Reportage Landwirtschaft, Wälder, Tiere: Wie sich der Klimawandel in der Ostschweiz zeigt Die Auswirkungen der Erderwärmung sind längst von blossem Auge sichtbar, auch in der Ostschweiz. Bauern passen ihre Produktion an, Wälder verändern sich und einige Tiere verlieren zusehends ihren Lebensraum. Unterwegs mit Experten und Betroffenen.

Viola Priss und Adrian Lemmenmeier-Batinić 06.03.2021, 05.00 Uhr

Das Wetter wird wärmer – und extremer. Seit 1880 ist die globale Durchschnittstemperatur um 0,9 Grad gestiegen. In der Schweiz ist die Steigerung mit 2 Prozent mehr als doppelt so hoch. Und sie wird Prognosen zufolge zunehmen. Genauso wie sogenannte meteorologische Extremereignisse: Trockenheit, Starkregen oder Stürme. Auch in der Ostschweiz steigt die durchschnittliche Jahrestemperatur. In der Stadt St.Gallen kratzt sie derzeit an der Zehn-Grad-Marke (siehe Grafik).

Sie wollen mehr Details? Die zehn wichtigsten Grafiken zur klimatischen Veränderung in der Ostschweiz finden Sie hier. Quelle: Meteo Schweiz

Die Folgen der Klimaerwärmung sind längst von blossem Auge sichtbar. Vor anderthalb Jahren haben Aktivistinnen und Aktivisten den Pizolgletscher symbolische beerdigt. Das ewige Eis im St.Galler Oberland war so weit geschrumpft, dass der Gletscher nicht mehr offiziell vermessen wird. Doch um die Effekte der Klimaerwärmung zu sehen, muss man nicht in die Berge steigen. Auch Wälder und Gewässer vor unserer Haustür sind fundamental vom Klimawandel betroffen. Teils direkt, teils indirekt – teils mit drastischen Folgen für einzelne Arten.

Eine Grabrede für einen Gletscher: Am 22. September 2019 nahmen Vertreter verschiedener Umweltorganisationen Abschied vom ewigen Eis auf dem Pizol. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Nach dem Hitzesommer 2018 löste sich der Pizolgletscher weitgehend auf.

Bild: Thomas Hary

Um den Klimawandel einzudämmen, fokussiert die Weltgemeinschaft auf die Reduktion von CO 2 -Emissionen. Gleichzeitig gilt es, die Auswirkungen abzufedern. Der Bundesrat hat 2012 eine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel verabschiedet. Auch die Kantone beschäftigen sich seit längerem mit dem Thema. Derzeit erarbeitet etwa St.Gallen eine departementsübergreifende Anpassungsstrategie. Sie soll helfen, «Chancen des Klimawandels zu erkennen, Risiken zu minimieren und die Anpassungsfähigkeit der Umwelt und der Gesellschaft zu steigern», schreibt der Kanton. Konkret geht es zum Beispiel darum, bei Wasserknappheit Zielkonflikte zwischen Landwirtschaft und anderen Verbrauchern zu entschärfen. Oder um die Frage, welche Nahrungsmittel sich in heissen Sommern noch ertragreich anbauen lassen. Auch im Thurgau ist eine solche Strategie in Arbeit. Was aber hat der Klimawandel in unserer Umgebung bisher verändert? Wir haben uns umgesehen.

Inhaltsverzeichnis

Nahrung: Raclette mit Süsskartoffeln – «Können Sie sich das vorstellen?»

Adolf Metzger kniet nieder, gräbt und riecht an einer Hand voll Erde mitsamt Setzling. Fast liebevoll betrachtet er die zartgrüne Pflanze, aus der keine Kartoffel, sondern Grünroggen entstehen wird. Und doch schafft der Thurgauer Kartoffelbauer hier die Grundlage, «das Bett», wie er sagt, für Erika, Agria und Laura, wie seine Kartoffelsorten heissen.

Der Natur freien Lauf zu lassen, hiesse, die Kartoffel aufzugeben, sagt Bauer Adolf Metzger. Bild: Tobias Garcia

Der Grünroggen ist nur eine Vorkultur, das Vorspiel der Kartoffel. Er belebt den Feldboden und sorgt für genug Würmer und damit für ausreichend Humus. «Feuchtigkeit ist für die Kartoffeln das A und O, damit sie die trockenen Monate überstehen», sagt Metzger. Früher sei der Anbau einfach gewesen. Früher, als der Klimawandel noch ein düsteres Zukunftsszenario gewesen sei, das die Schweiz nicht betreffen würde.

