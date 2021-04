Reportage Coworking-Space und Sexclub in einem: Rheintaler Erotikbetreiber entwickelt während Corona ein neues Geschäftsmodell Seit eineinhalb Monaten verbindet ein Rheintaler Sexclub Büroarbeit mit Erotik. Gäste können im Bürotrakt arbeiten oder Sitzungen abhalten – und den Erotikbereich aufsuchen, wo die Sexarbeiterinnen warten. Kann dies funktionieren? Zu Besuch im Palladium in Au. David Grob 06.04.2021, 05.00 Uhr

Willkommen im Palladium, dieser anderen Welt aus Rot und Rosa. Bilder: Raphael Rohner

Das Gebäude an der Feldstrasse 7 in Au ist unscheinbar. Ein Bürobau, dreistöckig, Flachdach, Parkplätze vor dem Eingang, typisch für jenes Viertel hier am Rande des Rheintaler Dorfes, das sich, eingepfercht zwischen Bahnlinie und Hauptstrasse, nicht so ganz entscheiden kann, was es sein will: Industriezone oder Wohnquartier. Das Gebäude an der Feldstrasse 7 hingegen weiss genau, was es sein will. An der Front prangt die silberne Silhouette einer nackten Frau. Die Botschaft, so deutlich wie das Gebäude unscheinbar: Willkommen in der Altherrenfantasie.

Auf 2000 Meter bietet das Palladium Alltagsflucht und Triebabfuhr. Zehn Zimmer, Jaccuzis, eine Smokerlounge, eine Sauna, ein Kino und viele halbnackte Frauen locken Männer aus der Region an. Seit kurzem ist das Palladium jedoch mehr als nur ein Erotikclub. Betreiber Andreas Tomaschek hat ein neues Geschäftsfeld entdeckt: Homeoffice und Coworking-Space.

Doch Tomaschek wäre nicht der gewiefte Geschäftsmann, der er ist, wenn er sich nicht von den Hoteliers mit ähnlichen Angeboten abheben möchte. Für die 60 Franken pro Tag erhält ein Gast nicht nur einen Arbeitsplatz oder ein Sitzungszimmer, sondern auch den Eintritt in den Erotikbereich. Nur den Sex, den muss er separat bezahlen. Das Palladium ist nun beides: Die silberne Frau und das unscheinbare Bürogebäude.

Ein Verlust von knapp 50'000 Franken pro Monat

Andreas Tomaschek, Betreiber des Palladiums in Au.

Andreas Tomaschek, eine massige Gestalt in Polohemd und Bluejeans mit kleinen Augen, schmalem Schnurrbart und einem Lächeln wie ein Buddha, lehnt am Fenstersims im Sitzungszimmer, neben ihm sein Gehstock, und deutet in den offenen Bürobereich. «Wir haben den Raum. Warum sollen wir den nicht zur Verfügung stellen?» Tomaschek gehört das Gebäude mit Büroräumen und neu den Homeoffice-Arbeitsplätzen im vorderen Trakt und dem Palladium im hinteren Bereich.

Die Karte ermöglicht die Nutzung des ganzen Hauses: Büroräume und Erotikbereich.

Über Weihnachten, als das Palladium wieder geschlossen war, ist die Idee entstanden, erzählt Tomaschek. In der Not, ohne Businessplan, ohne Konzept. Fünfeinhalb Monate war das Palladium wegen Corona geschlossen. Jeder Monat, so rechnet Tomaschek vor, bedeute ein Verlust von knapp 50'000 Franken. «Müsste ich Miete bezahlen, wäre dies gar nicht möglich.» «Time-Space» nennt Tomaschek sein Angebot, das seit eineinhalb Monaten offiziell besteht und rege genutzt wird. Rund ein Drittel seiner Kunden benützt das volle Angebot. Tomaschek erzählt von Geschäftstreffen, nach denen ein Teil der Männerrunde nach der Sitzung jeweils den Erotikbereich besuche.

Willkommen in der Welt aus Rot und Rosa, Plüsch und Kitsch, Sex und Testosteron

Es ist Mittag, doch es könnte auch dunkelste Nacht sein. Kein Tageslicht dringt ins Etablissement, in diese andere Welt aus Rot und Rosa, Plüsch und Kitsch, Sex und Testosteron. Es läuft Musik aus vergangenen Jahrzehnten, in der Mitte sitzen die Frauen, deren Maske im Gesicht kaum mehr abdeckt als die Reizwäsche ihre Körper. Und sie warten auf die Männer mittleren Alters, die in Bademänteln zwischen Tresen und Sauna herumtigern wie Raubtiere im Käfig.

