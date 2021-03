Reportage «Wir wollen nicht, dass es wieder knallt» – die erste Nacht in St.Gallen nach den Krawallen Sie wüteten mitten in der St.Galler Altstadt, warfen Scheiben ein und gingen auf die Polizei los: Gewaltbereite Jugendliche, die eigentlich zum Feiern in der Stadt waren. Woher kam der Frust? Eine Spurensuche 24 Stunden nach den Geschehnissen auf der neuen Ausgehmeile: dem Roten Platz. Raphael Rohner 28.03.2021, 09.53 Uhr

Am Samstagabend war die Lage ruhig in St.Gallen. Bild: Michel Canonica (27. März 2021)

Keine 24 Stunden sind vergangen, seit die Polizei in der Stadt St.Gallen den Roten Platz geräumt hat und es zu wüsten Auseinandersetzungen kam. Und schon sitzen wieder Jugendliche überall in der Stadt und trinken Schnaps mit Orangensaft in Plastikbechern, Bier und anderes. Die Stimmung ist an diesem Abend aussergewöhnlich. Überall in der Stadt sind einzelne Gruppen anzutreffen, die sich skeptisch umschauen, während eine zivile Patrouille der Stadtpolizei vorbeifährt.

«Läuft heute was?», fragt einer seine Kollegin. Diese guckt auf ihr Smartphone: «Keine Ahnung, Alter. Die anderen sind sonst irgendwo. Aber sie kommen noch her», sagt die junge Frau beim Klosterplatz. In der Nacht zuvor wurden hier Scheiben eingeschlagen und Barrikaden aus Gartenstühlen und Topfpflanzen gegen die Polizei errichtet. «Schon krass, was da gelaufen ist, irgendwie gruselig», sagt die junge Frau.

Polizei hält sich bedeckt über Einsatzdispositiv

An diesem Abend sind in der St.Galler Innenstadt mehr Polizeifahrzeuge als gewöhnlich unterwegs. Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, hält sich mit Auskünften über das Einsatzdispositiv bedeckt: «Wir sind sicher vor Ort präsent und behalten die Lage im Auge. Mehr kommunizieren wir aus polizeitaktischen Gründen nicht.» Die Präsenz von zivilen Polizisten wird bei den jungen Erwachsenen auf der Strasse schnell bemerkt: «An jeder Ecke hat es heute Cops», sagt Marco* aus St.Gallen.

Die Stadtpolizei war am Samstagabend sehr präsent in der Stadt. Bild: Michel Canonica (27. März 2021)

«Die sind völlig durchgedreht!»

Der 21-jährige Marco war am Freitagabend mit seinen Freunden auf dem Weg zu den Drei Weieren. Er, zwei Kolleginnen und drei Kollegen wollten endlich wieder einmal raus und andere Leute treffen. Da kam die Einladung per Social Media zu einer grossen Party bei den Drei Weieren gelegen. «Als wir losgingen, hätten wir nie damit gerechnet, dass es dermassen ausartet», sagt Marco und schaut sich Bilder der Krawalle in der Gallusstrasse an.

Einige seiner Kollegen, die am Abend ziemlich viel getrunken haben, seien ganz vorne dabei gewesen: «Die sind völlig durchgedreht am Freitagabend, das war wirklich crazy. Aber ich kann sie irgendwie verstehen. Über ein Jahr waren wir eingesperrt. Wir lassen uns das Feiern nicht mehr verbieten - wo sollen wir denn sonst hin?»

Die Stimmung am Roten Platz ist grösstenteils ruhig. Bild: Michel Canonica (27. März 2021)

Am Samstagabend sind erneut rund hundert Jugendliche am Roten Platz, um zu feiern. Die Stimmung ist angespannt. Die Jugendlichen sind verunsichert: «Wir wollen nicht, dass es wieder knallt, das ist einfach scheisse und bringt nichts», sagt ein 21-jähriger Kampfsportler aus der Stadt. Die Polizei ist permanent vor Ort und kontrolliert unter anderem einige Autoposer vor den Augen der Partygänger.



