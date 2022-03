Ausserrhoden: Pfarrei Teufen rettet 120 ukrainische Flüchtlinge

Reportage Carfahrt der Hoffnung: Wie eine Ausserrhoder Pfarrei 120 Flüchtlinge aus der Ukraine in die sichere Ostschweiz bringt Bilder: Raphael Rohner Die ganze Welt schaut voller Schrecken in die Ukraine. Die ganze Welt? – Nicht ganz: Die katholische Pfarrei Teufen-Bühler-Stein handelt. Ein Konvoi fährt nachts von Teufen in die Ukraine und holt auf eigene Faust Flüchtlinge ab. Eine Reportage über eine Busfahrt ins Ungewisse. Raphael Rohner 0 Kommentare 12.03.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Rund 100 Kilometer vor der ukrainischen Grenze, auf einem Parkplatz in Polen, stehen zwei praktisch leere Ostschweizer Cars: Sechs freiwillige Helfer und vier Chauffeure haben sich auf eine Reise an die polnisch-ukrainische Grenze gemacht, um rund 120 Flüchtlinge abzuholen und mitzunehmen in die Schweiz. Es ist 17 Uhr, als eine Nachricht von ennet der Grenze eintrifft:

«Die Lage in der Ukraine hat sich zugespitzt, Flüchtlinge gelangen nicht mehr zur Grenze.»

Der Konvoi muss zu einem Treffpunkt rund 80 Kilometer in die Ukraine fahren. Marco Ecknauer, Vizepräsident des Wirtschaftsverbands Ukraine und Schweiz, telefoniert ununterbrochen mit seinen Kontaktleuten in der Ukraine. Im Bus liegt eine Landkarte, und die Stimme des Kontaktmanns aus Lwiw tönt aus dem Lautsprecher eines Smartphones. Ausser seiner Stimme: Stille im Bus. «Ihr könnt nicht in der Nacht rüberfahren. Sonst schiessen sie auf euch. Fahrt bei Tageslicht und haltet nicht an!»

Marco Ecknauer telefoniert mit seinen Kontaktleuten in der Ukraine.

Ueli Schleuniger leitet den Flüchtlingskonvoi.

Lange Gesichter auch bei den Busfahrern: «Es hiess nur, dass wir an die Grenze fahren, nicht, dass wir in die Ukraine fahren ins Kriegsgebiet», sagt Christian Ramsauer, der Inhaber des Carunternehmens. Kaum hat der Informant aus Lwiw sein Telefonat beendet, gehen alle raus und rauchen hastig Zigaretten. Kurzerhand wird ein «Appenzeller» aufgemacht und auf den bevorstehenden Tag angestossen – ohne Trinkspruch. Die Flasche wurde von der Mesmerin kurz vor der Abfahrt noch in eine Kiste gesteckt: «Man weiss ja nie», sagte sie.

Der Car fährt los, und schon wieder klingelt das Telefon von ennet der Grenze:

«Nachts darf niemand mehr auf die Strasse – die schiessen auf alles, was sich bewegt!»

An dieser Stelle sollen die Flüchtlinge warten. Diese Tatsache überrascht ...

... die Helferinnen und Helfer sowie die Chauffeure. Plötzlich lautet das Fahrziel neu: Ukraine.

Die Flüchtlinge stecken fest, der Bus muss ins Gefahrengebiet. Genau das stösst Ramsauer sauer auf: «Es ist nicht unser Auftrag, in die Ukraine zu fahren. Das ist einfach verdammt gefährlich, und wir trauen dem einfach irgendwie nicht.» Der plötzliche Planwechsel hat auch die Chauffeure überrumpelt. Ein Fahrer hat keinen Pass. Auch Familienmitglieder und Angehörige des Teams sind auf den Plan gerufen worden. Ramsauer: «Daheim machen sich die Leute grosse Sorgen und wollen auch nicht, dass wir in ein Kriegsgebiet fahren. Jetzt gilt es abzuschätzen, ob wir dieses Risiko auf uns nehmen können und wirklich rüberfahren wollen. Das wird eine heikle Sache.»

