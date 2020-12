Reportage «Es nützt nichts, wenn wir covidfrei sind, dafür alle depressiv»: St.Galler Asylzentren sind wieder im Lockdown – Ein Rundgang in der Landegg Keine Besuche, keine freien Wochenenden und die diffuse Gefahr des Virus. In den St.Galler Asylzentren gelten wieder dieselben Regeln wie im März. Wie sich die Pandemie in der Asylunterkunft selbst entschärft – und dennoch zu Konflikten führt. Adrian Lemmenmeier-Batinić 06.12.2020, 17.00 Uhr

Überqueren die Bewohner des Asylzentrums Landegg die Strasse, befinden sie sich in einem anderen Kanton. Das Zentrum steht zur einen Hälfte auf St.Galler, zur anderen auf Ausserrhoder Boden. Bilder: Michel Canonica

Leere gähnt durch das Asylzentrum Landegg. Auf dem Billardtisch im Aufenthaltsraum klacken keine Kugeln, eine Frau in Trainerhose ist die einzige Person im Raum. Sie erbarmt sich des Fotografen und posiert für ein Foto, das die Leere einfängt: Frau, allein, sitzt vor nebelverhangener Fensterwand auf einem Sofa und sieht in die Ferne. Draussen vor der Tür raucht jemand und spricht mit dem Koch.

Umtriebig unterwegs ist Luan Skenderi, seit zehn Jahren Leiter im kantonalen Asylzentrum. Er führt durch sämtliche Gebäude, zeigt Küche, Speisesaal, Büros und die Schulzimmer, wo eine Gruppe gerade Dialoge bei einem Arztbesuch übt. Ansonsten wirkt das Zentrum ausgestorben. «Wegen der Pandemie bleiben die Bewohner meistens auf ihren Zimmern», sagt Skenderi. In der zweiten Welle gelten in den St.Galler Asylzentren wieder dieselben Regeln wie im März: Besuchsverbot, keine freien Wochenenden, Abstand halten – und nun auch Maskenpflicht.

Frau, allein, sitzt vor nebelverhangener Fensterwand und blickt in die Ferne.

Nur in der Küche herrscht Hochbetrieb.

An der Wand des Empfangszimmers hängt der Belegungsplan. Das Zentrum ist wenig ausgelastet, nur 45 von 106 Betten sind besetzt. Corona hat die globale Mobilität gebremst, was sich in der Asylstatistik zeigt: Zwischen April und Oktober wurden in der Schweiz rund 5600 Asylgesuche gestellt, gut 2700 weniger als im Vorjahr. In der Folge werden weniger Leute auf die Kantone überwiesen. «Das kommt uns im Umgang mit dem Virus entgegen,» sagt Skenderi. Weil wenig Asylsuchende da sind, kann man sie besser verteilen und so die Ansteckungsgefahr verringern. So haben alle Bewohnerinnen und Bewohner ein Einzelzimmer. Die Pandemie entschärft sich hier also ein Stück weit selbst. Bis jetzt wurde niemand positiv getestet. Dennoch will man vorbereitet sein. Ein Teil des Zimmerplans ist mit weissen Zetteln überdeckt. «Isolationszimmer», steht darauf.

Ein Stockwerk des Zentrums wird als Isolationstrakt freigehalten. Bis jetzt wurde es nicht benötigt.

Skenderi tritt nach draussen auf die Kantonsstrasse und blickt in die Ferne. Hier, 300 Höhenmeter über Rorschach, ist der Bodensee kein schmaler Streifen am Horizont, sondern ein fetter Balken. Die Wolken hängen tief, das deutsche Ufer verschwimmt im Nieselregen. «Die Aussicht ist in einem Asylzentrum sehr wichtig», sagt der 55-Jährige. «Befindet sich ein Zentrum in einem Tobel, ist die Stimmung öfter bedrückt.» Der offene Blick mache einen Unterschied.

Die Landegg bei klarem Wetter.

Die Landegg ist ein föderalistischer Zwitter. Ein Drittel der 106 Plätze stehen Appenzell Ausserrhoden zu, der Rest dem Kanton St.Gallen. Die Gebäude des Zentrums befinden sich beidseits der Kantonsgrenze. Der obere Fussgängerstreifen gehört dem einen Kanton, der untere dem anderen. Wenn Skenderi mal die Polizei rufen musste, fragte sie jeweils als erstes, auf welcher Strassenseite sich denn das Problem abspielte.

Die emotionale Fallhöhe ist riesig

Auf der St.Galler Seite der Strasse steht ein junger Mann mit Millimeterschnitt und schwarz-weisser Camouflagehose. Er komme aus Weissrussland, sagt er, habe als politischer Aktivist vor dem Lukaschenko-Apparat fliehen müssen. Wie geht er mit der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen um? «Corona ist stressig», sagt er. «Ob in einem Asylzentrum oder an einem anderen Ort.» Doch Asylsuchende hätten neben der Pandemie noch viele andere Gründe, gestresst zu sein. Die Trennung von Familie und Freunde, traumatische Erlebnisse, Einsamkeit, unklare Zukunftsaussichten. Und dann dieses Virus: für viele nur ein Tröpfchen im Meer der Verunsicherung. Doch auch das Tröpfchen könne manchmal zu viel sein.

Das sieht auch Skenderi so. «Für einen Menschen, der nach einem Jahr Wartezeit einen negativen Entscheid erhält, bricht die Welt zusammen. Er hat dann vielleicht andere Prioritäten als Händehygiene und Maskenpflicht.» Das führe schon manchmal zu Konflikten, die emotionale Fallhöhe sei in Asylzentren riesig. Das gelte genauso für Menschen, die Angst vor dem Virus hätten und deswegen zusätzlich gestresst seien. Klar: «Es nützt nichts, wenn wir covidfrei sind, dafür alle depressiv.» Doch im grossen Ganzen sei die Stimmung im Zentrum gut. Die Mehrheit der Bewohner schätze die Coronaregeln und befolge sie vorbildlich. «Ihnen ist klar, dass sie dem eigenen Schutz dienen.»

Zentrumsleiter Skenderi justiert den Zimmerplan.

Doch hinter vorgehaltener Hand gibt es auch Kritik. Jemand findet, man werde unnötig isoliert. Es sei unverständlich, wieso der Kontakt mit der Aussenwelt dermassen eingeschränkt werde. Viele Leute hätten bereits psychische Probleme. Jetzt dürften sie keinen Besuch empfangen und die Wochenenden nicht auswärts verbringen, das sei schwierig. An den Fenstern des Speisesaals hängen die Verhaltensregeln. «Wer das Zentrum ohne Erlaubnis verlässt, muss zehn Tage in Quarantäne», steht da zum Beispiel. Oder: «Ab sofort keine Besuche mehr.»

Ist es verhältnismässig, dass Asylsuchende keine Besuche erhalten dürfen, in einem Kanton, wo gar Senioren im Altersheim täglich zwei Besucher empfangen? Zehn Tage Quarantäne, wenn man das Zentrum verlässt, ist das nicht übertrieben? Die Fragen gehen an Urs Weber, Leiter der Asylabteilung beim Kanton St.Gallen. Nach dem Mittagessen lädt er in ein Sitzungszimmer auf der Ausserrhoder Seite. «Aus Sicht des Einzelnen kann ich verstehen, dass die Regeln eine Einschränkung darstellen.» Doch es gehe nun mal darum, alle Bewohner und das Personal so gut wie möglich zu schützen. Da wolle man auf der sicheren Seite sein. Und schliesslich könnten sich die Bewohner nach wie vor im Freien mit anderen Leuten treffen, sofern sie Abstand hielten.

Seit mehr als einem Monat dürfen Asylsuchende in den kantonalen Zentren keine Besucher mehr empfangen. Auch die ansonsten freien Wochenenden sind gestrichen.

Weber betont, er sei froh, seien die Zentren derzeit wenig ausgelastet. «Wenn der Platz in den Zentren des Bundes eng wird, kann der Bund Reservezentren eröffnen.» Auf kantonaler Ebene sei das nicht so einfach. «Es ist ja bekannt, wie schwierig es ist, neue Asylzentren einzurichten.»

Thurhof und Sonnenberg vorübergehend abgeriegelt In zwei von vier St.Galler Asylzentren gab es in der zweiten Welle Coronafälle. Sowohl im Thurhof in Oberbüren als auch im Ausreise- und Nothilfezentrum Sonnenberg in Vilters waren zwischenzeitlich mehrere positiv Getestete in ihren Zimmern isoliert. Im Thurhof waren es acht Fälle. Im Sonnenberg zwei. (al)

Auch die Landegg ist dieses Jahr wieder zum Zankapfel geworden. Das kantonale Zentrum soll bis Ende März nach Walzenhausen umziehen. Danach wollen die St.Galler Gemeinden die Landegg als Internat für minderjährige Asylsuchende nutzen, was den Einwohnern der Ausserrhoder Gemeinde Lutzenberg sauer aufstösst. Auch dem jungen Mann mit Millimeterschnitt ist aufgefallen, dass die Leute in der Gegend abwehrend auf die Asylsuchenden reagieren. «Schade», sagt er nur.

Zentrumsleiter Skenderi führt zurück auf die Strasse. Für ihn ist die Coronapandemie nicht die erste Ausnahmesituation in seinem Beruf. Vor fünf Jahren, als Flüchtlinge in grosser Zahl über das Mittelmeer und die Balkanroute kamen, war die Landegg dermassen überbelegt, dass er nicht wusste, wo er die Leute unterbringen sollte. Doch die Herausforderung war eine andere. «Damals konnte man die Flüchtlinge emotional abholen, mit ihnen an einem Strick ziehen.» Überfüllte Boote, Menschenmengen vor Grenzzäunen: Die Bilder der Bedrohung seien klar gewesen. Heute sei die Gefahr unsichtbar. Der Umgang damit individuell. Und alles irgendwie diffus.