Am Samstagabend wurden einige Autos kontrolliert. Bild: Michel Canonica (27.März 2021)

Anders sieht das Didi*. Der 18-Jährige findet Gewalt auf der Strasse völlig legitim: «Da sehen Sie nur mal, wem die Strassen wirklich gehören: uns!» Er wird aggressiv bei der Frage, ob er dabei gewesen sei bei den Ausschreitungen am Freitag: «Das macht keinen Unterschied. Wir wurden für über ein Jahr eingesperrt, und niemand hat sich dafür interessiert, was aus uns wird. Die Skifahrer dürfen auch in die Berge, und so weiter. Die Polizei kann uns gar nichts!» Mehr will er nicht sagen und geht mit seinem Kumpel davon in Richtung Roter Platz. Dort drehen die beiden ihre Runde - ohne mit irgendwem zu reden und ohne etwas zu trinken.

Gewissensbisse bei Chaoten, die Scheiben eingeschlagen haben

Einer, der am Freitagabend mittendrin in den Krawallen war, ist der 17-jährige Leon*. Er zeigt Videos und Bilder davon, wie er Scheiben einschlägt und Gegenstände herumwirft . Erst habe er die Bider direkt online geteilt, sie dann aber wieder gelöscht. «Was wir getan haben, war dumm. Wir haben uns von der Polizei provozieren lassen.» Er zeigt Gewissensbisse: «Es war falsch, ja. Aber die Polizei hat angefangen. Wir fühlen uns einfach missverstanden und haben genug von den Massnahmen.» Leon denkt allerdings daran, sich bei den Lädelern zu entschuldigen, deren Scheiben er eingeschlagen hat und ist damit nicht allein:

«Es war für einige einfach eine sehr sehr grosse Dummheit.»

In der Stadt St.Gallen ... Bild: Michel Canonica ... waren am Samstag wieder vielerorts ... Bild: Michel Canonica ... Jugendliche unterwegs. Am Bahnhof St.Gallen ... Bild: Michel Canonica ... war nicht besonders viel los. Die Stadtpolizei ... Bild: Michel Canonica ... war an vielen Orten präsent. Gerade Autolenker... Bild: Michel Canonica ... hatten am Samstagabend teils grosses Pech. Die Polizei ... Bild: Michel Canonica ... kontrollierte am Roten Platz auffällige Fahrzeuge. Bild: Michel Canonica Während Jugendliche die Polizei beobachteten, ... Bild: Michel Canonica ... wie diese Fahrzeuglenker kontrollierten, liessen sie ... Bild: Michel Canonica ... die vergangene Nacht nochmals Revue passieren. Bild: Michel Canonica Viel Jugendliche zeigten Gummischrotprojektile, mit denen sie am Abend zuvor beschossen wurden. Bild: Michel Canonica Die Stadtpolizei St.Gallen wollte dazu nichts sagen. Bild: Michel Canonica Für die Jugendlichen sollte der Ausgang in der Stadt ... Bild: Michel Canonica ...vorallem lustig sein. Die Gewalt der vergangenen Nacht... Bild: Michel Canonica ... wird von den meisten scharf verurteilt: «Wir wollen friedlich feiern», sagen die meisten der Jugendlichen am Roten Platz in St.Gallen. Bild: Michel Canonica Die Polizei ist an diesem Samstag jedoch immerzu ... Bild: Michel Canonica ... präsent und kontrolliert die Jugendlichen. Dabei ... Bild: Michel Canonica ... werden viele Personalien aufgenommen. Die Polizisten verstehen jedoch die Bedürfnisse der Jugend und lassen ... Bild: Michel Canonica ... die Jugendlichen feiern. Diese freuen sich über die Freiheit ... Bild: Michel Canonica ... trotz des hohen Polizeiaufgebots. In einer Woche sollen ... Bild: Michel Canonica ... weitere Partys in St.Gallen stattfinden. Dabei sollen auch Leute aus anderen Städten nach St.Gallen kommen. Bild: Michel Canonica

