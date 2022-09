Charity: Von Müllheim nach Venedig auf Spendenwanderung

Wohltätigkeit 28 Tage auf Wanderschaft – von Müllheim nach Venedig: So hat Theres Zülle einen Spendenbetrag von fast 7000 Franken gesammelt Sie wandert gern in ihrer Freizeit. Vor vier Monaten stellte sich die 66-jährige Theres Zülle aber einer ganz besonderen Herausforderung. Sie wollte innert 30 Tagen von ihrem Daheim in Müllheim nach Venedig wandern. Dafür liess sie sich von Freunden und Bekannten sponsern. So konnte sie nun unter anderem der Homburger Behinderteninstitution Lerchenhof einen schönen Batzen spenden. Manuela Olgiati Jetzt kommentieren 07.09.2022, 04.40 Uhr

Lerchenhof-Heimleiter Hans-Peter Vierling bekommt von Theres Zülle ein Fotobuch mit Eindrücken ihrer Sponsorenwanderung geschenkt. Bild: Manuela Olgiati

Das Ziel war «bella Italia», aber der Weg dorthin war keineswegs «dolce far niente». Am 7. Juni ist die Müllheimerin Theres Zülle-Herzog an ihrem Wohnort zur Sponsorenwanderung gestartet, mit Ziel Venedig. 625 Kilometer, gerade einmal zehn Kilogramm Gepäck in einem Rucksack – und das in vier Wochen. Theres Zülle sagt:

«Ich wandere gern in meiner Freizeit.»

Auf der Sonnenseite zu stehen, heisst für Zülle, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Und so dachte sie an ein soziales Wanderprojekt. Sie habe an Stätten, wo sich Menschen von Krankheiten und Operationen erholten, viel Leid gesehen. Leid mindern, Gutes tun und darüber sprechen. Ein Freund, der schwer an Corona erkrankte und sich in einen Spitalaufenthalt begeben musste, habe sie zur Sponsorenwanderung ermuntert. Die 66-jährige Wanderin sagt:

An dieser Tafel am Müllheimer Ortsausgang startete Theres Zülle ihre Wanderung. Bild: PD

«Er spendete einen grossen Batzen.»

Die ehemalige Firmeninhaberin der Zülle Reinigungen GmbH in Homburg pflegt auch nach ihrer Pensionierung ein grosses Netzwerk. Um sich Gehör für ihr Anliegen zu verschaffen, hat sich die Müllheimerin an ihren Freundeskreis gewandt. Denn schliesslich wollte sie einiges Geld zusammenbringen. Die passionierte Golfspielerin fand unter Gleichgesinnten Zusagen für das Sponsoring, unterwegs erhielt sie von fremden Menschen Geld für ihr Projekt, das vollumfänglich in den Spendentopf floss.

Allein der Lerchenhof in Homburg bekommt 4500 Franken

Mit ihrer Idee stiess Zülle im Lerchenhof, einem Wohnheim für seh- und mehrfachbehinderten Erwachsenen, bei Gesamtleiter Hans-Peter Vierling auf viel Begeisterung. Vierling sagte bei der kürzlichen Spendenübergabe im «Jochental» in Steckborn:

«Diese Spende freut uns.»

An der Spendenübergabe im Steckborner «Jochental» freuen sich Bewohner, Betreuer und Heimleiter Hans-Peter Vierling mit Theres Zülle (rot, Bildmitte). Bild: Manuela Olgiati

Bewohnerinnen und Bewohner sowie die gesamte Lerchenhof-Belegschaft hatten sich mit Zülle im «Jochental» zu einem Mittagessen getroffen. Angedacht sei, dass der Lerchenhof bei Zülle besondere Wünsche für die Bewohner äussern könne, solange bis das Geld ausgegeben ist. Welcher Wunsch zuerst erfüllt werden soll, will sich Vierling noch überlegen, wie er versichert. Der Spendenbetrag beträgt 4500 Franken. Erwandert hat Zülle insgesamt fast 7000 Franken. Einen Teil der Spende überreichte sie weiteren Institutionen, etwas dem «Tandem» in Abtwil. Zülle hat viel erlebt, sie erzählt Anekdoten aus ihren Erlebnissen.

«Kaum losgelaufen in Müllheim, machte ich einen Halt in Bürglen.»

Später ging es über Stock und Stein durch das Appenzellerland nach Graubünden und bald über die Grenze nach Italien. Zülle erzählt von gastfreundlichen Menschen. Den erholsamen Schlaf fand sie in privaten Unterkünften oder in Hotels. Einmal schlief sie sogar in einem Himmelbett. Glücklich kam sie am 28. Tag in Venedig an. Dort stieg sie überglücklich in ein Flugzeug, das sie zurückbrachte in heimatliche Gefilde. Das Abenteuer gefiel ihr so, dass sie bestimmt wieder einmal auf Schuster Rappen loszieht.