Der Grünroggen ist nur die Bühne für den Hauptdarsteller: Die Kartoffel. Bild: Tobias Garcia

Viele seiner Kollegen hätten mittlerweile kapituliert. Ihre Kartoffelfelder hätten sie verkauft oder mit anderen Pflanzen bewirtschaftet. Etwa mit Soja oder der Süsskartoffel, die bisher nur in Afrika und Amerika kultiviert werde.

«Ein Kollege setzt bereits ganz auf Süsskartoffeln. Aber ganz ehrlich: Das ist doch kein Ersatz zum Raclette. Können Sie sich das vorstellen?»

Die aus Südamerika stammende Kartoffel verbreitete sich in der Schweiz im 18. Jahrhundert. Heute benötigt sie jede Menge Unterstützung, um trotz Klimawandel bestehen zu können. Illustration: Elena Cogliatti

Seit einigen Jahren ist Metzgers Hof in Graltshausen demeter-zertifiziert, beliefert Spitalküchen und Wochenmärkte. Der 57-Jährige blickt auf 25 Jahre Erfahrung mit Kartoffeln zurück. Jedes Jahr entwickelt er das Saatgut weiter. «Das muss ich. Das Klima verändert sich konstant, genauso konstant müssen wir die Kartoffeleigenschaften anpassen.» Was droht, wenn er das nicht macht? «Die Rechnung kriegen wir Bauern spätestens im Herbst, wenn die Kartoffeln im Lager sind.» Fäulnis, Schädlinge, verminderte Haltbarkeit: Damit käme der Stress der Pflanze auf dem Feld zum Ausdruck. Stressfaktor Nummer Eins, sagt er, sei die Hitze. Im kommenden Jahr wird er es mit Mulchen versuchen, die wie eine feuchte Decke die Sonnenstrahlen abpuffern sollen. «Man muss alles ausprobieren.» Irgendwann aber könne die hitzegestresste Kartoffel nicht mehr und treibe aus Verzweiflung nochmals aus.

«Die Pflanze löscht ihre Frucht damit selbst aus.»

Über den Kartoffelfeldern in Graltshausen liegt Nebel. «Feuchtigkeit ist für die Kartoffeln das A und O, damit sie die trockenen Monate überstehen.» Bild: Tobias Garcia

Dass Kartoffelsorten, die es seit Jahrzehnten gibt, weiterhin bestehen würden, sei utopisch, sagt der Kartoffelbauer. Zu extrem seien die Wetterumschwünge, zu lang die Dürreperioden. Ab März gräbt Metzger stichprobenartig Kartoffeln aus. «Wenn eine krank ist, muss sie sofort in die Verbrennungsanlage. Auf keinen Fall auf den Kompost.» Den Drahtwurm, der sich an der Kartoffel satt trinkt, wenn der Boden zu trocken ist, gelte es rechtzeitig zu bekämpfen.

Vögel: Auf dem Gipfel haben Ringdrossel und Schneehuhn zu wenig Platz

Wenn der Schnee geschmolzen ist und das Gras zögerlich spriesst, kommt die Zeit der Ringdrossel. In den Taumonaten ist der alpine Brutvogel emsig dabei, Nahrung für sich und seine bald schlüpfenden Nachkommen herbeizuschaffen. Doch der Schnee schmilzt oft schneller, als der Vogel suchen kann. Das Gras wächst innerhalb weniger Wochen auf eine Höhe, die ihm den Weg zum Insektenvorrat versperrt, mit fatalem Ergebnis: Die Nachkommen verhungern.

Die Ringdrossel ist eine Verwandte der Amsel. Sie bevorzugt Wälder in höheren Mittelgebirgen – solange es dort nicht zu warm wird. Illustration: Elena Cogliatti

Um ein Viertel sei der Bestand in den letzten zwanzig Jahren geschrumpft, sagt Livio Rey, Biologe bei der Vogelwarte Sempach. Die Ringdrossel, die beispielsweise in der Walensee-Region heimisch ist, wird auf der Roten Liste des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) mittlerweile als «verletzlich» eingestuft. Weil es wärmer wird, begibt sich der Vogel in höher gelegene Gebiete. Bloss gibt es hoch in den Alpen für sie kaum Lebensraum. «Auf einem Gipfel hat es schlicht weniger Platz als im Tal», sagt Rey.

Nun könnte man meinen, dass wir auf die Ringdrossel nicht angewiesen sind. «So funktioniert die Natur aber nicht», sagt Rey.

«Jede Art ist wie ein Faden im Netz des Lebens: Fehlt ein Faden, ist das nicht so schlimm. Aber je mehr Fäden fehlen, desto eher kann das Netz zerreissen und eine Katastrophe auslösen.»