Marcos Kollegin Sarah* ist 17 Jahre alt. Sie hatte am Freitag grosse Angst: «Die Polizei schoss mit Tränengas und Gummischrot auf uns, während sich die anderen Idioten aus dem Staub gemacht haben - es traf wieder einmal die Falschen.» Das Verhalten der Leute, die sich daraufhin Strassenschlachten mit der Polizei geliefert und randaliert haben, finden Marco und Sarah alles andere als in Ordnung: «Wir wollten eigentlich nur raus und feiern, mehr nicht.» Sarah und ihre Kolleginnen kritisieren die Aggressionen der hauptsächlich jüngeren Männer: «Das hat mit Feiern und Partymachen gar nichts mehr zu tun. Vielmehr mit Frust ablassen, wenn man betrunken ist.»

Polizei feuerte Gummischrot gegen Partyvolk

Am Roten Platz war die Stimmung am Freitagabend schon zu Beginn aufgeheizt. Die feiernden Jugendlichen wurden von den Drei Weieren weggewiesen und suchten daraufhin die Konfrontation mit der Polizei. Es flogen schon früh Gegenstände gegen die Polizisten vor Ort, immer wieder waren «ACAB»-Rufe zu hören (engl. all cops are bastards).

Marco und Sarah waren mittendrin: «Einige haben bestimmt ein Ventil gesucht, um ihren Frust abzulassen. Es waren alle wütend auf die Polizei. Es wurde auch immer wieder dazu animiert, gegen diese vorzugehen. Die meisten von uns fanden das aber blöd.» Schliesslich räumte die Stadtpolizei den Roten Platz mit Gewalt. Dabei seien auch Jugendliche verletzt worden, ist am Samstagabend immer wieder zu hören. «Es flogen Glasflaschen, und manche rannten einfach wie blind umher. Dann kamen die Polizisten in ihren Monturen. Meine Kollegin wurde zu Boden geworfen, und einige haben sich an Scherben verletzt.» Ebenso seien viele Jugendliche vom Gummischrot der Polizei getroffen worden. Petar* zeigt seine Wunde am Kopf: Ich wollte eigentlich weg und wurde dann getroffen.» Das macht die Jugendlichen hässig: «Die haben angefangen mit der Gewalt! Dann müssen sie halt auch mit Flaschen und Zoff in der Stadt rechnen», sagt ein Frischling halbstark.



Jugendliche zeigen Gummischrotprojektile, die auf sie geschossen worden seien. Bild: Michel Canonica (27. März 2021)

Laut der Stadtpolizei St.Gallen wurde beim Einsatz ausser einem Polizisten niemand verletzt. Viele hätten das Vorgehen der Polizei mit dem Smartphone gefilmt und die Videos direkt auf Snapchat, TikTok und Instagram geladen. Bei den Jugendlichen sorgen die Aussagen der Polizei für Aufregung. Die 18-jährige Silvana* ist ausser sich: «Da mussten einige zum Arzt - garantiert!»



Aufruf soll fremde Leute nach St.Gallen locken

Für die kommenden Wochenenden wurde bereits wieder zu Feiern in der Stadt St.Gallen aufgerufen: «Nehmen wir St.Gallen auseinander», steht in einer Snapchat-Einladung. Die Jugendlichen wollen die geplanten Partys nicht kommentieren. «Schauen wir mal, was noch kommt», sagt Silvana. Auf diversen Kanälen werden auch Leute aus Zürich und anderen Städten animiert, um nach St.Gallen zu kommen. Um «auszurasten».



Ruhige Stimmung am Samstagabend

Die Stadtpolizei hat soweit eine ruhige Nacht erlebt, wie Sprecher Dionys Widmer am Sonntagmorgen auf Nachfrage sagt. Obwohl sich auch wieder gegen 100 Personen beim Roten Platz aufgehalten hätten, sei die Stimmung diesmal friedlich gewesen. «Es war ein Kommen und Gehen. Die Personen haben sich hauptsächlich in Gruppen aufgehalten. Wir mussten seitens Polizei nicht einschreiten.»

* = Die Namen aller Protagonisten wurden geändert.