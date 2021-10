Nach Gewalttaten: Das Nachtleben in St.Gallen hat sich verändert

Reportage Auch Messer sind im Spiel: Wie sich das St.Galler Nachtleben verändert hat – Stimmen aus dem Ausgang In den letzten zwei Monaten sind an der Brühlgasse und an der Bahnhofstrasse zwei Personen tödlich verletzt worden. Die Kantons- und die Stadtpolizei St.Gallen stellen eine erhöhte Gewaltbereitschaft fest. Fühlen sich Partygänger noch sicher? Eine Nacht auf den Gassen. Text: Sabrina Manser, Bilder: Raphael Rohner Jetzt kommentieren 09.10.2021, 19.00 Uhr

Die Brühlgasse füllt sich am Freitagabend.

«Ich kann nicht verstehen, wie man jemanden so krass verletzen kann.» Am Sonntag, 19. September, wurde ein 20-jähriger Mann an der Bahnhofstrasse lebensbedrohlich verletzt. Zehn Tage später erlag er seinen Verletzungen. Der 20-Jährige war ein Kollege der 19-jährigen Ilenia. Sie ist mit ihren drei Freundinnen am Freitagabend in St.Gallen unterwegs.

«Mein Vater würde mich am liebsten gar nicht mehr aus dem Haus lassen.»

Als Frau müsse man nur dem Falschen begegnen, schon passiere etwas. «S nögscht Mol schlohni di», sei ihr zugerufen worden, als sie vor Jugendlichen davongelaufen sei. Sie hat das Gefühl, dass es seit den Krawallen im vergangenen Frühjahr zu mehr Schlägereien komme.

Keinen Monat vor dem Gewaltdelikt an der Bahnhofstrasse wurde ein 38-Jähriger von mehreren Personen in der Brühlgasse angegriffen. Auch er erlag seinen schweren Verletzungen. Die Kantons- und die Stadtpolizei St.Gallen stellen seit Juli eine erhöhte Gewaltbereitschaft fest. Von da an bis Ende September kam es in der Stadt St.Gallen zu 40 Gewaltdelikten. Ob es tatsächlich mehr Vorfälle als in anderen Jahren gibt, lässt sich erst anhand der Kriminalstatistik 2021 beurteilen. Zum jetzigen Zeitpunkt sei von einem Anstieg auszugehen, sagt die Kantonspolizei St.Gallen.

Angst haben und sich unwohl fühlen

Vorgeglüht wird am roten Platz.

Musik dröhnt aus einer kleiner Box, Gelächter ist zu hören. Es riecht nach Gras. Orangensaft, eine Wodkaflasche und Becher stehen auf einem roten Tisch. «Mit dem Pfefferspray fühle ich mich sicher», sagt ein 18-Jähriger, der mit seinen Freunden beim Roten Platz vorglüht. «Alleine habe ich schon eher Angst.» Sein Kollege ruft dazwischen: «In der Gruppe sind wir sicher, wir sind auch alle friedlich.» Der 18-jährige schaltet sich wieder ein. Die Gewalt habe seit der Pandemie zugenommen, da vieles verboten war.

«Die Jungen brauchen ein Ventil.»

Noch sind an diesem Freitagabend wenige Leute auf dem Platz, es ist 21 Uhr. Zwei junge Frauen sitzen auf einer Bank. Solange es wenige Leute hier habe, fühle man sich sicher. Versammeln sich hingegen mehr Menschen, sieht es anders aus: «Es gibt eigentlich immer zwei Gruppen von Jungs, die anfangen zu schlägern.» Die 17-Jährige findet, die Gewaltbereitschaft habe zugenommen.

«Ich fühle mich unwohler.»

Im Ausgang fühlen sich nicht mehr alle ganz so wohl.

In den Gassen zieht ein kalter Wind durch. Die Olma-Gänger scheinen sich langsam auf den Heimweg zu machen, in der Multergasse laufen alle in Richtung Bahnhof. Eine 33-Jährige ist ebenfalls auf dem Heimweg. «Es ist tragisch, was passiert ist, aber ich bin nicht ängstlich.» Die Delikte in den letzten Wochen seien Einzelfälle gewesen, sagt sie. Um die eigene Sicherheit sorge sie sich nicht, an der Bahnhofstrasse sei sie sowieso nicht unterwegs. Doch wenn es zu einer Gewalttat vor der eigenen Stammbar komme? Sie zögert. «Dann würde ich den Ort schon eine Weile meiden.»

