die Torten auseinander und rührt Schlagrahm an. Timea Keller prüft die Bestellungen: «Na klar ist es manchmal stressig, aber die Arbeit und das Team hier sind super.» Mit geübten Handgriffen entstehen kleine süsse Meisterwerke, die ruckzuck verpackt werden und gleich nach oben gehen in den Laden.

Dort räumen die ersten Verkäuferinnen und Verkäufer schon wieder die Regale ein. Es ist bald 7 Uhr und nun stehen überall in den Gängen Paletten mit Kisten herum, die nach und nach abgeräumt und versorgt werden. Auch die 21-jährige Lara Holzer ist wieder da. Dort wo sie und ihr Team am Abend zuvor die Salate und das Gemüse aus den Kisten genommen haben, wollen nun wieder welche hin. Sie schnappt sich geübt die abgepackten Salate und schwingt einen um den anderen in Position: «Wir müssen fürschi machen, gleich geht der Laden wieder auf und dann muss alles wieder komplett sein – und eine ‹Falle machen›», sie hat Schweissperlen auf der Stirn und ruft zwischen den Auslagen hindurch zu ihren Mitarbeitern: «Der Kopfsalat da muss schöner eingeräumt werden! Beeilt euch!»

«Die letzte Stunde vor der Ladenöffnung ist immer etwas hektisch. Da müssen unsere Leute noch mal alles geben», erklärt Geschäftsführer Daniel Mattmann. Der Stadtsanktgaller hat schon die Berufslehre in der Migros gemacht und kennt jeden Winkel des verwinkelten Neumarkts seit seiner Kindheit. «Vieles hier hat sich über all die Jahre verändert und es wird sich auch immer wieder vieles verändern. Doch die Menschen fühlen sich mit diesem aussergewöhnlichen Ort verbunden», schwärmt Mattmann. Er geht noch eine letzte Runde durch die Filiale und kontrolliert die Arbeiten der Nacht: «Es sieht hier jeden Morgen einfach sauber aus, es riecht nach frischem Brot und die Regale sind sauber aufgefüllt - so muss das sein», sagt Mattmann und eröffnet die Migros-Filiale Neumarkt. Mittlerweile wurde auch das einsame Glas Essiggurken wieder an seinen Platz gestellt und die Packung WC-Papier steht wieder im Regal. Draussen vor dem Gitter wartet schon eine junge Frau, die einkaufen will. Es ist 8 Uhr und während der Tag für die meisten Menschen erst beginnt, ist er für die Leute hinter den Kulissen der Migros Neumarkt schon fast wieder vorbei.