Wassersport Schnellster schafft's in 33 Minuten: Rekordbeteiligung an der Seeüberquerung von Steckborn nach Hemmenhofen In Steckborn hat der Lionsclub Untersee-Thurgau die fünfte Seeüberquerung organisiert. Noch nie machten mehr Schwimmende mit: Über 200 nahmen um 9 Uhr morgens die Strecke von Steckborn nach Hemmenhofen in Angriff, die meisten schwammen auch zurück. 15.07.2022, 11.55 Uhr

Start zur Seeüberquerung im Hafen von Steckborn. Bild: PD/Ana Kontoulis

Schwimmerinnen und Schwimmer fanden beinahe optimale Bedingungen vor. Dank leicht bewölktem Himmel herrschten während der fünften Seeüberquerung von Steckborn nach Hemmenhofen und zurück vom vergangenen Sonntag erträgliche Temperaturen, die Wassertemperatur lag bei 24 Grad. Einzig ein wenig Wind sorgte zu Beginn für etwas Wellengang. Wie immer war der Anlass bestens organisiert. Boote und Kajaks bildeten eine Art Korridor, indem die Schwimmer sich bewegen konnten, für den Notfall waren die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die Feuerwehr Steckborn und ein Sanitätsteam vor Ort.

Nach nur gerade 33 Minuten war der erste Schwimmer wieder zurück in Steckborn, als insgesamt dritte folgte die schnellste Frau nicht mal zwei Minuten später. Aber die Untersee-Überquerung ist kein Wettkampf. Und so wurde auch der letzte Schwimmer, der ankam, herzlich beklatscht. Wie jedes Jahr konnten Schwimmerinnen und Schwimmer den Rückweg mit dem Boot antreten. Etwa ein Viertel der Gestarteten nahmen diese Möglichkeit war, wie die Organisatoren vom Lionsclub Untersee-Thurgau schreiben.

Kajaks begleiten die Schwimmer auf ihrem Weg über den Untersee. Bild: PD/Ana Kontoulis

Fleischkäse und Cüpli nach getanen Zügen

Am Wendepunkt in Hemmenhofen standen als Stärkung Bouillon, Tee, Wasser und Bananen bereit, zurück in Steckborn bekam jede Schwimmerin und jeder Schwimmer beim Checkpoint ein Fläschchen Wasser. Zudem stand allen eine Festwirtschaft zur Verfügung. Zu essen gab es leckeren Fleischkäse und Kartoffelsalat, Birchermüesli und Muffins – alles frisch und extra für den Anlass hergestellt. Bis kurz vor 12 Uhr sassen noch viele Gäste auf den Festbänken und stiessen mit einem Cüpli auf den gelungenen Anlass an.

Noch ist der Kassensturz nicht gemacht, aber schon jetzt steht fest, dass ein Rekordbetrag für das Projekt «Clean Water» der Lionsclubs Schweiz und Liechtenstein zusammengekommen ist, mit dem in Tadschikistan, dem ärmsten Land Zentralasiens, die Sanitärversorgung und Hygienebedingungen in Spitälern, ambulanten Gesundheitszentren und Schulen dauerhaft verbessert werden soll. Einen grossen Anteil am Ergebnis haben die zahlreichen Sponsoren, welche den Anlass unterstützen. Dazu kam neben den Startgebühren der Schwimmer und den Einnahmen aus dem Festzelt erstmals auch das sogenannte «Schwimmer-Sponsoring», welches ebenfalls einen vierstelligen Betrag in die Kassen spülte. Auch der Reinerlös des gastronomischen Angebotes fliesst vollumfänglich dem guten Zweck zu.

Erschöpft, aber glücklich steigen Teilnehmerinnen nach der Halbzeit bei Hemmenhofen aus dem Wasser. Bild: PD/Ana Kontoulis

Nach diesem Erfolg ist es kein Wunder, dass auch nächstes Jahr eine Untersee-Überquerung geplant ist. Bereits jetzt haben sich nach dem gelungenen Anlass die ersten Schwimmer für den 9. Juli 2023 auf www.swim4cleanwater.ch dafür angemeldet. (red)