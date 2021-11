Das St.Galler Komiktheater führt Premiere in Lokremise auf

Reportage Hier ist alles inklusive: St.Galler Komiktheater feiert am Mittwoch in der Lokremise die Premiere der zweiten Eigenproduktion Im neuen Stück «All inclusive» des St.Galler Komiktheaters kämpft ein Hotel mit ausbleibenden Gästen. Nicht nur im Hotel ist alles inklusive, auch in der Gefühlswelt: Von fröhlich und lustig über traurig bis hoffnungslos ist alles dabei. Das Komiktheater ist das einzige Theater in der Ostschweiz, das Menschen mit Handicap ein professionelles Theaterumfeld bietet. Zu Besuch bei einer Probe. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 22.11.2021, 18.00 Uhr

Das Komiktheater führt am Mittwoch seine zweite Eigenproduktion «All inclusive» auf. Wobei nicht nur im Hotel alles inklusive ist, auch in der Gefühlswelt ist von fröhlich über traurig bis Lustig alles dabei. Bild: Benjamin Manser

«Eine hani no», sagt der Koch und hebt der Finger. Die restlichen Hotelmitarbeitenden stehen in einer Reihe neben ihm. Der Koch erzählt einen Witz, sogleich brechen die anderen in schallendem Gelächter aus. Im Hintergrund steht ein Empfangstresen mit der Aufschrift «Réception», auf der Wand dahinter ist «Hotel Paradies» zu lesen. Der Koch hebt wieder den Finger: «I ha nomel eine». Gebannt warten die anderen. Dann wird unterbrochen.

«Sehr gut, aber auf das müsst ihr noch achten», sagt der Regisseur und tritt auf die Bühne. Er zeigt die Szene mehrmals vor und spielt sie mit einzelnen durch. Die Schauspielerinnen und Schauspieler lernen vor allem visuell, denn sie haben eine geistige und physische Behinderung. «Dieselbe Stelle nochmals», sagt Regisseur und Schauspieler Tim Kalhammer.

An der Oberstrasse in St.Gallen wird in diesen Tagen intensiv geprobt. Denn das Komiktheater führt am Mittwoch, 24. November, die Premiere der zweiten Eigenproduktion in der Lokremise auf. In «All inclusive» geht es um ein Hotel, das wegen der ausbleibenden Gäste um sein Dasein kämpft. Mit absurden Handlungen und Ideen, mit Schrägheit und Witz versuchen die Hotelangestellten, sich über Wasser zu halten. Ob es gelingt? Was sicher ist, es ist «eine Geschichte über Mut, Liebe und die Kraft des Miteinanders», wie es auf dem Flyer heisst.

Markus Heim ist seit der Gründung des Komiktheaters im 2017 mit dabei.

Bild: Benjamin Manser

Üben, üben, üben

«Jean Claude, Chefkoch», stellt sich Schauspieler Markus Heim in der Pause vor. Nervös wegen der Premiere sei er nicht, sagt er. Heim wurde mit dem Downsyndrom geboren. Seit der Gründung des Komiktheaters im Jahr 2017 ist er Teil des Ensembles. Das Komiktheater der Institution Sonnenhalde Tandem von der GHG St.Gallen ist das einzige Theater in der Ostschweiz, das Beeinträchtigten ein professionelles Theaterumfeld bietet.

Joy Käser steht als Zimmermädchen auf der Bühne. Sie sei sehr gespannt auf die Premiere, sie ist das erste Jahr in der Theatergruppe. Sie sagt:

«Ich möchte die Leute einfach zum Lachen bringen.»

Florian Nef sagt, er sei schon etwas nervös, für ihn ist es ebenfalls die erste Aufführung. Es mache ihm aber grossen Spass. Auch Tomas Eichmann, Manuela Baldinger, Joanna Rohner, Silas Obertüfer und Cornelia Rach gehören zum achtköpfigen Ensemble. Joy Käser bindet Joanna Rohner die Schürze um – die Pause ist vorbei, weiter geht's mit der Probe.

