Reportage «Man weiss nie, wie der Blindgänger abgeht» – Armee sammelt tonnenweise explosiven Schrott im Alpstein Bilder: Raphael Rohner Rund 70 Angehörige der Armee räumen am Säntis auf: Die Spezialisten sammeln dabei über zehn Tonnen Munitionsreste, darunter auch Blindgänger, die gesprengt werden müssen. Eine Reportage. Raphael Rohner und Aline Baumgartner 27.08.2021, 08.46 Uhr

Fünf Gebirgsspezialisten der Schweizer Armee steigen mühsam einen felsigen Hang oberhalb der Schwägalp hinunter und drehen Stein um Stein. Ständig bleibt einer stehen, grübelt im Geröll herum und zieht Teile verschossener Munition zwischen den Steinen hervor. Dann bleibt einer stehen und ruft: «Hier ist wieder einer! Wohl eine Granate von einem Minenspicker – die ist wohl noch nicht abgegangen», und markiert die zwischen den Steinen liegende Mörsergranate mit einem Fähnchen.

Die kleine Gruppe wird etwas versetzt von einem Spezialisten des Kommandos Kampfmittelbeseitigung und Minenräumung der Schweizer Armee (Kamir) begleitet. Der Soldat, von allen nur Kamir genannt, untersucht die Granate: «Es handelt sich hier um einen typischen Blindgänger, der noch explodieren könnte.»

Kamir, der seinen Namen aus taktischen Gründen nicht nennen darf und der auch immer eine Gesichtsmaske trägt, fasst den Blindgänger nicht an. Er erstellt eine Sprengladung, um den Blindgänger dann zu sprengen. Dazu wird der steinige Felshang erst fertig abgesucht und dann geräumt. «Erst wenn alle Leute in Sicherheit sind, sprengen wir den Blindgänger in die Luft», sagt Kamir im Ostschweizer Dialekt.

Unterdessen ist die Gruppe der Gebirgsspezialisten schon rund 50 Meter weiter unten. Jeder hat einen gut gefüllten Jutesack voller Munitionsteile und Abfall gesammelt. «Da kommen gut und gerne 15 Kilogramm pro Sack zusammen. Das war aber auch nur ein kleiner Teil des Zielhangs», sagt ein Soldat aus Thun. Die Säcke werden einige Meter weiter auf ein eingezeichnetes Depot gelegt und dann per Helikopter zur Schwägalp geflogen. Während dieser Woche sammelt die Armee über zehn Tonnen Munitionsreste und Abfall auf dem Schiessplatz Säntisberg – einem der grössten Schiessplätze der Schweiz.



Der Einsatz im Alpstein verlangt den Gebirgsspezialisten und ... Bild: Raphael Rohner

... den Piloten der Luftwaffe einiges ab. Bild: Raphael Rohner

Während die Gebirgsspezialisten das Feld räumen für die Sprengung, koordiniert Hauptadjutant Christian Wildermuth den Einsatz der Truppen am Berg. Er steht auf einem kleinen Hügel unterhalb der Schwägalp. In beiden Händen hält er ein Funkgerät: Eins verbunden mit den drei Helikopterpiloten in der Luft, aus dem anderen ertönt die Stimme des Kampfmittelbeseitigungsspezialisten Kamir oben in der Wand. Wildermuth sagt:

«Das wird gleich etwas schwierig, alles zu koordinieren: Während wir sprengen, dürfen die Helikopter nicht fliegen.»

Dann: Mehrere hallende Horntöne aus der Wand. Schliesslich knallt es, der Blindgänger wird gesprengt. «Bei solchen Sprengungen ist immer ein gewisses Risiko dabei, da man nie weiss, wie der Blindgänger abgeht.» Der Berufsunteroffizier schaut zum Berg hoch und wirkt erleichtert in jenem Moment, als sich die Stimme aus dem Funkgerät meldet:

«Es ist durch.»

Die Schweizer Armee ist derzeit ... Bild: Raphael Rohner ... im Alpstein im Einsatz. Dabei fliegen mehrere ... Bild: Raphael Rohner ... Helikopter fast pausenlos in die ... Bild: Raphael Rohner ... Felswände im Zielhang des Schiessplatzes. Dort sind ... Bild: Raphael Rohner ... Spezialisten damit beschäftigt ... Bild: Raphael Rohner ... im Zielhang nach Munition und Blindgängern zu suchen. Dabei werden sie ... Bild: Raphael Rohner ... von der Luftwaffe aus der Luft unterstützt. Im Einsatz stehen ... Bild: Raphael Rohner ... einige Gebirgsspezialisten der Armee. Unter der Leitung ... Bild: Raphael Rohner ... vor Urnäscher Bergführer Hampi Schoop, sammeln ... Bild: Raphael Rohner ... die Soldaten rund zehn Tonnen ... Bild: Raphael Rohner ... Schrott und Abfall aus unwegsmem ... Bild: Raphael Rohner ... Gelände im Alpstein. Die Spezialisten müssen dabei ... Bild: Raphael Rohner ... in felsigen Hängen arbeiten und rund ... Bild: Raphael Rohner ... ein Dutzend Kilogramm Munitionsreste ... Bild: Raphael Rohner ... pro Sack und anderen Unrat aus den ... Bild: Raphael Rohner ...Zielhängen entfernen. Die Luftwaffe fliegt auch Spezialisten ... Bild: Raphael Rohner ... der Kampfmittelräumung in den Einsatz. Diese werden ... Bild: Raphael Rohner ... herbeigezogen, sobald Blindgänger entdeckt werden. Im Alpstein ... Bild: Raphael Rohner ... werden jedes Jahr einige Hundert ... Bild: Raphael Rohner ... Blindgänger festgestellt und ... Bild: Raphael Rohner ... markiert. Die Spezialisten der Armee kommen jedoch ... Bild: Raphael Rohner ... oft nicht zum Zug, da man sie nicht alarmiert. «Wer Munition, oder ... Bild: Raphael Rohner ... Munitionsbestandteile auf sich hat, macht sich strafbar», heisst es im ... Bild: Raphael Rohner ... eidgenössischen Munitionsbefehl. Gerade auf Wanderwegen sei die Chance gross, auf "scharfe " ... Bild: Raphael Rohner ... Munition zu stossen. Die Armee sammelt diese Munitionsreste und Blindgänger... Bild: Raphael Rohner ... dann einfach ein und entsorft sie. Bild: Raphael Rohner

