Uesslingen-Buch: Nächste Kandidatur für das Gemeindepräsidium

Wahlen Viel Bewegung im Präsidiumswahlkampf: Unternehmensberaterin Caroline Thoma kandidiert in Uesslingen-Buch und hat einen Konkurrenten weniger Das Stimmvolk von Uesslingen-Buch wählt nächsten Januar ein neues Gemeindepräsidium. Jetzt stellt sich auch die 57-jährige Unternehmensberaterin Caroline Thoma aus Uesslingen zur Wahl. Sie hat mittlerweile wieder nur einen Mitbewerber, nämlich Christof Schweizer. Christian Della Sega hat seine Kandidatur wieder zurückgezogen. Mathias Frei 11.10.2022, 04.20 Uhr

Caroline Thoma will Gemeindepräsidentin von Uesslingen-Buch werden. Bild: PD

Lange war es ruhig. Doch jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Mit der selbstständigen Unternehmensberaterin Caroline Thoma gibt es eine zweite Kandidatur für das Gemeindepräsidium von Uesslingen-Buch. Zweite Kandidatur? Da stimmt doch etwas nicht? Doch. Vergangene Woche berichtete diese Zeitung über Christof Schweizer, der Gemeindepräsident werden will. Und weil Christian Della Sega seine im Juni bekannt gemachte Kandidatur nun wieder zurückzieht, stehen aktuell Thoma und Schweizer zur Wahl.

Elisabeth Engel bleibt nur noch bis Ende Mai 2023 Gemeindepräsidentin. Bild: Andrea Stalder

Das Stimmvolk wählt in der Budgetgemeinde vom 16. Januar den Gemeinderat für die im darauffolgenden Juni beginnende Legislatur 2023 bis 2027. Weil Gemeindepräsidentin Elisabeth Engel (seit 2003 im Gemeinderat, seit 2005 im Präsidium) sowie die Gemeinderäte Willy Hohl (seit 2011) und Matthias Tschanz (seit 2015) per Legislaturende aufhören, steht ein grösserer Umbruch bevor. Zur Wiederwahl stellen sich Thomas Heusser, welcher der Behörde seit 2018 angehört, und Andreas Richiger, der seit Frühling 2021 im Gemeinderat ist.

«Politisch irgendwo zwischen der FDP und den Grünen»

Die 57-jährige Caroline Thoma wohnt seit 1996 mit ihrem Ehemann in Uesslingen. Sie habe sich früher schon einmal Gedanken gemacht, für den Gemeinderat zu kandidieren. Spruchreif wurde eine Kandidatur nie. Aber nun könne sie es sich einrichten als selbstständige Unternehmensberaterin. Thoma ist parteilos, sieht sich «politisch irgendwo zwischen der FDP und den Grünen». Politik war schon in jungen Jahren ein Thema, ist sie doch in einer mittelständischen Unternehmerfamilie in Seuzach aufgewachsen. Ihr Vater war in der FDP aktiv. Sie sagt:

«Mir geht es um die Sache. Ich will mithelfen, in Uesslingen-Buch gemeinsam etwas anzupacken.»

Es sei wichtig, die qualitative und zugleich finanzierbare Entwicklung der Gemeinde sicherzustellen. Dazu gehörten auch der Erhalt und Ausbau der Lebensqualität in Uesslingen-Buch, erklärt Thoma.

Die Kandidatin hilft mit ihrer Firma KMU und Start-ups bei der Business-Digitalisierung, Digital-Marketing, Marketing-Automation und in der strategischen Kommunikation. Sie ist Verwaltungsrätin beim nationalen Krankenversicherer Swica, Stiftungsrätin bei Telebasel und wirkt als Prüfungsexpertin für Marketing und Verkauf. Thoma ist erfahrene Medienmanagerin. So leitete sie den Lesermarkt der Wirtschaftszeitung Cash, war Geschäftsführerin der Blick-Gruppe, präsidierte den Verwaltungsrat der Radio Ostschweiz AG (u. a. FM 1) und war Geschäftsführerin Reichweitenmedien bei der NZZ-Mediengruppe.

Christof Schweizer kandidiert ebenfalls für das Gemeindepräsidium von Uesslingen-Buch. Bild: PD

Im Kader eines Totalunternehmens in der Baurealisation tätig

Ihr Mitbewerber um das Präsidiumsamt ist Christof Schweizer. Der 33-Jährige ist im Berlingerhof zwischen Uesslingen und Iselisberg aufgewachsen. Heute wohnt er in Kefikon TG. Beruflich ist er im Kader eines Totalunternehmens für Architekturhäuser tätig. Dort leitet er den Bereich Baurealisation.

Christian Della Sega (links, neben Findungskommissionspräsident Markus Frei) machte seine Präsidiumskandidatur im Juni bekannt, hat sich jetzt aber wieder zurückgezogen. Bild: Mathias Frei

Nicht mehr im Rennen ist dagegen Christian Della Sega aus Winterthur. Der 54-jährige Unternehmer, Inhaber einer Campingfahrzeuge-Firma und SVP-Oberwinterthur-Präsident hat seine Kandidatur wieder zurückgezogen. Es habe sich eine neue Geschäftspartnerschaft ergeben, die zu neuen Geschäftsfeldern führe. Della Sega sagt:

«Deshalb wollte und musste ich mich jetzt entscheiden.»

Das Amt als Gemeindepräsident hätte ihn gereizt. Wenn er aber etwas Neues anpacke, wolle er es richtig machen, das sei sein Grundsatz. Er zweifelt, ob die neue Firmensituation und das mögliche politische Amt nebeneinander genug Platz gehabt hätten. Della Sega zeigt sich erleichtert, dass das Stimmvolk dank Schweizer und Thoma weiterhin eine Auswahl haben. Findungskommissionspräsident Markus Frei bedauert auf Anfrage Della Segas Rückzug. Denn er sei durchaus ein valabler Kandidat gewesen. «Er hat geholfen, dass Bewegung in die Kandidierendensuche kommt.»