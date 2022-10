Wirtschaft Eintauchen in die Welt der Steine: Natursteinwerk Hans Eisenring in Matzingen öffnet seine Türen Das Natursteinwerk Hans Eisenring in Matzingen, das seit 2020 in Betrieb steht, hat vor kurzem zu Tagen der offenen Türen eingeladen – pandemiebedingt später als ursprünglich geplant. Jetzt sind der Einladung 2000 Besucherinnen und Besucher gefolgt. 12.10.2022, 16.15 Uhr

Blick ins Natursteinwerk der Hans Eisenring AG in Matzingen. Bild: Tobias Garcia

2000 Quadratmeter über drei Etagen. So präsentiert sich der Showroom des Naturscheinwerks der Hans Eisenring AG in Matzingen, das im Frühling 2020 seine Produktion inmitten der Coronapandemie aufgenommen hat. Deshalb hat die Firma mit Wurzeln in Pfyn und mit Hauptsitz in Sirnach vor kurzem erst zu ihren «Open Days» eingeladen.