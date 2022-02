Reisen Abfahrt um 6 Uhr, Ankunft vor Mitternacht: Wie weit kommt man mit dem Zug ab St.Gallen in 18 Stunden? Ein Gedankenspiel Wir träumen uns mit Google-Maps und dem SBB-Fahrplan in die Ferne. Die Regeln: Wir steigen frühmorgens in St.Gallen in den Zug und haben 18 Stunden Zeit, so weit wie möglich in eine Richtung zu reisen. David Grob Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Wer ab dem St.Galler Bahnhof weit reisen will, sollte früher in den Zug steigen als diese Passagiere. Der EuroCity nach München ist aber schon einmal ein guter Anfang. Bild: Ralph Ribi (28. Dezember 2021)

Verreisen Sie gerne mit dem Zug? Dann haben wir ein kleines Gedankenexperiment für Sie, damit Sie sich für einige Minuten in die Ferne träumen können. Weg vom nervenden Arbeitskollegen im Grossraumbüro, raus aus dem eintönigen Homeoffice oder dem überfüllten Pendlerzug. Weg in den Süden an die wärmende mediterrane Wintersonne Siziliens, vor Ihnen ein Espresso so dunkel und dickflüssig wie Rohöl. In den Norden auf die schottischen Highlands. In eine schmucke Altstadt Osteuropas. In die Ramblas in Barcelona.

Die Frage ist denkbar einfach: Wie weit kommen wir mit der Bahn innert eines Tages? (Kleiner Spoiler: weit – doch dazu später mehr.) Noch einfacher sind die Regeln unseres Gedankenspiels: Wir steigen frühmorgens um 6 Uhr in St.Gallen in den Zug und haben Zeit bis Mitternacht, so weit wie möglich in eine Richtung zu reisen.

Ein Hoch auf Big Data

Zugreisen zu planen, das ist in Zeiten von Google-Maps oder der SBB-App kein Problem mehr. Die Suchalgorithmen kennen auch die Fahrpläne in die hintersten Dörfchen Süditaliens oder Osteuropas einigermassen zuverlässig. Ein Hoch auf Big Data – wir hätten nicht gedacht, dass wir diesen Satz mal schreiben.

Herausgekommen ist also eine Karte, die zeigt, wie weit man innert eines Tages ab St.Gallen kommt. Randbemerkung: Der eingezeichnete Radius ist natürlich ein Richtwert.

«Man kommt bis nach Schottland», denken Sie und kratzen sich am Kopf. In der Tat, es ist erstaunlich, wie weit man es in 18 Stunden bringt. Schauen wir uns einige der Zugreisen im Detail an:

Ein Zug in Schottland Bild: Ian Rutherford / Alamy Stock Pho

Beginnen wir mit der Fahrt in den Norden Schottlands . Mit der SBB-App kommen Sie «nur» bis nach Edinburgh, mit Google-Maps nochmals 180 Kilometer weiter nördlich bis nach Inverness. Der Grund liegt darin, dass sich die SBB auf die angenehmeren Verbindungen konzentrieren, während Google die schnellste sucht – rasches Umsteigen in vier Minuten inklusive. Folgt man der Empfehlung der SBB-App, müssen Sie Paris jedoch mit seinen in alle Himmelsrichtungen verteilten Kopfbahnhöfen einmal durchqueren: vom Gare de Lyon zum Gare du Nord.



Google empfiehlt aber die Reise via Basel und Strasbourg. So erreichen Sie Paris um 12.31 Uhr im Gare de l'Est, der direkt neben dem Gare du Nord liegt. Von dort reisen Sie um 13.13 Uhr weiter nach London. Dort wiederholt sich das Spiel: Ankunft um 14.30 Uhr in King’s Cross, ein Wechsel über die Strassenseite in den Bahnhof St.Pancras. Weiterfahrt nach Edinburgh um 15 Uhr, wo Sie um 19.22 Uhr ankommen. Und 20 Minuten später geht's schon weiter in Richtung schottischer Highlands. 23.16 Uhr, – Inverness. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Das Hotel haben Sie hoffentlich bereits gebucht.

