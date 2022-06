Zwischenfall «Rücksichtslos und gefährlich»: Betrunkener Böötler gefährdet auf dem Untersee Mitmenschen, bis ihn die Polizei schnappt Am Samstag hat die Thurgauer Seepolizei vor Steckborn einen alkoholisierten Bootsführer in der Nähe der Veranstaltung Tanz am See mit 3500 Besucherinnen und Besuchern gestoppt. Eine kurze Verfolgungsjagd habe es aber nicht gegeben, sagt die Kantonspolizei Thurgau, entgegen der Aussagen einer Augenzeugin. Samuel Koch Jetzt kommentieren 08.06.2022, 16.00 Uhr

Die Seepolizei während ihres Einsatzes vor Steckborn. Bild: Felicitas Markoff

In der Nähe der Open-Air-Veranstaltung Tanz am See im Feldbach Steckborn mit 3500 Besucherinnen und Besuchern ist es am späteren Samstagnachmittag zu einem Zwischenfall gekommen. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau ging kurz vor 17.30 Uhr eine Meldung bei der kantonalen Notrufzentrale ein, dass auf dem Untersee auf Höhe Feldbach ein Motorboot unterwegs sei, das auffallende Manöver fahre.

Offensichtlich war der später von der Polizei kontrollierte 38-jährige Österreicher alkoholisiert, berichtet eine Augenzeugin. Wie eine spätere Messung der Seepolizei ergeben hat, lag der Wert bei umgerechnet 1,5 Promille. Laut Augenzeugin sei der Böötler fahrunfähig unterwegs gewesen, habe sein Boot mehrmals zu nahe ans Ufer und oft unkontrolliert manövriert. Sie sagt:

«Er war rücksichtslos und gefährlich.»

Zwei Begleiter des Übeltäters seien von Bord gegangen, nachdem ihnen das rücksichtslose Verhalten des Fahrers offensichtlich gereicht hätte. Und zu einem kurzen Handgemenge sei es gekommen, nachdem der Böötler fast ein Kind auf seinem Stand-up-Paddel angefahren habe. Vom Ufer aus beobachteten viele das Geschehen. Sie seien gar Zeugen einer kurzen Verfolgungsjagd geworden, erzählt die Augenzeugin. Denn der Schiffsführer habe im ersten Augenblick Gas gegeben, ehe ihn die Seepolizei aufhielt und ihn die Beamten kontrollierten.

Schaulustige beobachten aus, was sich in unmittelbarer Nähe zum Ufer abspielt. Bild: Felicitas Markoff

Laut Medienstelle der Kantonspolizei Thurgau gab es keine kurze Verfolgungsjagd, nachdem der Schiffsführer auf die Anweisungen der Seepolizei reagiert habe, teilt Polizeisprecher Daniel Meili mit. Die Kantonspolizei Thurgau habe wegen Tanz am See auf dem ganzen Gelände Fusspatrouillen durchgeführt, die Seepolizei allerdings rückte erst nach dem Anruf auf die Notfallzentrale aus. Gegen den alkoholisierten Schiffsführer hat die Polizei bei der Staatsanwaltschaft Anzeige gemacht.

Rund um Tanz am See gab es abends zwei weitere Zwischenfälle, allerdings auf festem Boden. Ein 28-Jähriger, der ebenfalls alkoholisiert war, verletzte sich um 21.15 Uhr beim Überqueren eines Fussgängerstreifens beim Zusammenstoss mit einem Auto. Und zirka eine Stunde später attackierte ein 22-Jähriger wegen einer Polizeikontrolle drei Beamte, wobei sich eine 29-jährige Polizistin leicht verletzte.

Die Veranstalter von Tanz am See, die Mig Agentur in Wil und die 2B-Visions AG in Weinfelden, letztere führt die US-Mex-Terraza im Feldbach, das US-Mex sowie die Pianobar in Frauenfeld, ziehen ein sehr positives Fazit, die Stimmung sei friedlich und ausgelassen gewesen, wie Pressesprecher Michael Staubli mitteilt. Vom Zwischenfall mit dem Motorboot haben die Veranstalter keine Kenntnis. Staubli meint:

«Grundsätzlich haben wir mit den Bootsfahrern nichts zu tun, wir haben auch keine Möglichkeit zur Einflussnahme.»

Einige Boote seien als Zaungäste vom See her bei der Party dabei gewesen und somit nicht als Gäste des Events von Mig und 2B. Die Organisatoren seien gemäss Sicherheitskonzept im Austausch mit der Polizei und einer weiteren Sicherheitsfirma gestanden. Staubli meint weiter: «Jeder Gast ist selber für seine An- und Abreise verantwortlich.»

Was mit Alkohol auf einer Bootstour auf dem Untersee und dem gesamten Bodensee erlaubt ist und was nicht, regelt die Bodensee-Schifffahrts-Ordnung (BSO), ein Abkommen der drei Anrainerstaaten aus den 70er-Jahren. Darin enthalten ist Artikel 6.01 mit dem Titel Allgemeine Verhaltensregeln, der unter Absatz 2 im Wortlaut heisst:

«Wer infolge körperlicher oder geistiger Mängel, des Genusses von Alkohol, Drogen oder Medikamenten oder aus anderen Gründen an der sicheren Führung eines Fahrzeuges gehindert ist, darf kein Fahrzeug führen.»

In Alkoholmessdaten ausgedrückt, bedeutet das laut dem darauffolgenden Absatz 3, dass ab einem Wert von 0,4 mg/l respektive 0,8 Promille auf dem Bodensee kein Schiff mehr geführt werden darf. Das gilt ebenso auf dem Hochrhein zwischen Stein am Rhein und Schaffhausen. Für Freizeitkapitänen von Gummibooten empfiehlt die Polizei allerdings, gänzlich auf Alkohol zu meiden, wie der Kampagne Sicherheit Fliessgewässer zu entnehmen ist.

