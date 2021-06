Reportage Bodensee-Arena Kreuzlingen: Zuerst das Gewitter – dann das Erdbeben mit dem Sieg der Nati gegen Frankreich Was für ein Abend, was für ein Zittern! Was für eine Erlösung, was für ein Freudentaumel: 600 Schweizer Fussballfans und eine Handvoll Franzosen sind live vor der Grossleinwand in der ausverkauften Bodensee-Arena und fiebern beim EM-Achtelfinal Schweiz – Frankreich mit. Das Wechselbad der Gefühle könnte nicht grösser sein, der finale Jubel ebenso nicht. Christoph Heer 29.06.2021, 01.22 Uhr

Danke, Schweizer Nationalmannschaft! Aber auch: Danke, AS Calcio Kreuzlingen, als Organisator des Public Viewings in der Bodensee-Arena. Denn hätte nur einer von beiden seine Leistung nicht erbracht, würde dieser gewitterhafte Montagabend schnell vergessen sein. So aber bleibt dieser 28. Juni 2021 noch lange in euphorischer Erinnerung. Die Schweizer Fussballer werfen den amtierenden Weltmeister Frankreich aus dem Europameisterschaftsturnier.

Doch der Reihe nach. Schon vor Spielbeginn sind sich die in rot-weiss gekleideten Schweizer Fans sicher: Man wird gewinnen. Ein bereits etwas angetrunkener Fan sagt:

«Ein souveränes 3:1, vielleicht auch ein 2:0, egal, wir gewinnen und holen uns den Titel!»

Nebenan sitzen einige französische Fans, auch sie sind guten Mutes. «La France gagne 3:1», sagt einer, der andere korrigiert: «Non, non. La France gagne 5:0.» 120 und ein paar Minuten später werden sie es sein, die enttäuscht von dannen ziehen.

Aber zurück zu den Schweizern. Die singen, jubeln, stehen auf den Bänken, fiebern, fluchen und geben kurzzeitig gar auf. Zuerst verschiesst nämlich Rodriguez einen Penalty, dann trifft Paul Pogba in der 75. Minute zum 3:1 – es wird still, sehr still. Kaum einer getraut sich noch, Stimmung zu machen, doch lediglich sechs Minuten später erzielt Haris Seferovic den Anschlusstreffer. Hoffnung keimt auf.

Die Meinung eines Kenners trifft ins Schwarze

Pure Verzweiflung nach jedem verlorenen Ball, Applaus nach jeder gelungenen Aktion der Schweizer. Dann die 90. Minute, kaum einer hätte sich das erträumt; Ausgleich für die Schweiz, alles ist wieder offen. Der Durst nimmt ebenso wenig ab wie die Stimmung. Letztere erreicht nach und nach ihren Höhepunkt.

Während der Verlängerung meint ein Angestellter des Sicherheitsteams, dass er die Schweizer Nati schon lange beobachte:

«Ich bin mir sicher, heute Abend sehen wir die beste Leistung der Schweizer seit 1991.»

Es wird immer spannender, das Penaltyschiessen wird langsam, aber sicher Tatsache. Und genau davor haben einige in der vordersten Reihe Angst. «Man erinnere sich an einige vergangene Elfmeterschiessen, immer wieder scheiterten unsere Fussballer kläglich.»

Doch diese Meinung revidiert der Fan nur zehn Minuten später. 5:4-Sieg für die Schweiz nach Penaltyschiessen – was für ein Spiel, was für ein Hitchcockfinale und was für eine Euphorie in der Bodenseearena!

Für die Schweiz geht es weiter, alles ist möglich, als nächstes gegen Spanien. Und für die Organisatoren des Public Viewings geht es ebenso weiter mit einigen tollen Fussballabenden. Die Mitglieder der AS Calcio Kreuzlingen fiebern ebenso mit. Bravo und «Hopp Schwiz»!