Zieht es Sie hingegen eher in den Süden, so kommen Sie bis nach Sizilien . Und müssen gerade mal dreimal umsteigen: Zürich – Mailand – Villa San Giovanni. Die Stadt auf der Festlandseite der Strasse von Messina erreichen Sie gegen 21 Uhr. Nur kurze Zeit später fährt die Fähre über die Meeresenge.

Ähnlich unkompliziert wird es, wenn Sie Richtung Osten reisen. Umgestiegen wird in Buchs, Wien und Budapest, und eine Minute nach Mitternacht erreichen Sie die rumänische Kleinstadt Alesd , ein Ort, von dem Sie, das können wir mit fast hundertprozentiger Sicherheit schreiben, wohl noch nie gehört haben. Dies ist der östlichste Punkt unserer Karte – und damit wohl auch der einzige Grund, warum Sie Alesd besuchen sollten. Sorry Alesd!

Nach Westen kommen Sie bis ins Baskenland. Der Weg ist allerdings beschwerlich: Sieben Umsteigeorte spuckt der Google-Algorithmus aus. Die einzig längere Fahrt ist jene von Paris nach Hendaye an der französisch-spanischen Grenze. Ab hier geht es mit Regionalzügen weiter nach San Sebastian, Ankunftszeit 20.10 Uhr. Mit Überlandbussen kommen Sie bis Mitternacht gar noch weiter in Baskenland. Etwa nach Bilbao oder Pamplona.

Trotz aller Begeisterung ob der Magie der Suchalgorithmen empfehlen wir eines: Planen Sie tatsächlich eine Zugreise ab St.Gallen quer durch Europa, lohnt es sich, genügend Zeit einzurechnen. Ob etwa die vier Minuten Umsteigezeit in Strasbourg auf dem Weg nach Paris, die Google vorschlägt, wirklich reichen, hängt wohl massgeblich von Ihren Sprintfähigkeiten ab – ganz zu schweigen von allfälligen Verspätungen. Wer einmal mit der Deutschen Bahn gereist ist, weiss, wovon wir schreiben ...

Wie grün sind Bahnreisen? Die auf der obigen Europakarte eingezeichnete Linie hat die Form eines Blattes. Ganz, als ob sie zum Ausdruck bringen will, wie grün das Reisen im Zug sei. Doch wie grün Bahnreisen tatsächlich sind, hängt davon ab, wie der Strom produziert ist. In der Schweiz oder Frankreich, wo der Strom mittels Wasser oder Kernkraft CO 2 -arm produziert wird (die Entsorgungsprobleme von Atomkraft blenden wir an dieser Stelle mal aus), nimmt man für Reisen tatsächlich am besten den Zug. Etwas anders sieht es in Ländern wie Deutschland oder Polen aus, in denen vielen Strecken nicht elektrifiziert sind oder der Strom aus Kohlekraftwerken kommt: Hier weisen Überlandbusse eine leicht bessere Klimabilanz auf. Die Schweiz ist eine Zugnation. 1500 Kilometer legten Schweizerinnen und Schweizer 2020 pro Kopf im Zug zurück, wie einer Statistik des Informationsdienstes für den öffentlichen Verkehr Litra zu entnehmen ist. Damit liegt die Schweiz europaweit an der Spitze. 2019, vor der Pandemie waren es noch gar 2500 Kilometer pro Kopf. Doch noch stärker als eine Bahnnation ist die Schweiz ein Land der Vielflieger. Wir fliegen mehr als doppelt so häufig wie unsere Nachbarn, schreibt der WWF. 11‘095 Kilometer legen wir pro Person jährlich im Ausland zurück, wie der letzten Mobilitätsstudie des Bundesamtes für Statistik von 2015 zu entnehmen ist. 81 Prozent hiervon mit dem Flugzeug – und gerade mal vier Prozent mit dem ÖV. Vielleicht gibt Ihnen diese Karte etwas Inspiration, sodass wir auch bei Auslandreisen stärker zur Bahnfahrnation werden. (dar)

