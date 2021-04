Reisen während Corona Siebzehn Stunden und drei Tage: Die lange Reise eines Ostschweizers nach Kanada Coronatest, Atlantikflug, Test, drei Tage Quarantäne, zwei Inlandflüge, Test, zwei Wochen Quarantäne – so sieht die Kurzversion der Reise eines Aadorfers nach Winnipeg aus. Die Dauer: fast 90 Stunden. Der Grund: die strikten Einreisebestimmungen Kanadas. David Grob 13.04.2021, 05.00 Uhr

Seit dem 22. Februar gilt für Reisende nach Kanada eine dreitägige Quarantäne. Bild: Ryan Remiorz, The Canadian Press

Claudio Müllers Reise ist lang: über 7000 Kilometer Luftlinie und rund 17 Stunden Flug. Doch in Zeiten von Corona ist die Reise noch länger. Und beschwerlicher. Besonders, wenn man nach Kanada reisen will.

Der Aadorfer Claudio Müller vor dem Abflug in Zürich. Bild: PD

Der 32-Jährige Müller reist von Aadorf nach Winnipeg, Hauptstadt der kanadischen Provinz Manitoba, 660'000 Einwohner, siebtgrösste Stadt des Landes. Hier, an der University of Winnipeg, doktoriert Müller in Populationsgenetik. Kurz vor Weihnachten kam er zurück in die Schweiz, lebte für mehr als drei Monate wieder im Elternhaus, analysierte digitalisierte Proben, las wissenschaftliche Papers, doktorierte via Videokonferenzen und forschte digital. Jetzt kehrt er zurück an sein Institut in Winnipeg.

Doch die Einreisebestimmungen nach Kanada sind strikt. Strikter als anderswo. Locken Länder, die vom Tourismus leben, meist mit lockeren Regeln, so setzt Kanada auf Abschottung. Einreisen dürfen nur Personen mit kanadischem Pass oder Wohnsitz. Ausnahmen gibt's für Geschäftsreisende, Studierende, gesundheitliche Gründe, persönliche oder familiäre Gründe. Wer wie Müller nach Kanada reisen will, informiert sich erst mal auf einer Website der Regierung und klickt sich durch diverse Reisegründe. «You will be likely allowed to enter Canada – Die Erlaubnis für die Einreise wird voraussichtlich erstattet», erscheint am Ende, wenn man Müllers Gründe angibt. Doch schlussendlich werde ein Regierungsbeamter am Flughafen über die Einreise entscheiden, heisst es weiter.

Drei Tage Einzelhaft in einem Flughafenhotel

Diese Hürde hat Müller bereits genommen. Seit Samstagabend sitzt er im Zimmer 512 im Hotel Crowne Plaza in Montreal, einem jener Flughafenhotels, die überall auf der Welt gleich aussehen: ein Betonklotz an einer Autobahn, irgendwo zwischen Flughafen und Innenstadt, zwischen Lagerhäusern und Bürogebäuden, zwischen später Landung oder frühem Einchecken. Oder nun zwischen Coronatest und Weiterreise.

Hier, in diesem Hotelzimmer sitzt Müller nun und schlägt die Zeit bis zum Weiterflug tot. Bild: PD

«Nach der Ankunft vor dem Verlassen des Flughafens wird jeder getestet», erzählt Müller. Im Anschluss muss, wer nach Kanada einreist, für drei Tage in einem Hotelzimmer auf das Testresultat warten. «Es hat schon etwas von Einzelhaft in einem Gefängnis», sagt Müller und lacht. Wir sprechen über Skype, das Bild ist etwas pixelig, der Ton mal verzerrt.

«Wir dürfen dreimal pro Tag an die frische Luft. Unter Aufsicht.»

Ansonsten dürfen Gäste das Zimmer nicht verlassen. Das Essen wird an die Tür geliefert, beim Einchecken konnte Müller aus verschiedenen Speisen auswählen. Das Testresultat hat Müller bereits 24 Stunden nach dem PCR-Test erhalten. Es ist negativ. Nur – früher weiterreisen kann er deswegen nicht: Die Kosten für die drei Nächte Übernachtung – 1300 kanadische Dollar, 950 Schweizer Franken – werden nicht zurückerstattet, den Inlandflug am Dienstagabend hat Müller bereits in der Schweiz gebucht.

Empörung bei den «Snowbirds»

Die Drei-Tage-Regel, die auch für rückreisende Kanadierinnen und Kanadier gilt, hat zuletzt für Empörung bei den sogenannten «Snowbirds» ausgelöst. Alljährlich entfliehen Zehntausende mehrheitlich pensionierte Kanadierinnen und Kanadier dem eisigen kanadischen Winter in die warme Südstaatensonne Floridas. Auch sie müssen sich bei der Rückkehr testen lassen und im Hotelzimmer aufs Testergebnis warten – selbst wenn sie, was viele gemacht haben, sich im Sonnenstaat der USA bereits impfen liessen.

Warum die strikten Regeln? Müller vermutet Schikane, um unnötige Reisen wie etwa jene der Snowbirds in den Süden zu vermeiden – die er aber befürworte, fügt er hinzu. «Wir empfehlen Kanadierinnen und Kanadiern, nicht-nötige Reisen abzusagen oder zu verschieben. Leider fallen Tourismus und Freizeit in diese Kategorie», liess sich die kanadische Generalkonsulin in Miami Ende Februar in einer Zeitung aus Florida zitieren.

Am Ende warten zwei Wochen Quarantäne

Hier, in diesem Hotelzimmer, weisses Bett, schwarze Möbel, rote Sessel, sitzt Müller nun und schlägt die Zeit bis zum Weiterflug tot. Er arbeitet, hört Podcasts, schaut Filme. Viele Filme. Müller ist Cineast und Filmfan. Er nutzt die Zeit nun für sein Hobby. Jeweils kurz vor den Oscar-Verleihungen versuche er, möglichst viele der nominierten Filme zu schauen, erzählt Müller.

«Die viele Zeit, die ich nun während dieser drei Tage habe, ist perfekt dafür.»

Am Dienstag fliegt Müller weiter nach Toronto. Und von dort direkt und ohne dreitägige Quarantäne nach Winnipeg. Nach über 7000 Kilometern Luftlinie und rund 17 Stunden Flug und drei Tagen Hotelzimmer ist Müller am Ziel angekommen. Doch ganz zu Ende ist seine Reise auch dann noch nicht. Es folgt ein weiterer obligatorischer Test. Und eine 14-tägige Quarantäne, die für alle Nicht-Kanadier obligatorisch ist.