Ausgebuchte Hotels – Nachtlager im Bus

Die Nerven im Bus liegen blank. Die sich ständig verändernde Situation in der Ukraine mit dem Standort der Flüchtlinge sorgt für rote Köpfe. Die vorgeschriebene maximale Fahrzeit der Chauffeure neigt sich ihrem Ende zu, und das Zeitfenster für eine mögliche Rettung der Flüchtlinge wird immer enger. Aktuell wird mitgeteilt, die Flüchtlinge seien noch rund 80 Kilometer vom Grenzübergang entfernt. Jetzt fragen sich die Helferinnen, Helfer und Chauffeure, ob es die Menschen überhaupt schaffen werden, an die Grenze zu kommen, solange die Chauffeure noch fahren dürfen.

Das Team des Konvois entscheidet sich schliesslich um 21 Uhr, die Nacht in einem Hotel an der Grenze zu verbringen, die Cars abzustellen und die Sache am nächsten Tag neu zu beurteilen. Doch die Hotels sind komplett ausgebucht. Schliesslich findet sich auf einer Raststätte vor der Grenze ein notdürftiges Nachtlager im Bus.

Die Grenze zum Krieg

In der Nacht hat es angefangen zu schneien, morgens liegt Schnee auf den Strassen. Die Temperaturen sind um den Gefrierpunkt. «Über Nacht sollen sich die Flüchtlinge zu einem Kloster in der Nähe der Grenze durchgeschlagen haben und da auf die Busse warten», meldet Ecknauer, der abermals seinen Kontaktmann am Telefon hat. Dass der Konvoi nun definitiv über die Grenze muss, sorgt für eine etwas bedrückte Stimmung. Zudem gibt es ein weiteres Problem: Einer der Buschauffeure hat keinen Pass dabei.

Trotzdem wird die Fahrt an die Grenze angetreten. Andy und Conny Mestka bereiten auf der Fahrt den Bus für die Flüchtlinge vor. Er legt Fresspäckli zu jedem Sitz, Decken und Wasser. Die letzten Kilometer vor der Grenze – es sind nur noch Hilfskonvois, Lastwagen mit roten Kreuzen oder Flüchtlingsbusse unterwegs in Richtung Ukraine. «Schon ein etwas beklemmendes Gefühl. Wir wissen nicht, wie es diesen Menschen geht, ich hoffe, sie schaffen es zum Kloster», sagt Conny Mestka und legt eine der 50 Wolldecken auf einen Platz. Aus dem Radio ertönt «The Final Countdown» von Europe.

Ein Junge sitzt an der polnischen Grenze in einem Flüchtlingsbus.

Einige hundert Meter sind die Grenzposten voneinander entfernt an der polnisch-ukrainischen Grenze.

An der Grenze zur Ukraine wird die Geduld der ganzen Hilfscrew auf die Probe gestellt. Während Hunderte Frauen und Kinder in Notzelten auf die Einreise nach Polen warten, werden die beiden Busse kontrolliert. Ebenso anstehen muss ein Auto mit St.Galler Nummer. Der Fahrer, Martin Deissel, holt Familie und Bekannte in der Ukraine ab: «Da drüben wird es langsam ungemütlich!» Die Aktion der Teufner Gemeinde findet er beeindruckend, wenn auch etwas riskant:

«Ich würde da wohl nicht mehr mit dem Car rüberfahren.»

Unterdessen gibt der Chauffeur ohne Pass, Thomas Einsele, einem müde aussehenden Zollbeamten seine Identitätskarte, worauf dieser sagt: «No Passport – No Entry!» Es bleibt dem Chauffeur nichts anderes übrig, als seine Sachen zu packen und an der Grenze zu bleiben. Es schneit und ist etwa ein Grad kalt. Mit einer Wolldecke umhüllt und einer Tüte voller Brot und Bauernschüblig steht er plötzlich bei den ukrainischen Flüchtlingen. Einsele beobachtet die Menschen, während die beiden Busse in die Ukraine davonfahren: «Schon verrückt, was hier passiert. Jetzt hoffe ich einfach, dass die anderen die Flüchtlinge schnell auflesen und zurückfahren können.»

Der zurückgelassene Chauffeur wartet an der Grenze mit den Flüchtlingen.

An Einsele laufen Dutzende Frauen und Kinder vorbei. Einige tragen Käfige mit Kanarienvögeln und Hamstern auf den Schultern, andere haben einfach das dabei, was sie tragen können. Eine Gruppe Studentinnen bekommt Suppe: «Wir kommen aus einem Gymnasium östlich von Lwiw. Seit zwei Tagen sind wir unterwegs und werden nach Deutschland fahren. Unsere Familien sind noch daheim, und wir beten, dass der Krieg nicht nach Hause kommt.»

Die Stimmung ist bedrückend. Alle paar Minuten fahren alte, klapprige Busse vor, werden mit Flüchtlingen gefüllt und ins nächste Dorf gefahren in ein Flüchtlingszentrum. Nach etwa zwei Stunden kommt ein polnischer Zöllner zum gestrandeten Buschauffeur, der kaum Englisch spricht. Der Zöllner erklärt ihm, dass er von der Grenze wegmuss und er mit einem Flüchtlingsbus zur nächsten Autobahnraststätte mitfahren kann. Schliesslich endet der Thurgauer Chauffeur als blinder Passagier in einem Flüchtlingsbus voller Frauen und Kinder und fährt mit ihnen zurück an die Autobahnraststätte, wo der Konvoi einige Stunden zuvor gestartet ist.

Der tschechische Flüchtlingsbus fährt seit einigen Tagen nur noch hin und her.

Der Chauffeur dieses Busses, ein Mann aus Tschechien, hat tiefe Augenringe und erklärt kurz, dass er seit einigen Tagen nur noch zwischen Tschechien und der Ukraine pendelt: «Ich bin Busunternehmer und hole jetzt einfach noch so viele Menschen, wie ich nur kann. Wie lange das noch geht? Ich war schon zwei-, dreimal etwas zu nah dran und hatte Glück.» Er formt einen dünnen Abstand mit dem Zeigefinger und dem Daumen. Einsele will seinem Kollegen ein Trinkgeld zustecken, doch dieser will es nicht. Schliesslich legt der Thurgauer ihm das Geld kurzerhand in den Bus.

Unterdessen fahren die beiden Flüchtlingsbusse des Konvois einige Kilometer entfernt durch die Ukraine zum vereinbarten Treffpunkt. Nicht viel deutet darauf hin, dass in diesem Land Krieg herrscht. Nur aufgeschichtete Sandsäcke, verrammelte Häuser und verbarrikadierte Zufahrtsstrassen lassen erahnen, dass etwas nicht stimmt.

Der Car fährt durch die Ukraine an Checkpoints vorbei.

«Slava Ukraini» – jede Hütte wird auf das Schlimmste vorbereitet.

Die Flüchtlinge stehen nicht wie vorgesehen bei einem Kloster, sondern mitten in einem kleinen Ort. Dort warten die 120 Flüchtlinge an einem Strassenrand auf ihre Fahrt in die Sicherheit. «Da lief es mir wirklich kalt den Rücken herunter», erzählt Mestka. «Väter haben sich von ihren Frauen und Kindern verabschiedet, Tränen des Abschieds sind geflossen.» Die beiden Cars sind schnell gefüllt, und die Menschen winken einander zu. Vor der Grenze gibt es schliesslich einen kilometerlangen Stau.

Ein Freund von Marco Ecknauer mit Diplomatenkennzeichen an seinem Auto kommt dem Konvoi schliesslich zur Hilfe. Er ermöglicht es, dass die beiden vollen Busse direkt zum Zoll fahren, wo sie schliesslich die Ausreise erwartet. Auch bei der Ausreisekontrolle spielen sich noch einmal dramatische Szenen ab: Unter den Flüchtlingen sind auch zwei über 18-Jährige. Sie dürfen das Land nicht verlassen und steigen schliesslich gefasst wieder aus dem Bus. Eine Mutter geht mit, und der Bus passiert die Grenze, während bereits die Dämmerung einsetzt.

Tausende Menschen warten auf ihre Ausreise nach Polen.

Die Abfertigung dauert mehrere Stunden.

Fragende Kinder und erschöpfte Eltern

Schliesslich laden die Helfer an der Raststätte auch den zurückgelassenen Chauffeur wieder ein, die rund 20-stündige Heimreise in die Schweiz beginnt. In den Bussen sitzen Kinder wie die Zwillinge Pjetr und Ivan, neun Jahre alt: Sie springen fidel im Gang des Busses herum und sind aufgeregt. Im Gegensatz dazu sind im Bus auch Säuglinge mit ihren Müttern, die im hinteren Teil des Busses versuchen, zu etwas Schlaf zu kommen. Dazwischen Teenager, die nervös Fotos machen mit ihren Smartphones, und schlafende Mädchen, welche die Hände ihrer Mamis nicht mehr loslassen wollen. Langsam umhüllt die Nacht die beiden Busse, und die Passagiere schlafen erschöpft ein.