«Heute ist die Gewalt nicht mehr dieselbe wie früher», sagt Hans Raggenbass. Todesfälle habe es früher keine gegeben, mal eine gebrochene Nase, ja.

«Die Leute sind seit der Pandemie dünnhäutiger geworden.»

Der 70-Jährige kann die Jugendlichen auch verstehen. «Sie werden zurückgebunden, erleben nichts.»

Die Schlangen vor den Clubs werden länger.

Jugendliche zeigen ihr Messer, um zu beeindrucken

Das Stimmengewirr wird lauter, in der Ferne ist die Sirene der Polizei zu hören. Jugendliche stehen in Gruppen an der Marktgasse, einige lehnen am Vadiandenkmal, andere sitzen vor einem Einkaufsladen auf dem Boden und trinken. Einer beisst in einen Burger – ein Mitternachtssnack. Am Marktplatz steigen Menschen in den Bus, andere haben sich bei der Haltestelle einquartiert. Vor dem Club beim McDonald's reihen sich Jugendliche ein.

Die 17-jährige Lydia steht mit ihren Freundinnen in der Schlange. Sie sagt:

«Als Frau hat man im Ausgang eh Angst.»

Das sei schon immer so gewesen. Doch ihr sei aufgefallen, dass mehr Jugendliche ein Messer besitzen. «Sogar in der Schule haben sie ihr Messer dabei.» Warum denn? Die 17-jährige Mirka sagt: «Wills halt krass isch.» Ein Junge in der Schlange streckt ihr eine Bacardiflasche hin. Sie will einen Schluck nehmen, doch Lydia greift ein: «Nai, er söll zersch en Schluck us de Fläsche neh.» Erst letzte Woche seien einer Freundin K.-o.-Tropfen ins Getränk gemischt worden.

Die Polizei ist fast den ganzen Abend am Marktplatz präsent.

«Viele wollen einfach Stress»

Bei der nächsten Gruppe hört man schnell, woher sie kommt. Aus Appenzell. «In St.Gallen ist mir schnell unwohl, man muss aufpassen, was man macht», sagt der 18-jährige Marcel. Einem seiner Kollegen wurde im Ausgang die Nase gebrochen. Ein anderer erzählt, wie er vor ein paar Wochen einen Mann blutend an der Bushaltestelle beim Bahnhof entdeckt habe. Ob die Gewalt seit der Pandemie zugenommen hat? «Ja!» – «Nein!», heisst es zeitgleich aus den zwei Hälften der Gruppe.

Im Club passiere wegen der Sicherheitsleute weniger, am Marktplatz sei es hingegen weniger sicher. Marcel sagt:

«Viele wollen einfach Stress.»

Einem aus der Gruppe sei vor zwei Wochen auf die Nase gehauen worden. Der Club hatte geschlossen, und draussen sagte er zu seinen Freunden: «Chrüzsatan, wa tömmä ez?» Sofort sei ein Jugendlicher auf ihn zugekommen: «Hesch du mir grad Chrüzsatan gseit?»

Ein Türsteher eines Clubs in St.Gallen stellt keine erhöhte Gewaltbereitschaft fest.

Die Gassen um den Marktplatz sind voll. Jemand wirft eine Flasche, es klirrt. Rufe sind zu hören. Die Leute reihen sich vor den Clubs und Bars in die Schlangen, trinken ihre Flaschen leer. Handys leuchten bei der Eingangskontrolle auf. Die Gewaltbereitschaft habe nicht zugenommen, sagt ein 26-jährige Türsteher eines Clubs in St.Gallen. Es sei allerdings anders als in seiner Jugend.

«Hauptsache, man hat heute ein geiles Video von einer Prügelei.»

Abfalleimer überquellen am Ende des Abends.

Kaputte Glasflaschen liegen auf dem Boden, Abfalleimer überquellen, auf Schaufenstersimsen liegen leere Burgerverpackungen. Eine Gruppe diskutiert angeregt, sofort nähert sich ein Polizist. Einer läuft sofort weg: «Wollen Sie mich jetzt verhaften?» Leute johlen, andere torkeln zum Bahnhof. Im Halbdunkeln sitzt jemand auf einer Bank, ganz alleine, sein Kopf hängt nach vorne. Ein anderer läuft vorbei und gähnt. Er ist wohl auf dem Nachhauseweg.

Auf dem Nachhauseweg.