Ex-Cheftrainer der Kunstturnerinnen des RLZO Wil wird angeklagt

Regionales Leistungszentrum Ostschweiz Wegen sexueller Handlungen mit einem Kind: Der Ex-Cheftrainer der Kunstturnerinnen des RLZO in Wil wird angeklagt ++ Opferfamilie schweigt, um Prozess nicht zu gefährden Der 42-jährige ehemalige Cheftrainer der Kunstturnerinnen des Regionalen Leistungszentrums Ostschweiz in Wil, dem sexuelle Handlungen mit einem Kind zur Last gelegt werden, wird angeklagt. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen beantragt eine Freiheitsstrafe mit teilbedingtem Vollzug, eine mehrjährige Landesverweisung sowie ein lebenslanges Verbot betreffend Tätigkeiten mit Minderjährigen. Aktualisiert 21.06.2021, 10.00 Uhr

Das Regionale Leistungszentrum Ostschweiz.



Bild: Nik Roth

(pd/red/oh) Der beschuldigte ehemalige Cheftrainer wurde am 13. August 2019 von der Kantonspolizei St.Gallen festgenommen, nachdem eine zur mutmasslichen Tatzeit 15-jährige Turnerin des Regionalen Leistungszentrums Ostschweiz in Wil, welche der Beschuldigte trainiert hatte, wenige Tage zuvor den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs ausgesprochen hatte. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen eröffnete in der Folge eine Strafuntersuchung gegen den Beschuldigten. Dieser befand sich bis am 14. Oktober 2019 in Untersuchungshaft und wurde dann gegen Kaution entlassen.

Vorfälle in der Wohnung des Beschuldigten

Die Strafuntersuchung ist mittlerweile abgeschlossen, wie es in einer Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft heisst. Dem Beschuldigten werden mehrfache sexuelle Handlungen mit einem Kind, mehrfache sexuelle Nötigung sowie versuchte Nötigung zur Last gelegt. Es geht um Vorfälle an einem Tag Ende Mai/Anfang Juni 2018 in der Wohnung des Beschuldigten.

Freiheitsstrafe und zehn Jahre Landesverweis

Die Staatsanwaltschaft beantragt gegen den Beschuldigten beim Kreisgericht Wil eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten. Dies bei teilbedingtem Strafvollzug, wobei 10 Monate Freiheitsstrafe zu vollziehen und 20 Monate unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren bedingt aufzuschieben seien. Ferner wird gegen den Beschuldigten eine zehnjährige Landesverweisung beantragt sowie ein lebenslanges Verbot betreffend Tätigkeiten, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfassen.

Der Beschuldigte bestreitet sämtliche Vorwürfe. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Die Familie des mutmasslichen Opfers nimmt auf Anfrage dieser Zeitung aus prozesstechnischen Gründen keine Stellung zu den Entwicklungen.