Wellenberg: Geschichte erleben

Wellenberg Lebendiges Geschichtsbild in historischem Ambiente vermittelt Unterm Motto «Geschichte erleben» lud am Wochenende das Schloss Wellenberg zur Zeitreise in längst vergangene Tage ein. Viele hunderte Neugierige liessen sich diese Chance nicht entgehen. Christof Lampart 26.06.2022, 18.21 Uhr

Die jüngsten Zuschauer attackieren die Legionärsschar. Bild: Christof Lampart

Das Schloss Wellenberg hat sich in vielen Jahren mit der unterschiedlichsten historischen Erlebniswelten einen guten Namen geschaffen. Und zwar nicht nur in der historienaffinen Szene, sondern auch bei den weitestgehend nicht kostümierten Besucherinnen und Besuchern, die teilweise von weither kommen. «Wir haben uns heute spontan auf den Weg hierher gemacht, nachdem wir gestern Abend sahen, dass das Wetter heute gut sein soll», erklärt Franz aus Uster, der mit seinen Kindern nahe am Palisadenzaun steht und begeistert dem Treiben der 11. Legion aus Vindonissa (Windisch) zuschaut, und just in diesem Moment vom Zenturio auf Kommando im Viereck herumgescheucht wird.