Über die Jahrhunderte der Evolution hat die Tierwelt einige eindrückliche Überlebenskünstler hervorgebracht. Meisterin in Sachen optischer Täuschung ist das Alpenschneehuhn. Im Winter wandelt sich sein Gefieder in ein schneegleiches Weiss. Immer seltener aber bedarf der Vogel dieses Kleids. Steigende Temperaturen drängen auch ihn in höhere Gebiete.

Ein Alpenschneehuhn im Winter. Foto: Getty

Eine Höhenveränderung von 6,4 bis 9,4 Meter pro Jahr könne nicht mit dem Wetter erklärt werden, heisst es in einer Studie der Vogelwarte Sempach. Wohl aber mit dem Klimawandel. «Diese Höhenverschiebung in den Ost- und Südalpen gehört zu den raschesten unter den Tieren und Pflanzen in den Alpen», warnen die Wissenschafterinnen und Wissenschafter der Studie. Das Bafu hat das Alpenschneehuhn 2010 als «potenziell gefährdet» eingestuft.

Um den restlichen Bestand zu erhalten, bräuchte es Rückzugs- und Brutgebiete, sagt Vogelexperte Rey. Das hiesse auch, dass die Lebensräume der Vögel nicht durch Infrastruktur wie Skilifte zerschnitten würden.

Wer meine, eine Vogelart würde durch eine andere, klimatisch adaptierte Gattung ersetzt, bedenke den Kreislauf des Systems nicht, so Rey:

«Stirbt eine Population, zerbricht immer mehr das alpine System unter den Vögeln, deren gegenseitiger Austausch die Voraussetzung für ihren Erhalt ist.»

Welche Folge der Schwund einer Vogelart haben kann, illustriert das Beispiel China: Als in den 1950er-Jahren massenweise Spatzen geschossen wurden, erlebte das Land eine Insektenplage, die einen Grossteil der Ernten zerstörte.

Bäume: Schlechte Karten für den Fichtenwald

Der Schluchwald sieht von Weitem aus wie auf ein Friedhof: Auf einem Hügel oberhalb des Ausserrhoder Dorfes Stein ragen schwarze Zylinder aus dem Boden. Je ein Meter hoch und zwei, drei Meter von einander entfernt, säumen sie die Anhöhe wie Grabsteine. Dazwischen schreitet Peter Ettlinger, ehemaliger Ausserrhoder Oberförster, durchs Dornengestrüpp. Die Zylinder sind mit Kunststoffmatten eingefasste Jungbäume, die hier gesetzt wurden, nachdem der Sturm Vaia 2018 den halben Wald umgeblasen hatte.

Der ehemalige Ausserrhoder Oberförster Peter Ettlinger neben einer jungen Edelkastanie, die rund 800 Meter über mehr prächtig gedeiht.

Bild: Arthur Gamsa

Bemerkenswert ist, welche Arten gepflanzt wurden. Statt Fichten wachsen nun unter anderem Eichen und Edelkastanien – Bäume, die sich eigentlich in tieferen Lagen wohl fühlen oder auf der Alpensüdseite. Eigentlich: Denn mit der Klimaerwärmung verändern sich die Wälder. Arten aus tieferen Gefilden wachsen vermehrt weiter oben. Und nicht alle Bäume sind gleich gut gegen die zunehmenden Hitzetage gewappnet. Die wegen ihres vielseitig verwendbaren Holzes beliebte Fichte zum Beispiel hat immer mehr mit dem Borkenkäfer zu kämpfen, der sich in heissen Sommern stark verbreitet. Buchen trocknen schneller aus, bilden manchmal schon im August Herbstblätter.

Die Fichte ist die wirtschaftlich bedeutendste Baumart der Schweiz. In heissen Sommern fällt sie zunehmend dem Borkenkäfer zum Opfer. Illustration: Elena Cogliatti

Peter Ettlinger hat den Wald bei Stein ein halbes Leben lang beobachtet. Als Freiwilliger sammelt er seit über 40 Jahren Daten für Meteo Schweiz, schaut etwa, wann die Bäume Blätter entfalten. Ettlinger schüttelt an den Blüten eines Haselstrauches. «Dass er im März blüht, ist nicht ungewöhnlich, es war auch schon im Januar der Fall.» Seit den Siebzigerjahren sieht der Förster in seinen Daten eine klare Tendenz: Im Durchschnitt blühen die Bäume immer früher im Jahr.

Bäume entfalten ihre Blätter im Durchschnitt immer früher. Die Grafik zeigt die Blattentfaltung der Buche.

Arthur Gamsa

Doch was heisst das, wenn sich der Wald verändert? Werden im Sittertobel bald Palmen blühen? Fallen uns die Äste ausgetrockneter Buchen auf den Kopf? Ettlinger bleibt stehen, zeigt auf fünf Fichten, die eng aneinander pfeifengerade in den Himmel ragen.

