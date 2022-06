Versammlung Mehr Geld für weniger Hochwasser: Stimmvolk von Gachnang sagt Ja zu Millionen-Kredit für Hochwasserschutz Die Gemeindeversammlung Gachnang sagt Ja zum unerwartet positiven Jahresabschluss 2021 und zum Kredit in Höhe von 2,33 Millionen Franken für ein Hochwasserschutzprojekt in Islikon. Stefan Hilzinger Jetzt kommentieren 10.06.2022, 16.50 Uhr

Die Finanzen sind im grünen Bereich. Entsprechend gingen bei der Abstimmung über die Jahresrechnung 2021 alle Hände in die Höhe. Bild: Stefan Hilzinger

Wenn das kein Wink von oben gewesen ist. Nur wenige Stunden, nachdem der zuständige Gemeinderat Matthias Keller vor einem Jahr die Anwohner über den geplanten Hochwasserschutz im Bleichewiesenquartier in Islikon informiert hatte, öffnete der Himmel seine Schleusen. Und prompt mussten, wie schon in den Jahren 2014 und 2016, etliche Keller ausgepumpt werden.

Damit dies in Zukunft nicht mehr alle paar Jahr passieren kann, will die Gemeinde Gachnang in Zusammenarbeit mit Bund und Kanton 2,33 Millionen Franken investieren, und zwar in ein Auffangwerk an der Kreuzung Kirchweg/Hauswiesenstrasse samt anschliessender Hochwasserentlastungsleitung unter der Hauptstrasse in den Tegelbach.

Die Versammlung am Donnerstagabend sagte bei drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen klar Ja zum Verpflichtungskredit, auch wenn Gemeinderat Keller einräumen musste, dass der Gesamtbetrag angesichts der steigenden Baupreise keineswegs feststehe und noch nicht restlich geklärt sei, mit welchem Betrag sich Bund und Kanton beteiligen werden. Die beträchtlichen Tiefbauarbeiten sollten mit der seit längerem in Aussicht gestellten Neugestaltung der Dorfdurchfahrt Islikon ausgeführt werden, um die Kosten tiefen zu halten.

Roger Jung, Gemeindepräsident Gachnang. Bild: Andrea Stalder

Rechnungsabschluss mit Schönheitsfehler

Flüssig ist die Gemeinde nicht nur, wenn es wieder einmal vom Himmel schüttet, sondern seit vielen Jahren auch schon in der Gemeinderechnung. Davon berichtete Gemeindepräsident Roger Jung den 76 Stimmberechtigten, die an der Versammlung teilnehmen, was eine Stimmbeteiligung von knapp 2,5 Prozent bedeutet.

Corona hat in der Gemeinderechnung kaum Spuren hinterlassen. Statt eines Verlusts von knapp 387’000 Franken verzeichnet die Gemeinderechnung 2021 einen Überschuss von fast 212’000 Franken, was gegenüber Budget annähernd 700’000 Franken besser ist. Der Gesamtaufwand lag mit gut 14 Millionen Franken im Rahmen des Budgets, die Einnahmen lagen deutlich darüber. Höhere Steuereinnahmen und tiefere Ausgaben im Sozialwesen haben massgeblich dazu beigetragen.

Widerrechtliche Aufschüttung? Gemeindepräsident Roger Jung wollte die Versammlung schon schliessen, als sich ein Stimmbürger zu Wort meldete. Der Sprecher berichtete von einer umfangreicheren Erdaufschüttung auf Landwirtschaftsland im Raum Strass, die ohne Bewilligung ausgeführt worden sei. Er verlangte vom Gemeinderat Auskunft in der Sache. Gemeinderat Matthias Keller, zuständig für Tiefbau, bestätigte, dass es in besagtem Gebiet aufgeschüttet worden sei. Unter welchen Umständen und in welchem Umfange kläre man derzeit ab, auch ob ein Baugesuch nachgereicht oder die Sache gar rückgebaut werden müsse. (hil)

Die Stimmberechtigten genehmigten die Rechnung mit klarem Mehr – allerdings mit einem Tolggen im Reinheft: Die Rechnungsprüfungskommission bemängelte die Buchführung in der Spezialfinanzierung «Glasfasernetz», wo laut Prüfungsbericht die «Werthaltigkeit der bilanzierten Werte voraussichtlich nicht gegeben ist». Der Gemeinderat lässt die Rechnung der Spezialfinanzierung nun von der Firma BDO genauer untersuchen. Die Resultate stehen noch aus.

Auch ein Einbürgerungsgeschäft stand an. Hinter die Einbürgerung einer rumänischen Familie stellten sich in der geheimen Abstimmung 75 von 76 Stimmberechtigten. Bild: Stefan Hilzinger

