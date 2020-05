Rekordzahlen an den pädagogischen Hochschulen der Ostschweiz: Wie die Pandemie das Ansehen des Lehrerberufs verbessert Noch nie haben sich an der PH St.Gallen so viele Studenten eingeschrieben wie für das kommende Semester. Strömen die jungen Leute zu Krisenzeiten in den Lehrerberuf? Adrian Lemmenmeier 30.05.2020, 05.00 Uhr

Der Lockdown erforderte Kreativität. Eine Lehrerin macht ein Video für ihre Klasse.

Seit bald drei Wochen sind die Volksschulen wieder offen. Der Fernunterricht gehört weitgehend der Vergangenheit an, auch in den Schulzimmern kehrt wieder so etwas wie Normalität ein. Aussergewöhnliches zeigt sich dagegen an Pädagogischen Hochschulen. In St.Gallen haben sich für das kommende Herbstsemester 506 neue Studierende angemeldet. Das sind 19 Prozent mehr als im Vorjahr – und so viele wie noch nie. An der PH Zürich wollen 18 Prozent mehr als im letzten Jahr dereinst ein Lehrdiplom erwerben. Die PH Thurgau verzeichnet eine Zunahme von gut 10 Prozent.

Horst Biedermann, Rektor PHSG

Was hat diese Steigerung mit der Coronakrise zu tun? Wird der als wirtschaftlich sicher geltende Lehrberuf in unsicheren Zeiten attraktiver? Horst Biedermann, Rektor der Pädagogischen Hochschule St.Gallen, sieht im Wandel der Wirtschaft einen wichtigen Grund für die zunehmende Beliebtheit der Lehrerausbildung. Die Stellen der Lehrerinnen und Lehrer seien wenig von der Digitalisierung bedroht. Ob die Pandemie für manche Studierende mit ein Grund war, sich an der PH einzuschreiben, würden Umfragen im Herbst zeigen. «Ich gehe nicht davon aus», sagt Biedermann. «Ich bin aber gespannt auf die Resultate.» Die Zahl der Neuanmeldungen sei schon im letzten Jahr gestiegen.

Zum Teil ist der diesjährige Anstieg an Studierenden an der PHSG ausserdem auf einen neuen Masterstudiengang zurückzuführen, der in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Graubünden durchgeführt wird. 22 der 506 neuen Studierenden haben sich für diesen Master eingeschrieben.

Weniger Abgänge in der Krise

Grundsätzlich sehe man immer wieder, dass es in einer Rezession einfacher sei, Lehrerstellen zu besetzen, sagt Alexander Kummer, Leiter des St.Galler Amtes für Volksschule. Stefan Wolter, Leiter der Forschungsstelle Bildungsökonomie an der Universität Bern, sagte gegenüber der NZZ, er nehme an, dass wegen der Coronakrise weniger Lehrer ihren Beruf verlassen würden.

Alexander Kummer, Leiter Amt Volksschule St.Gallen

Steigende Studierendenzahlen auf die Pandemie zurückzuführen, führt für Kummer allerdings zu weit. «Der Entscheid, ob man sich für ein Studium einschreibt, fällt schliesst in der Regel nicht innerhalb weniger Wochen», sagt er. Anmeldeschluss für das Herbstsemester an der PHSG war am 30. April. Mitten im Lockdown.

Lehrermangel bald auch in der Ostschweiz?

Die Lehrerausbildung ist in den letzten Jahren schweizweit beliebter geworden. Die Anzahl Studierender im Bereich Vorschul- und Primarstufe hat sich gemäss Zahlen des Bundesamtes für Statistik in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt. Dem gegenüber steht der viel beklagte Lehrermangel. Im Kanton Zürich waren Mitte Mai gemäss NZZ über 450 Stellen unbesetzt, im Aargau waren es über 300, in Bern etwas weniger.

In der Ostschweiz allerdings seien unbesetzte Lehrerposten weniger ein Problem, sagt Amtsleiter Kummer. «Einen wirklichen Lehrermangel gibt es im Kanton St.Gallen nicht.» Natürlich komme es punktuell vor, dass es schwierig sei, eine Stelle zu besetzen.

Daniel Thommen, Co-Präsident des Kantonalen Lehrerverbandes St.Gallen, setzt bezüglich Lehrermangel in der Ostschweiz ein Fragezeichen. Im Moment gebe es im Kanton wohl ausreichend Lehrkräfte. Zwischen 2021 und 2023 zeichne sich aber ein Engpass ab, weil viele Lehrkräfte aus der Generation der Babyboomer pensioniert würden.

Amtsleiter Kummer sieht dieser Entwicklung einigermassen gelassen entgegen. «Wir haben im Kanton St.Gallen die komfortable Situation, dass die Hochschulen genügend Leute ausbilden, um Abgänge, die es wegen Pensionierungen und sonstiger Fluktuation gibt, weitgehend zu ersetzen.» Das gelte im grossen Ganzen auch für die kommenden Jahre. Auch würden viele junge Lehrpersonen nach der Ausbildung in der Region bleiben, obwohl etwa in Zürich ein höherer Einstiegslohn winke.

Mehr Anerkennung dank Corona

Daniel Thommen, Co-Präsident Kantonaler Lehrerverband St.Gallen

Thommen relativiert dieses Argument. «Entscheidend ist nicht die Anzahl Studienabschlüsse sondern die Anzahl Lehrkräfte, die längerfristig im Lehrerberuf bleiben.» Es sei bekannt, dass viele junge Lehrerinnen und Lehrer bereits nach einigen Jahren wieder aus dem Lehrerberuf ausstiegen. Was also braucht es, um einen möglichen Lehrermangel in der Ostschweiz abzuwenden? «Der Lehrerberuf muss weiter an Attraktivität gewinnen», sagt Thommen. Dafür spielten natürlich Anstellungsbedingungen und Karriereperspektiven eine wichtige Rolle. Ebenso zentral sei aber das Image des Berufes in der Öffentlichkeit.

Und hier habe die Coronapandemie Einiges bewirkt. «Das Klischee, Lehrer seien träge Verwaltungsangestellte, ist im Lockdown eindeutig widerlegt worden», sagt Thommen. Die Schulen hätten in kürzester Zeit auf Fernunterricht umgestellt und die Lehrpersonen hätten gezeigt, dass sie flexibel und innovativ seien. Auch habe der Distanzunterricht vielen Eltern direkt vor Augen geführt, mit welcher Qualität unterrichtet werde. PH-Rektor Biedermann sagt es so: «Die letzten Wochen haben der Anerkennung des Lehrerberufs sicherlich gutgetan.» Es sei klarer geworden, welch wichtige Arbeit in den Schulen geleistet werde.