«Ein solcher Wald ist wohl bald Vergangenheit.»

Monokulturen wie die in der Schweiz weit verbreiteten Fichtenwälder hätten in einem sich schnell wandelnden Klima schlechte Karten. «Schädlinge und Hitze können einzelnen Arten enorm zusetzen.»

«Ein solcher Wald ist wohl bald Vergangenheit.» Monokulturen haben es bei klimatischer Veränderung schwer.

Bild: Arthur Gamsa

Mischwälder hätten bessere Chancen; wenn eine Art die Veränderung nicht mitmache, breite sich dafür eine andere aus. Grundsätzlich tappe die Forstwirtschaft aber in vielen Fragen im Dunkeln. Ettlinger führt auf eine mit Farn überwachsene Lichtung. Hier wurden vor Jahren Fichten geschlagen, jetzt zittern einige junge Birken, Haselnuss und Vogelbeeren und Bergahorne im Wind. «So könnte hier der Wald in Zukunft aussehen.»



Fische: Die Wiege der Bachforelle wird bei Trockenheit ihr Grab

Er ist ein «Überlebenskünstler in Schweizer Gewässern» – der Alet, vom Schweizerischen Fischereiverband frisch gekürter Fisch des Jahres 2021. Hübsch liest es sich, das Infoblatt zum «ausdauernden Schwimmer, der weite Strecken wandern kann». Weniger hübsch sind die Beiworte Christoph Birrers, der die Abteilung Fischerei des St.Galler Amts für Natur, Jagd und Fischerei leitet: «Das muss er auch, wenn er in den Hitzesommern eine Chance haben will.»

Aufatmen. Noch fliesst Wasser, es gibt Wasserinsekten: Eine Entdeckung, die Fischereiexperte Christoph Birrer freut. Denn der Dorfbach Andwil ist seit Jahren teilweise komplett ausgetrocknet. Bild: Tobias Garcia

Andere Fische, wie die Bachforelle, oder die Äsche hatten das nicht. Ihr jahrhundertelanges Revier im Voralpenraum versickert mit zunehmender klimatischer Veränderung. Was bleibt, sind, wie 2003 und zuletzt 2018, Tausende Fische auf dem Trockenen. Die Bilder verendender Forellen in der Thur und dem Rhein gingen 2018 viral. Man müsse abfischen, hiess es, die Tiere evakuieren. Freiwillige kamen mit Kübeln und halfen, die Fische zu zügeln. Bloss: Evakuieren, sagt Christoph Birrer, lasse sich ein Wildfisch nicht so einfach.

Steigt die Wassertemperatur über 26 Grad, gerät die Bachforelle in Hitzestress. Illustration: Elena Cogliatti

«Sie können einen Baum verpflanzen, womöglich ein Wildtier umsiedeln. Aquatische Lebewesen aber haben sich aufgrund der eingeschränkten Wandermöglichkeiten über Jahrhunderte genetisch an ihre Umgebung angepasst.»

Eine Vermischung der Populationen könne das System durcheinanderbringen. 2018 schrumpfte trotz aller Massnahmen der Forellenbestand mancherorts auf zehn Prozent der vorherigen Menge. Vertreter der Forellenfamilie lebten schon zu Zeiten der Dinosaurier – und überlebten diese. Heute können kleine Bäche, ihre einstigen Kinderstuben, zu ihrem Grab werden. Wenn die Bachforelle in Hitzestress gerät, was ab einer Wassertemperatur von 26 Grad der Fall ist, sucht sie kühle Stellen auf, um zu überleben. «Aber wenn es unpassierbare Stellen gibt, Stauwehre oder andere Bauwerke, ist der Fisch oft dem Tode geweiht», sagt Birrer.

Eine verendete Bachforelle im Hitzesommer 2018

Bild: Kenneth Nars / BLZ

Die Beschattung der Gewässer, Revitalisierungen, Notfallkonzepte bei Trockenheit seien Versuche, zu kitten, wo es ginge. Und noch gehe etwas. Es gäbe Grund zur Hoffnung, nach wie vor, sagt Birrer. Es brauche aber ein Umdenken. Regenwasser habe auf versiegelten Flächen wie Asphalt keine Chance, in den Grund vorzudringen. Giftiger Strassenabrieb werde ungefiltert in die Bäche gespült und Trinkwasser für die Toilettenspülung verwendet. Birrer plädiert für mehr Einklang mit der Natur. Das fange bei der Regentonne vor dem Haus an und ende bei der Bereitschaft, mehr in sickerungsfähige Böden zu investieren.

Seit den Hitzesommern sind er und sein Team in Alarmbereitschaft: «Es kann jedes Jahr wieder zu Trockenheit kommen. Wir rechnen damit.»