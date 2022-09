Eschenz: Gemeindepräsidentin Signer verzichtet auf Wiederwahl

Wahlen «Der Entscheid fiel mir brutal schwer»: Die Eschenzer Gemeindepräsidentin Linda Signer stellt sich nicht zur Wiederwahl Vor zwei Jahren übernahm sie das Amt – und wird es noch bis Ende Mai 2023 innehaben. Linda Signer hätte gerne noch länger als Eschenzer Gemeindepräsidentin gewirkt, hat sich nun aber für Familie und Firma entschieden. Von den Behördenmitgliedern, die für eine weitere Legislatur kandidieren, will niemand übernehmen. Mathias Frei Jetzt kommentieren 29.09.2022, 16.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Eschenzer Gemeindepräsidentin Linda Signer in ihrem Büro auf der Gemeindeverwaltung. Bild: Andrea Stalder

Das hat sich Linda Signer nicht so vorgestellt – ziemlich genau zwei Jahre nach ihrem Amtsantritt. In einer am Donnerstagvormittag verschickten Medienmitteilung heisst es:

«Linda Signer stellt sich aus beruflichen und familiären Gründen nicht mehr für die Wiederwahl für das Gemeindepräsidium zur Verfügung.»

Das heisst: Signer beendet die laufende Legislatur und bleibt bis Ende Mai 2023 im Amt. Am 27. September 2020 wählten die Eschenzer Stimmberechtigten die damals 41-Jährige als neue Gemeindepräsidentin. Am Tag darauf ging es für Signer los auf der Gemeindeverwaltung. Eschenz hatte bis dahin turbulente Zeiten zu durchleben. Wenn man jetzt bereits ein kurzes Fazit ziehen will über ihre Amtszeit, so könnte man sie wohl als erfolgreiche Troubleshooterin bezeichnen.

Turbulentes erstes Halbjahr 2020

Claus Ullmann, Eschenzer Gemeindepräsident bis März 2020. Bild: PD

Der langjährige Eschenzer Gemeindepräsident Claus Ullmann war im Frühling 2020 per sofort als Gemeindepräsident zurückgetreten. Auch die Behördenmitglieder Erwin Bühler und Hansruedi Buff legten ihre Ämter nieder. Zusätzlich kündigten die Gemeindeschreiberin, der Bauverwalter sowie die Leitung Einwohnerdienste und Leitung Steuern. Sie verliessen die Gemeinde im Frühsommer desselben Jahres. Der Kanton stellte dem Gemeinderat, der nur noch aus den langjährigen Behördenmitgliedern Dominik Spycher und Heidi Springmann bestand, externe Unterstützung zur Seite, damit das Gremium beschlussfähig blieb.

Dann kam Signer. Bei der gleichen Ersatzwahl schafften auch Erich Studer und Fabian Tschaler die Wahl in den Gemeinderat. Signer sagt rückblickend:

«Es war eine schwierige Zeit, bis alles wieder lief.»

Sie habe geglaubt, dass man mit dem 50-Prozent-Pensum des Präsidiums mehr machen könne. Aber das Amt habe nicht nur in der ersten Zeit unglaublich viele Ressourcen beansprucht. Das sei leider zu Lasten ihrer Familien und der Firma mit ihrem Ehemann gegangen.

Beschilderung der Eschenzer Gemeindeverwaltung. Bild: Donato Caspari

Familie und Firma kamen viel zu kurz

Signer ist Mutter von drei Kindern im Alter von 17, 12 und 9 Jahren. Mit ihrem Mann führt sie ein Unternehmen, das Personal für medizinische Labors vermittelt. Familie und Firma kamen in den vergangenen zwei Jahren viel zu kurz. Sie sagt:

«Mein Mann musste alles auffangen.»

Der Entscheid, sich nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen, sei ihr «brutal schwer» gefallen, meint Signer. Doch das sei sie ihrer Familie schuldig. Gleichwohl liege ihr Eschenz am Herzen, das Verwaltungsteam sei heute bestens aufgestellt, die Arbeit im Gemeinderat sei konstruktiv-befruchtend und unglaublich spannend.

«Erhöhung des Präsidiumspensums wäre nicht falsch»

Das Eschenzer Gemeindepräsidium ist mit 50 Prozent dotiert. Je nach Lebenssituation sei ein derartiges Pensum schlecht mit anderen beruflichen Tätigkeiten vereinbar, sagt Signer. Realistischerweise wäre in Zukunft eine Pensenerhöhung nicht falsch, findet die aktuelle Amtsinhaberin. Wobei das auch immer von der personellen Besetzung der Verwaltung abhänge.

Gemeinderat Dominik Spycher gab im Juni 2022 bekannt, dass er keine weitere Legislatur machen will. Bild: Donato Caspari

Auch für den amtierenden Vizepräsidenten Dominik Spycher, der dem Gemeinderat seit 2015 angehört, ist Ende Mai 2023 Schluss. Auch bei Spycher hat der Entscheid einen beruflichen Hintergrund. Als amtsälteste Gemeinderätin tritt dagegen Heidi Springmann wieder an. Sie kam 2010 in die Behörde. Erich Studer und Fabian Tschaler (beide seit Herbst 2020) stellen sich ebenfalls zur Wiederwahl. Linda Signer sagt:

«Dass von den bisherigen Gemeinderatsmitgliedern jemand für das Präsidium kandidiert, ist aktuell kein Thema.»

Ob man angesichts der Vakanzen eine Findungskommission einsetzt, habe man noch nicht im Gemeinderat diskutiert. Was aber sicher ist: Die Gesamterneuerungswahlen für die Legislatur 2023 bis 2027 gehen in Eschenz am 12. März 2023 über die Bühne. Um auf die Namensliste zu kommen, muss der Wahlvorschlag bis zum 16. Januar eingereicht werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen