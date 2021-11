Lockdown: So getrübt ist die Stimmung im Messepark Dornbirn

Reportage «Ohne Familie wäre ich längst wieder in der Schweiz»: Was der vierte Lockdown mit den Menschen in Vorarlberg macht Seit Montag ist der vierte Lockdown in Österreich Tatsache. Nur noch Läden des täglichen Bedarfs dürfen geöffnet haben. Der Messepark in Dornbirn ist am Montag leergefegt. Und die wenigen Besucher sind gefrustet. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 22.11.2021, 18.19 Uhr

Vierter Lockdown in Österreich: Der Messepark in Dornbirn gleicht einer Geisterstadt. Bild: Andri Vöhringer

Kaum einmal war die Parkplatzsuche vor dem Messepark in Dornbirn so einfach wie an diesem Montagmorgen. Nur knapp die Hälfte der Parkplätze ist belegt. An einem normalen Wochentag sind meist alle Plätze mit Autos zugeparkt. Auch nach Schweizer Kennzeichen, die sonst so prominent vertreten sind, sucht man lange: zwei Einkaufstouristen aus St.Gallen, einer aus Appenzell Ausserrhoden. Trotz des miesen, grauen Wetters wird dieser 22. November lange im Gedächtnis bleiben. Es ist der Start des vierten Lockdowns in Österreich.

Auf dem sonst so vollen Parkplatz vor dem Messepark sind noch genügend Plätze frei. Bild: Andri Vöhringer

Ähnlich trist wie das Wetter draussen präsentiert sich das Innere des Einkaufszentrums. Ausser DM, Interspar und den übrigen Läden des täglichen Bedarfs ist alles geschlossen. Im Media-Markt können bestellte Produkte abgeholt werden, und das Restaurant im obersten Stock bietet Take-away an.

Die Gänge im Messepark sind leergefegt

Genutzt werden die Angebote kaum. Nur vereinzelte Besucher schlurfen durch die Gänge. Es wird kaum gesprochen, von Weihnachts- oder sonstiger Feststimmung ist nichts zu spüren. Der jeweilige Gemütszustand lässt sich unter der FFP2-Maske nur erahnen: müde, lustlos, gleichgültig. Einzig die Wichtel in der aufwendig gestalteten Weihnachtsdeko gegenüber dem Interspar winken den wenigen Besuchern fröhlich zu.

Manchmal tauchen auch gar keine Besucher mehr auf. Bild: Andri Vöhringer

Wo diese beiden Besucherinnen wohl hin wollen? Bild: Andri Vöhringer

Restaurants und Cafés sind geschlossen. Sie bieten zwar Take-away an, doch das Angebot wird kaum genutzt. Bild: Andri Vöhringer

Eine ältere Frau hält sich die Hände vor die Augen, um im dunklen Innern eines geschlossenen Geschäfts etwas zu erkennen. Als die Frau, die sich als Marianne vorstellt, nach einem kurzen Statement zum Lockdown gefragt wird, winkt sie nur müde ab.

«Der Lockdown ist eine Katastrophe. Es ist einfach kein normales Leben mehr, und das schon lange.»

Wenigstens fühle sie sich sicher, gestern habe sie die dritte Impfung erhalten. Wer es Marianne gleichtun und sich spontan im Messepark impfen lassen will, der guckt jedoch in die Röhre. Die sogenannte Impfkoje im Einkaufscenter ist lediglich donnerstags bis samstags geöffnet.

Im Interspar sind die Gänge wenigstens etwas belebter, doch auch hier sind längst nicht so viele Besucher wie an normalen Tagen. Der Getränkemarkt oder die Spielwarenabteilung in den hinteren Teilen des Geschäfts gleichen einer Geisterstadt. Sechs der zehn Kassen sind geschlossen, der Grossteil der Einkaufswagen steht die nächsten Tage wohl umsonst bereit.

Im Interspar hat es zwar etwas mehr Besucher, aber auch hier sind die Gänge vergleichsweise leer. Bild: Andri Vöhringer

Dieser Herr kann sich ausnahmsweise genügend Zeit bei der Auswahl lassen, niemand drängt ihn. Bild: Andri Vöhringer

Österreicher begrüssen die Impfpflicht

Monika Wiesinger ist eine der wenigen, die am Montag ihre Einkäufe im Messepark erledigt. «Wir sind uns ja bereits an Lockdowns gewöhnt», sagt sie. Es habe in Österreich einfach zu wenig Geimpfte und zu viele Skeptiker. Zu Beginn der Pandemie gehörte Wiesinger auch zu den Skeptikern. Dann infizierte sie sich mit Covid-19 und war drei Wochen ausser Gefecht. «Nach zwei Monaten war meine Lungenfunktion halbwegs wieder intakt», sagt Wiesinger. Sie habe ein knappes halbes Jahr gebraucht, bis sie wieder vollständig auf den Beinen war. Und dann liess sie sich impfen. Sie hat sich noch freiwillig für die Impfung entschieden, doch ab Februar gilt in Österreich die Impfpflicht. Für Wiesinger eine gute Sache:

«Ich finde das eine Ansage. Endlich erhalten die ganzen Skeptiker einen Tritt in den Hintern.»

Viele der Interspar-Kassen werden nicht gebraucht und sind geschlossen. Bild: Andri Vöhringer

Auch die Einkaufswägen stehen vergebens bereit. Bild: Andri Vöhringer

Ähnlich sieht es Pascal Janssen, der soeben im Interspar einkaufen war. Auch er begrüsst die Impfpflicht. Doch der Lockdown stimmt ihn traurig. «Die österreichische Regierung versagt komplett. Die sind mehr mit sich selbst beschäftigt als mit ihren eigentlichen Aufgaben», findet Janssen. Er kommt ursprünglich aus Basel, lebt aber seit 16 Jahren in Vorarlberg. Er kennt also beide Regierungen und lobt die Schweiz, deren Regierung nach seinem Empfinden viel besser durch die Pandemie leite.

«Hätte ich keine Familie und ein Haus hier, ich wäre schon längst wieder zurück in der Schweiz.»

Auch Andreas F. kommt ursprünglich aus der Schweiz, lebt nun in Österreich. Für ihn war der Lockdown abzusehen und die logische Konsequenz der Untätigkeit der letzten Monate. «Alle schauten zu, wie sich die Lage in den Spitälern zuspitzt. Hätte man von Anfang an richtig reagiert, wäre der Lockdown zu verhindern gewesen», sagt Andreas F. Er spielt Onlinepoker und macht Videos auf Youtube. Dadurch sei trotz Lockdown vieles möglich für ihn. «Aber klar: Das gesellschaftliche Leben leidet stark darunter. Wenn ich sonst nichts mehr unternehmen kann, gehe ich eben joggen», sagt er.

Die triste Stimmung ist ansteckend, der Besuch im Messepark stimmt nachdenklich. Genug gesehen, ab nach Hause in die Schweiz. Wo das Leben vergleichsweise pulsiert. Wo in Einkaufszentren noch etwas los ist. Wo sich die Leute trotz Kälte und Coronamüdigkeit zusammenfinden, unter den Heizstrahlern einen Glühwein trinken, lachen und das Leben geniessen. Fragt sich nur, wie lange noch.

