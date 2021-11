Reportage: So verlief die Impfnacht mit Stress, Baschi und Co.

Reportage 37 Dosen näher an der Normalität: So verlief die St.Galler Impfnacht mit Stress, Baschi & Co. Auf dem Kornhausplatz haben am Freitag rund 500 Menschen gefeiert – dicht gedrängt, tanzend, unmaskiert. Einige Meter davon entfernt liessen sich am selben Abend 37 Menschen im Rathaus erstmals impfen. Die Reportage zur Impfnacht. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 13.11.2021, 11.46 Uhr

Baschi singt seinen Hit «Bring en hei», wünscht der Schweizer Nati gegen Italien viel Erfolg – und ändert nachher den Songtext um in «Chum, impf dich jetzt». Bild: Donato Caspari

Blaues Flutlicht tanzt über den Kornhausplatz. An diesem Freitagabend ist eine kleine Bühne aufgestellt, direkt hinter der Kante D des Busbahnhofs. Auf der Bühne sind die Worte «Back on Tour – Gemeinsam raus aus der Pandemie» zu lesen. Das kleine Open-Air im Rahmen der nationalen Impfwoche ist auf 19 Uhr angesetzt. Zu Gast sind unter anderem Stefanie Heinzmann, Baschi und Rapper Stress.

Das Gelände ist eingezäunt, im hinteren Teil ist ein Foodtruck aufgestellt. Kurz nach 18 Uhr: Etwas mehr als 20 Leute haben sich bisher auf dem Kornhausplatz versammelt. Stand jetzt scheinen die Tickethamsterer, über die man im Vorfeld in den Medien las, einen weiteren Erfolg eingefahren zu haben. Obwohl die Veranstalter reagiert haben und eine Abendkasse für das Konzert in St.Gallen anbieten. «Es gab rund 100 dubiose Käufe auf Ticketcorner, aus dem Tessin und dem Welschland. Die werden wohl kaum in die Ostschweiz reisen heute Abend», sagt der Mann an der Abendkasse. Vorläufig 100 Tickets werden dort herausgegeben, bei Bedarf seien auch mehr vorhanden.

Ausgebuchtes Konzert mit 500 Besuchern

Doch es kommt anders. Die Schlange vor dem Konzertgelände wird immer länger, der Kornhausplatz füllt sich mehr und mehr. Um 19 Uhr, als das Konzert offiziell starten sollte, stehen in der Schlange noch immer rund 50 Menschen. Unter anderem deshalb wird wohl bis kurz nach 19.30 Uhr gewartet, bis Stefanie Heinzmann die Bühne betritt. Zu diesem Zeitpunkt ist der Kornhausplatz voll mit Menschen. Dicht gedrängt, lachend, mit Glühwein oder Bier in der Hand, voller Vorfreude auf die bevorstehenden Acts.

Die Schlange vor dem Kornhausplatz wird immer länger. Donato Caspari Die Stimmung auf dem Gelände ist friedlich. Donato Caspari Die 3G-Regeln gelten am Konzert ausnahmsweise nicht. Dafür müssen sich Besucher auf der Tracing-App Mindful registrieren. Donato Caspari Um kurz nach 19.30 Uhr stimmt die Live-Band das Publikum auf die bevorstehenden Acts ein. Donato Caspari Der Kornhausplatz ist mittlerweile gefüllt. Laut den Veranstaltern sind rund 500 Gäste anwesend: Ausgebucht! Donato Caspari Dann betritt Stefanie Heinzmann die Bühne und spielt einen Song. Donato Caspari Anschliessend sagt auch die kantonale Präventivmedizinerin Karin Faisst ein paar Worte. Donato Caspari Dann ist die französische Sängerin Danitsa aus Genf an der Reihe. Donato Caspari Es folgt Dabu vom Popduo Dabu Fantastic. Seinen Hit «Angelina» singt das Publikum lautstark mit. Donato Caspari Dem Publikum gefällt's. Donato Caspari Als nächstes steht Baschi auf dem Programm, der seinen Hit «Bring en hei» zu «Chum, impf dich jetzt» umtextet. Donato Caspari Der Sänger ist nah am Publikum. Donato Caspari Das Line-Up wird von Stress vervollständigt. Donato Caspari Nach einem Song alleine lädt Stress Stefanie Heinzmann auf die Bühne ein für ein Duett. Donato Caspari Beide halten ausserdem kurze Ansprachen zu Corona. Stefanie Heinzmann: «Liebe bedeutet, einander zuzuhören. Und das brauchen wir jetzt mehr denn je.» Donato Caspari

Es sind zu viele, um sie noch zu zählen. Sicherlich viel mehr als an den bisherigen Konzerten der Impfwoche. Was später auch von Veranstalterseite bestätigt wird. «Wir waren ausgebucht!», sagt die Medienverantwortliche Laura Zimmermann. Rund 500 Menschen besuchen das Konzert. Weder Zertifikat noch Test werden am Eingang verlangt, lediglich eine Anmeldung auf der Tracing-App Mindful ist nötig.