Einige der geflüchteten Kinder fragen, wohin die vielen Lastwagen auf der Gegenfahrbahn fahren mit Blaulicht oder warum es so viel Militär hatte unterwegs. Ihre Fragen bleiben unbeantwortet – «vorerst», sagt ein mitreisender Vater. «Wir werden unseren Kindern dann irgendwann in aller Ruhe erzählen, was gerade passiert», erklärt der Vater über eine Übersetzungsapp. Die Leute haben praktisch alle Smartphones und Arbeit daheim. Jetzt besteht ihr Leben aus maximal zwei Einkaufstüten und dem, was sie noch tragen können. Eine Mutter tröstet ihre kleine Tochter, weil sie ihr Musikinstrument nicht mitnehmen konnte.

120 Flüchtlinge werden im Bus aufgenommen.

Helfer Andy Mestka ist die ganze Nacht auf den Beinen und sorgt sich um seine Passagiere.

Nächtliche Gebete und Selfies aus dem Flüchtlingsbus

Mitten in der Nacht hält der Konvoi an einer Tankstelle in Polen. Die Flüchtlinge steigen aus, um sich die Beine etwas zu vertreten. Gleich neben den Bussen halten drei zerbeulte Autos mit ukrainischen Kennzeichen, ein Paar mit zwei Kindern steigt aus. Sie haben drei Einkaufstüten voller Sachen und umarmen sich zum Abschied. Die Frau und ihre zwei Kinder steigen in den Bus. Der Mann hat Tränen in den Augen. Eines der ukrainischen Autos, die den Konvoi nun begleiten, hat hinter den Windschutzscheiben geschrieben «Дити» – «Kinder», was die russischen Soldaten davon abhalten soll, auf dieses Auto zu schiessen. Genau so ein Schild war vor kurzem auf einem Zeitungsbild eines zerschossenen Autos zu sehen. An der Raststätte sind auch andere Flüchtlinge unterwegs, die nach Mitfahrgelegenheiten fragen. Einer führt eine Katze an einer Leine Gassi. Er versucht sein Glück bei anhaltenden Lastwagenchauffeuren, haltmachenden Cars oder Privatautos.

Als gegen 6.30 Uhr die ersten Sonnenstrahlen durch die Busfenster scheinen, blinzeln Vitalj und seine Schwester Natalja hinaus und sehen Windräder: «Wo sind wir? Ist das schon die Schweiz?» Die Mutter der beiden sagt etwas genervt: «Njet – die Schweiz hat Berge.» Noch liegen rund 400 Kilometer und ein Frühstück zwischen den Flüchtlingen und Teufen. Die Kinder erwachen langsam und wuseln im Bus herum.

Die 18-jährige Elena hat vor wenigen Wochen geheiratet und ist nun mit ihren Eltern unterwegs in die Schweiz: «Mein Ehemann ist irgendwo in Odessa und ich habe grosse Angst um ihn. Lange will ich nicht in der Schweiz bleiben, lieber würde ich schnell wieder heim und bei meinem Mann sein.» Immer wieder schickt sie Sprachnachrichten und Fotos über das Smartphone an die Front.

Willkommen in der Schweiz!

Der Konvoi überquert um 13.35 Uhr die Grenze, und Elena darf über das Mikrofon sagen: «Ласкаво просимо до Швейцаріїf: Willkommen in der Schweiz!» Aufgeregt und neugierig begutachten die Flüchtlinge ihre vorläufige neue Heimat. Es fliessen Freudentränen, und alle machen Fotos und Filme mit ihren Smartphones. Im Bus wird durcheinandergeredet, viele Fragen werden gestellt: «Gibt es hier keine Polizei? Wohnen da Menschen oben am Berg in den Häuschen und leben da Kühe?»

Die Stimmung ist heiter. Alle stehen im Bus, reden wild durcheinander. Schliesslich fährt der Konvoi in Teufen vor – Kirchenglocken läuten, und für einige Flüchtlinge gibt es kein Halten mehr. Sie sitzen weinend in ihren Stühlen und halten sich die Hände vor die Augen, während draussen Stefan Staub, Diakon der katholischen Pfarrei Teufen-Bühler-Stein, die ersten umarmend in Empfang nimmt:

«Hier sind Sie sicher! Willkommen in der Schweiz.»

Alle Namen der Flüchtlinge wurden geändert