Barbetrieb ist derzeit wegen Corona nicht erlaubt, eine Cafeteria für die Mitarbeiter und Gäste seines «Time-Space» hingegen schon. Tomaschek sitzt auf einem Hocker am Ende seiner Cafeteria und nippt an einem Birra Moretti. Die Frauen, erzählt er, seien ebenfalls Gäste wie die Männer, keine Angestellten. Auch sie buchen mit ein Zimmer, können dafür das Geld behalten, das sie für ihre Dienstleistungen einnehmen. Für eine Stunde «Vollservice» empfiehlt die Website den Preis von 260 Franken – der Preis ist aber Verhandlungssache.

Er sei Gastgeber, kein Zuhälter, sagt Tomaschek. Er biete schlicht eine Plattform. Sein Geschäftsmodell ist eines der vielen Varianten im Sexgewerbe, heisst es auf Anfrage von der Beratungsstelle Maria Magdalena, die sich an Personen im Sexgewerbe im Kanton St.Gallen richtet. Konkret bedeutet dies: Die Sexarbeiterinnen sind selbständig – und Tomaschek spart sich nach eigenen Angaben Sozialleistungen wie AHV oder Pensionskasse. Die Frauen leben und schlafen laut Tomaschek in 22 Zimmern in einem Halbkeller.

Das Zimmer 69, eines der Luxuszimmer im Palladium.

Man kennt das Palladium, hier im Bordelleldorado an der Grenze

Neben Tomaschek steht ein Bauleiter aus dem Rheintal, ein Mann mittleren Alters, schwarzes T-Shirt, Tribaltattoo am Oberarm, dröhnendes Lachen. Er ist ein Freund des Haus. Regelmässig führt er Umbau- und Reparaturarbeiten im Palladium durch. Regelmässig arbeitetet er in den Büroräumen. Und regelmässig hält er hier Geschäftstreffen und Besprechungen im Bürotrakt ab.

«Ich muss mich jeweils schon erklären, wenn ich eine Sitzung an der Feldstrasse 7 abhalte. ‹Was an der Feldstrasse 7? Da ist doch das Palladium.›»

Man kennt das Palladium hier im Rheintal, dem Bordelleldorado an der Grenze zu Österreich, das die Freier aus Vorarlberg über die Grenze lockt. Das benachbarte Bundesland ist das einzige in Österreich, in dem Prostitution verboten ist. Und so fahren die Männer über den Rhein in die Schweizer Dörfer, unter anderem nach Au, wo sich alleine drei Bordelle befinden – mehr als es Supermärkte gibt.

Nach der Arbeit im Bürotrakt in den Erotikbereich? Möglich mit dem Angebot «Time-Space».

Hier hat sich der Vorarlberger Tomaschek also eingerichtet, erst als weltweit tätiger Geschäftsmann, dann als Sexclub-Betreiber. Geboren 1962 in Bregenz in eine Industriefamilie, übernimmt Sohn Andreas mit 20 die Webereizubehörfirma des Vaters. Immer wieder wurde er von internationalen Gäste gefragt, was man denn abends im Rheintal tun könne. «Ihr habt zwei Möglichkeiten», sagt Tomaschek: «Essen geh'n - schauts mi an» – er klopft sich auf den Bauch und lacht.

«Oder wir fahren nach Zürich ins Puff.»

Dreimal die Woche besuchte Tomaschek mit seinen Gästen also das Globe in Zürich – und beschloss, die Firma des Vater nach und nach zu verkaufen und die Produktionshalle in seinen Wellness- und Saunaclub zu verwandeln. Drei Jahre wartete Tomaschek auf die Baubewilligung der Gemeinde, bis sie der Kanton St.Gallen schliesslich erteilte. 2013 eröffnete das Palladium.

Das neue Angebot funktioniert – und Tomaschek will ausbauen

Und jetzt hat Tomaschek, ganz der Geschäftsmann, also ein neues Geschäftsmodell entdeckt. Seit eineinhalb Monaten besteht sein neues Angebot zwischen Coworking-Space und Erotik, Alltagstrott und Triebabfuhr. Und es läuft besser, als er erwartet hätte. Nein, er werde das neue Angebot bestimmt nicht nach Corona wieder aufgeben. «Ich werde es ausbauen.» Die alte Formel «Sex sells» funktioniert offenbar auch in Kombination mit Coworking. Und hier in Au sowieso.