Nun wird der erste Teil der Aufführung am Stück durchgespielt. Der Regisseur sitzt am Mischpult und sagt: «Das Licht im Publikum geht aus, auf der Bühne geht das Licht an und –» Jazzige Musik beginnt und die Hotelangestellten treten auf die Bühne. Das Hotelleben ist wild, die Gefühle sind es ebenfalls. Erst herrscht getrübte Stimmung, denn die Hotelgäste fehlen. Doch dann zeigt sich ein Funken Hoffnung, was bei der Truppe überschäumende Freude auslöst. Die Szenen wechseln von leise zu laut, von traurig zu liebevoll zu lustig– all inclusive eben.

Endlich klingelt im Hotel ohne Gäste wieder mal das Telefon, es gibt aber keine guten Neuigkeiten. Bild: Benjamin Manser

Ein Teil von uns

Seit Februar entwickelt das Ensemble das Stück mit dem Regisseur-Duo Tim Kalhammer, Schauspieler und Theaterpädagoge, sowie dem bekannten Clown Peter Shub, der schon mit dem Cirque de Soleil, Zirkus Roncalli und Circus Knie unterwegs war.

Es sei eine schöne Arbeit, sagt Regisseur Tim Kalhammer.

«Es ist eine Offenheit und Herzlichkeit im Ensemble, die berührt.»

Kalhammer sagt weiter: «Wenn sie auf der Bühne stehen, sind sie pur und ganz sich selber, sie manipulieren nicht.» Er finde es wichtig, dass auch Menschen mit Handicap auftreten können, denn die Bühne sei der Spiegel der Welt.

«Sie sind ein Teil von uns und wir dürfen sie nicht verstecken.»

Regisseur Tim Kalhammer demonstriert eine Szene auf der Bühne.

Bild: Benjamin Manser

Ein 70-minütiges Stück einzuüben, brauche sehr viel Geduld, sagt Kalhammer. Man dürfe nicht überfordern und müsse sich an den Stärken orientieren. Die einen hätten eine gute Mimik, andere eine gute Körpersprache. «Man muss ihre Individualität herausschälen, ihnen aber auch eine Form geben, die sie schützt.» Seit Beginn ist Tim Kalhammer Teil des Komiktheaters. Er habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht nur darum gehe, komisch zu sein. «Es geht auch ums Herz. Das ist eine sehr starke Sache bei unserem Ensemble.» Er fährt fort:

«Ich bin immer wieder überrascht, was für Bilder wir kreieren können, mit denen wir die Menschen berühren.»

Auch traurige Szenen gehören zum Stück, wie hier, wo Schauspielerin Cornelia Rach alleine auf dem Koffer sitzt. Bild: Benjamin Manser

Rhythmik, Tanz, Malen

Muriel Hildebrand, Arbeitsagogin und Bühnenbildnerin im Komiktheater.

Bild: Benjamin Manser

Um Gefühle geht es auch ausserhalb der Bühne. Denn auch Tanz, Rhythmik, Schminken, Malen steht auf dem Programm. «Mit verschiedenen Techniken verarbeiten wir einzelne Elemente des Theaterstücks», sagt Muriel Hildebrand, Arbeitsagogin und Bühnenbildnerin. Sie würden sich mit Gefühlen wie der Liebe, der Spannung, der Freude auseinandersetzen, am Verständnis der Rollen oder dem Körpergefühl arbeiten.

Ein Blick hinter die Kulissen – bald wird ein nächster Durchlauf geprobt.

Bild: Benjamin Manser

Seit diesem Sommer wird im Komiktheater die praktische Ausbildung Schauspielerei angeboten. Jemand sei derzeit in Ausbildung. Zudem werde das Ensemble mit acht Plätzen weiter aufgestockt. Der Anfang des Komiktheaters sei nicht ganz einfach gewesen, sagt die Leiterin Gee Hauser. 2017 gründete die Institution Sonnhalde Tandem mit Clown und Regisseur Olli Hauenstein das Theater. «Die Verunsicherung war gross, auch das erste Casting war etwas harzig, aber in der Zwischenzeit haben wir eine Warteliste mit Schnupperanfragen.»

Ein Durchlauf ist gespielt. «Super, das habt ihr sehr gut gemacht», sagt der Regisseur und klatscht. Sofort wird er von einzelnen umarmt. «Seid ihr zufrieden?» – «Ja!», tönt es von der Gruppe und sie klatschen sich mit einem High-Five ab.