Allgemein ist Corona eine Randnotiz an diesem Konzertabend. Ein paar kurze Ansprachen vor den Konzerten, auch die kantonale Präventivmedizinerin Karin Faisst betritt kurz die Bühne. «Ich wünsche mir für Weihnachten, dass wir einen Schritt weiter sind, Konzerte haben dürfen, einen Glühwein trinken und gemeinsam feiern können», sagt sie der Menge.

«Helft einander, redet miteinander und informiert euch», gibt Stress den Fans mit auf den Weg. Informiert ist der Grossteil des Publikums höchstwahrscheinlich, und geimpft auch.

Rapper Stress im Videointerview. Video: Alain Rutishauser

Impfnacht: «Jeder, den man für sich gewinnen kann, ist ein Erfolg.»

Anders verhält es sich vis-à-vis des Konzertgeländes. Vor dem Eingang des Rathauses am Bahnhof weist eine weisse Fahne auf die Impfnacht im ersten Stock hin. Dort ist ein kleines Impfcenter eingerichtet worden. Jeder darf kommen und sich spontan impfen lassen. Bis 22 Uhr wird gepikst, nicht wie im Vorfeld kommuniziert bis Mitternacht. «Nach 22 Uhr wird das Gebäude geschlossen», erklärt Graziella Gruner, Leiterin des Impfteams.

Im Rathaus am Bahnhof St.Gallen konnten sich Interessierte bis 22 Uhr impfen lassen. Bild: Donato Caspari

Im ersten Stock ist ein Schreibtisch aufgestellt mit mehreren Laptops und Druckern. Dahinter ein kleines Impfzelt, wo gepikst wird. Daneben, vor der Fensterfront mit Ausblick auf die Stadt, sind zehn weisse Plastikstühle aufgestellt worden. Dort müssen die Geimpften eine Viertelstunde zur Beobachtung verbleiben, um eventuelle Nebenwirkungen abzuwarten. Am Treppenabsatz ist eine Fahne aufgestellt, auf der das Olma-Komitee rund um Direktorin Christine Bolt für die Impfung wirbt.

Auch Karin Faisst schaut vor dem Konzert kurz beim Impfcenter vorbei. Um 18.30 Uhr haben sich 20 Personen impfen lassen. Faisst zieht trotzdem ein erstes positives Fazit. «Es ist doch wie bei der Raucherberatung. Jeder, den man für sich gewinnen kann, ist ein Erfolg.» Sie erwarte im Übrigen nicht, dass sich Leute extra für das Konzert impfen lassen würden. «Das wurde bewusst getrennt. Das Konzert hat vor allem die Message: Wir wollen zurück in die Normalität», erklärt Faisst.

37 Personen lassen sich bis 22 Uhr impfen

Und während keine 100 Meter vom Impfcenter entfernt 500 Menschen mit Baschi, Stress und Co. feiern, steigt die Anzahl Geimpfter an diesem Abend stetig an. Kurz vor 22 Uhr sind es immerhin 35. In diesem Moment kommen nochmals zwei junge Männer im ersten Stock an. «Wollt ihr euch impfen lassen?», fragt eine Mitarbeiterin des Impfteams freundlich. Die beiden nicken fast schon schüchtern. Es sind die letzten beiden, die sich in dieser Impfnacht für den Piks entscheiden. Teamleiterin Graziella Gruner ist zufrieden: «Wir fühlen uns grossartig, dass wir unseren Beitrag dazu leisten können, den Schritt zurück in ein normales Leben zu schaffen.» Auch für sie gilt: «Jeder Geimpfte zählt!»

Die letzten beiden Personen, die an diesem Abend geimpft wurden. Bild: Donato Caspari

Insgesamt wurden 37 Personen geimpft, das Team ist zufrieden. Bild: Donato Caspari

Um kurz vor 22 Uhr wird das Impfcenter allmählich abgebaut. Die beiden Männer haben mittlerweile vor der Fensterfront Platz genommen. Die restlichen Plastikstühle um sie herum werden eingesammelt, die Laptops zugeklappt, und das Plakat mit Olma-Direktorin Christine Bolt als Testimonial wird eingerollt. Viele lachende und erleichterte Gesichter unter den Mitgliedern des Impfteams. Auch für sie war die Impfnacht ein Erfolg. Eine weitere, winzige Etappe geschafft. 37 Impfdosen näher an der Normalität.