Nur wenige Minuten nach der Sprengung ist der Hang wieder freigegeben, und die Gebirgsspezialisten der Armee suchen weiter nach Überresten vergangener Schiessübungen. Im unwegsamen Gelände werden die Soldaten vom Urnäscher Bergführer Hampi Schoop begleitet. «Die Verhältnisse hier im Alpstein sind teils schwierig, vor allem wenn die Gebirgsspezialisten noch einen schweren Sack tragen müssen. Wir arbeiten darum ruhig und achten sehr auf die Gegebenheiten.» Schoop wurde für diese Aktion von der Armee angestellt. Er kennt viele Gebirgsspezialisten der Armee aus seinem beruflichen Umfeld.

Bergführer Hampi Schoop begleitet ... Bild: Raphael Rohner

... die Spezialisten der Armee im Alpstein. Bild: Raphael Rohner

Blindgänger oftmals heimgenommen

An diesem Tag fliegen drei Helikopter der Luftwaffe im Minutentakt vom Zielhang zur Wideralp hinunter und transportieren mit jeder Ladung rund 250 Kilogramm Munitionsreste und Schrott. «Insgesamt werden über zehn Tonnen Abfall aus den Zielhängen geborgen», sagt Wildermuth. Er ist bereits wieder am Funkgerät mit den Piloten der Luftwaffe.

Im Minutentakt absolvieren die Helikopter der Luftwaffe Transportflüge im Einsatzgebiet. Bild: Raphael Rohner

Während die Arbeiten der Armee in unwegsamem Gelände fortschreiten, laufen plötzlich drei Wanderer aus Deutschland zur vorgezogenen Einsatzbasis. Sie machen Fotos und fragen: «Was kostet es, mit den Helikoptern eine Runde zu fliegen?» Kamir, der Kampfmittelbeseitigungsspezialist der Armee, steht unmittelbar bei den Wanderern und wimmelt sie ab. Wanderer fänden in dieser Region sehr viele Munitionsbestandteile und auch Blindgänger, sagt er.

«Aber anstatt die Funde zu markieren und zu melden, verhalten sich einige Leute falsch: Sie sammeln die Sachen ein und nehmen sie mit heim.»

Wer in den Bergen Munition oder Munitionsbestandteile findet, soll diese markieren und sich dann bei der Polizei melden. Man soll die Gegenstände nicht anfassen und sie gut sichtbar mit etwas markieren, was man dabeihat: «Das kann auch mit einem Robidog-Säckli oder mit einem Steintürmchen sein – Hauptsache, wir finden die Munition möglichst rasch und können sie unschädlich machen», sagt der Fachberufsunteroffizier Kamir.

Bild: Raphael Rohner

Immer mehr Blindgänger

2020 gingen in der Schweiz 1055 Meldungen von Blindgängerfunden ein. Rund 100 Funde wurden im Kanton St.Gallen registriert. Als Blindgänger wird Munition bezeichnet, die beim Abschiessen aus unbestimmten Gründen nicht zur Wirkung gelangte. Oftmals beinhalten diese Blindgänger Sprengstoff, der nicht gezündet wurde. Die Quote der Blindgängerfunde lag 61 Prozent über dem Zehnjahresdurchschnitt. Die Nationale Blindgängermeldezentrale erklärt sich diesen Anstieg durch vermehrte Freizeitaktivitäten in ehemaligen Zielgebieten, Erosionen und Schneeschmelze, welche die Blindgänger an die Oberfläche bringen.



Wer einen Blindgänger findet, soll ihn markieren und die Behörden benachrichtigen. Bild: Raphael Rohner

Während sich am Himmel die ersten Regenwolken zusammenziehen, meldet sich der Gebirgsspezialist noch einmal am Funkgerät bei Hauptadjutant Wildermuth: «Hier liegt der nächste Blindgänger in diesem schottrigen Fels – wir müssen noch einmal sprengen!»