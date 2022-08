Verzehrtheater Clowns & Kalorien fiel einem Brand zum Opfer

Zirkus Nach Umzug von Wagenhausen nach Schaffhausen: 22 Jahre «Clowns & Kalorien» im Feuer vernichtet Anstatt wie geplant in Neuhausen für die Premiere von 19. August zu proben, hat sich das Team von «Clowns & Kalorien» in sein Winterquartier nach Wagenhausen zurückgezogen. Ein Brand hat dem Verzehrzirkus so gut wie alles genommen. Wie es nun weitergeht, ist noch unklar, sagt Direktorin Marion Gasser. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 10.08.2022, 04.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Feuerwehrkräfte aus Jestetten bei der Bekämpfung der Flammen, die das Verzehrtheater «Clowns & Kalorien» vernichten. Bild: Feuerwehr Jestetten

Es wäre die 21. Tournee des Verzehrtheaters «Clowns & Kalorien» gewesen. Nach zwei Jahren Coronapause freute sich das Künstlerteam rund um Direktorin Marion Gasser darauf, nach der Winterpause in Wagenhausen wieder auftreten können. Die Premiere hätte am 19. August in Neuhausen stattfinden sollen. Nun das plötzliche Aus. Grund dafür: Am vergangenen Donnerstagabend sind diverse Wohnwagen und auch das Zelt einem Feuer zum Opfer gefallen. Gasser sagt: