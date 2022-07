Läufer sammeln beim Spendenlauf Ruedi rennt für Hippotherapie

Wohltätigkeit «Ruedi rennt»: Frauenfelder Läuferpaar organisiert Spendenlauf für die Stiftung Sonnenhalde «Ruedi rennt» ist eine Idee aus dem Bündnerland, die inzwischen auf nationaler Ebene Aufmerksamkeit geniesst. Wie in allen Kantonen gibt es auch im Thurgau Botschafter – Nicole und Philipp Lohri sowie Astrid Leumann. Ziel der drei: Geld sammeln für die Hippotherapie der Stiftung Sonnenhalde in Münchwilen. Janine Bollhalder 20.07.2022, 15.45 Uhr

Die Stiftung Sonnenhalde in Münchwilen. Bild: Nana Do Carmo

Laufend etwas Gutes tun. Das ist die Idee, die hinter «Ruedi rennt» steckt. Entstanden ist das Projekt des Bündners Ruedi Frehner im Jahr 2011 und ist seither national gewachsen. Inzwischen hat jeder Kanton sogenannte Botschafterinnen und Botschafter, die einen Lauf organisieren. Im Thurgau sind das Nicole und Philipp Lohri, die auch den Frauenfelder Stadtlauf organisieren, sowie Astrid Leumann vom LSV Frauenfeld.

Mit dem Frauenfelder Stadtlauf hat der Wohltätigkeitslauf «Ruedi rennt» aber nichts zu tun, sagt Philipp Lohri. Er erklärt:

«Doch weil wir bekannt sind für den Laufanlass, ist Ruedi Frehner auf uns zugekommen.»

Die Aufgabe der Botschafter ist es nun, den Anlass zu organisieren sowie Spenden zu sammeln.

Philipp und Nicole Lohri. Bild: PD

Strecke, die den Thurgau repräsentiert

«Unser Ziel war es, eine Strecke festzulegen, die den Thurgau repräsentiert. Wir wollten unter anderem, dass die Läuferinnen und Läufer die Murg sehen und einen Blick auf das Schloss Sonnenberg haben», sagt Lohri. Die Strecke startet bei der UBS und beträgt 21 Kilometer. Aber die Teilnehmenden müssen keine so lange Strecke laufen, wie der Organisator erklärt, es werden Runden gemacht. Und: Laufen ist kein Muss, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer könnne auch gemütlich spazieren.

Sämtliche Spenden, die beim Lauf im Thurgau gesammelt werden, kommen der Stiftung Sonnenhalde in Münchwilen für die Hippotherapie, also das therapeutische Reiten, zugute. Wer vom Projekt unterstützt wird, haben Nicole und Philipp Lohri entschieden. Das aus einem persönlichen Aspekt – Lohri habe in der Vergangenheit für gewisse Zeit in der Stiftung ausgeholfen –, aber auch, weil beim Projekt «Ruedi rennt» die Unterstützung lokaler Institutionen im Fokus stehe.

Astrid Leumann, Mitorganisatorin Ruedi rennt Thurgau Bild: PD

Am Wohltätigkeitslauf vom 16. September werden sowohl das Ehepaar Lohri, Astrid Leumann als auch Ruedi Frehner mitlaufen. Es ist die erste Durchführung im Thurgau. Lohri sagt:

«Wir haben es bereits vor zwei Jahren probiert, mussten den Anlass jedoch wegen der Pandemie absagen.»

Damals sei aber bereits Geld zusammengekommen und der Stiftung Sonnenhalde gespendet worden. «Sie haben damit bereits einen Teil eines neuen Autos finanzieren können.»