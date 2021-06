Reportage Die Stube als Dschungel: Zimmerpflanzen erobern Ostschweizer Wohnungen und Gartencenter werden von Kunden überrannt Bilder: Raphael Rohner Die Pandemie liess die Menschen daheim kreativ werden. So erleben Zimmerpflanzen einen noch nie da gewesenen Boom – auch dank Social Media. Während lokale Händler die Nachfrage kaum decken können, werden online Stecklinge unter Sammlern für Hunderte Franken verkauft. Eine Reportage. Raphael Rohner 03.06.2021, 19.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

«Eigentlich ist das ja etwas Gutes», sagt der Gärtnermeister und Geschäftsführer der drittgrössten Blumenbörse der Schweiz morgens um 6:30 Uhr etwas stutzig. Vor dem Gartengrosshandel reihen sich bereits vor der Ladenöffnung die ersten Pflanzenhändler aus der Region ein, um sich mit Frischwaren für den Verkauf einzudecken. Der Gärtnermeister, der lieber anonym bleiben möchte, beobachtet das Schauspiel derzeit täglich:

«Es wird wieder keine vier Stunden dauern, und gewisse Regale mit besonders angesagten Zimmerpflanzen werden alle leer sein.»

Tatsächlich steuern die ersten Händlerinnen direkt zu den Zimmerpflanzen und suchen sich als Erstes die schönsten Fensterblätter (Monstera deliciosa) aus. Die Pflanze ist derzeit gefragter denn je. Jeden Tag wird danach in der Schweiz auf Google viermal so oft gesucht wie nach Geranien. Tendenz steigend.



Ein köstliches Fensterblatt (Monstera deliciosa) mit den typischen Löchern im Blatt.

Bild: Raphael Rohner

Für das Unternehmen des Pflanzenhändlers ist die Situation Fluch und Segen zugleich: «Wenn wir heute sagen, wo unser Geschäft ist, steht am nächsten Tag die halbe Schweiz hier und will die Monsterae kaufen – und das ist nur ein Beispiel einer extrem gefragten Pflanze. In den Gartengeschäften bekommt man derzeit nur mit Glück ein solches Exemplar», so der Gärtner. Das Unternehmen ist einer von schweizweit drei Hauptimporteuren von Zimmerpflanzen aus Holland und der ganzen Welt. Das Problem mit den Monsterae: Sie wachsen nicht sehr schnell, und ein grosses, stattliches Exemplar braucht einige Zeit, um zu wachsen.



Derzeit sind viele exotische Zimmerpflanzen sehr beliebt: Ganz links ein köstliches Fensterblatt (Monstera deliciosa), dahinter ein Gummibaum (Ficus elastica Abidjan) neben einer kleinblättrigen Monstera (Monstera minima). Bild: Raphael Rohner

Die Nachfrage an exotischer Zimmerbegrünung sei explodiert, sagen Grossverteiler und Gartenabteilungen unisono. «Wir erleben gerade einen riesigen Boom bei den Zimmerpflanzen. Bei uns sind die Bestellungen regelrecht durch die Decke gegangen», sagt der Geschäftsführer des Flawiler Pflanzenhandels feey, Sven Jakelj.

Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, ausgesuchte Zimmerpflanzen über einen Onlineshop zu verkaufen. Werbung macht das Unternehmen vor allem über Social Media. Mittlerweile hat das Kleinunternehmen über 10'000 Follower auf Instagram und über 30'000 Follower bei Tiktok. Doch auch bei «feey» ist die Nachfrage nach gewissen Pflanzen grösser als das Angebot. «Feey »expandiert derzeit steil und wird mit Bestellungen überhäuft.



Pflanzenhändler und Pflanzensammler freuen sich über den Boom. Video: Raphael Rohner

Eine Zimmerpflanze für 700 Franken

Jakelj hat das Unternehmen feey vor anderthalb Jahren mit seinem Bruder und zwei Freunden gegründet. In einer kleinen Lagerhalle am Rand von Flawil ist ihre Firma und es wird langsam eng. Es riecht nach Blumen und Karton. Ein Lastwagen der Post fährt hinter die Halle und soll die Nachmittagslieferung abholen kommen. Ein halbes Dutzend Wagen, bis oben voll bepackt mit Kartonschachteln voller Pflanzen, treten an diesem Nachmittag ihre Reise zu den Kunden an.

Jakelj und sein kleines Team müssen derzeit alle mit anpacken. Das Platzangebot in der kleinen Halle ist beschränkt, und es muss improvisiert werden: «Wir müssen diese Einpackplätze schon bald woanders aufstellen, um mehr Platz im Lager zu bekommen, da geht uns schon wieder der Platz aus.» Einen Raum weiter stehen in gleissendem Licht Hunderte zierliche Pflänzchen und warten auf ihren Versand. Darunter nebst Monsterae auch Glücksfedern, Efeututen, Baumfreunde, Korbmaranten und viele weitere Pflanzenarten.



Sven Jakelj, Mitgründer der Firma feey in Flawil. Bilder: Raphael Rohner

Die Forellenbegonie ist wegen ihrer weissen Punkte sehr beliebt. Dahinter stehen Alocasien, die dank ihrer Stiele mit Zebra-Muster nicht gerade günstig sind. Bilder: Raphael Rohner

In einem Regal ganz hinten stehen Einzelstücke. Eine der gesuchten Fensterblätter trägt weiss geflecktes Blattwerk. Mit stolz sagt Jakelj:

«Das ist eines unserer Schmuckstücke, eine Monstera variegata, die etwa 700 Franken kostet.»

Gleich daneben stehen faustgrosse Pflänzchen, von denen jede über hundert Franken kostet: «Das sind kleine Raritäten, die auf dem Markt nur schwer zu bekommen sind. Darum steigen die Preise dafür auch ziemlich rasch.» Preise, die durchaus gezahlt werden von Sammlerinnen und Sammlern.



Hunderte Zimmerpflanzen in der Stube und Tausende Follower auf Instagram

Eine richtige Zimmerpflanzensammlerin ist die 36-jährige Sue Klominkova. Sie hat in den letzten Jahren ihre Stube zu einem Dschungel verwandelt: «In meiner Stube stehen derzeit wohl etwa zwischen 350 und 400 Pflanzen. Wenn jemand hier reinkommt, hören die Leute meist nicht mehr auf zu staunen.» Alles im Haushalt von Klominkova ist mit Pflanzensujets dekoriert und auf einer Leuchttafel steht in grossen Lettern:

«Welcome to the Jungle.»

Für die 36-Jährige sind ihre Pflanzen und ihr Daheim untrennbar miteinander verbunden: «Meine Pflanzen sind meine Babys, und ich fühle mich hier sehr sehr wohl.» Während sie über ihre Pflanzen redet, schleicht sich ihre Katze miauend durch die Stube und kommt plötzlich auf ihren Schoss gehüpft: «Der fühlt sich auch wie ein kleiner Tiger im Dschungel.»

Das Wohnzimmer von Sue Klominkova. Bilder: Raphael Rohner

Der Zimmerpflanzenboom komme von zwei Dingen, vermutet Klominkova: «Das Reisen an exotische Orte ist wegen Corona nicht möglich, und die Leute verbringen sehr viel Zeit in ihren eigenen vier Wänden. Zudem posten jeden Tag Menschen Bilder von ihren schönen Zimmerpflanzen auf Instagram – da ist klar, dass die Menschen ihr Zuhause auch zu kleinen Oasen oder Dschungeln verwandeln wollen.» Social Media als Nährboden für einen florierenden Trend, sagt Klominkova.

Für die 36-Jährige geht die Liebe zu ihren Pflanzen gar unter die Haut. Bilder: Raphael Rohner

Sie wird seit Ausbruch der Coronakrise regelmässig um Rat gefragt, wenn es um die Auswahl und die Pflege von Pflanzen geht: «Online ist eine immer grösser werdende Community entstanden, die sich vernetzt und austauscht. Manche wollen Ableger, und andere wollen einfach mal vorbeikommen und meine Pflanzen anschauen», sagt Klominkova und lacht stolz.



Illegaler Handel mit Raritäten hat stark zugenommen

Unter ihren Pflanzen sind auch einige Raritäten zu finden, für die sie Hunderte Euro bezahlt hat und auf die sie mehrere Wochen warten musste. Für sie sind die Pflanzen jeden Rappen wert: «Man sucht ewig danach und dann hat man die Chance, die Pflänzchen zu bekommen, und freut sich wie ein Kind darüber.» Doch sei die Suche im Internet auch mit Gefahren verbunden:

«Mit der immer grösser werdenden Popularität der Pflanzen kommen auch Ganoven auf die Idee, damit Geld zu scheffeln.»

Es soll Händler in Thailand oder auf den Philippinen geben, die im Dschungel Raubbau betreiben und diese gestohlenen Pflanzen dann online verkaufen für viel Geld.

Der Handel mit Zimmerpflanzen boomt derzeit wie nie zuvor. BIld: Raphael Rohner

Ein Blick auf gängige Verkaufsplattformen privater Anbieter zeigt die Situation des Pflanzenhandels über den Zweitmarkt: Zwar deklariert ein Grossteil der Verkäufer ihre Raritäten so, dass es aussieht, als würden die Pflanzen aus Deutschland oder den Niederlanden kommen, doch wird beim Versand klar: Die Pflanzen werden aus Asien verschickt. Dieses Problem kenne man in der Branche, sagt auch der Pflanzenhändler Jakelj von der feey: «Wir werden beinahe wöchentlich von solchen ‹Produzenten› aus Asien angeschrieben, ob wir nicht irgendwelche Raritäten von ihnen bestellen möchten.» Und weiter:

«Die Preise sind da so tief, das kann gar nicht sauber sein.»

In der Schweiz muss die Herkunft jeglicher Pflanzen genau deklariert werden. Wer mit Pflanzen handelt, muss einen Pflanzenpass vorweisen und jede einzelne Pflanze ausweisen können. So soll der illegale Handel eingedämmt beziehungsweise gar nicht ermöglicht werden. Dazu sagt der Grosshändler:

«Wer eine schöne, saubere Pflanze will, muss sich halt derzeit manchmal etwas gedulden.»