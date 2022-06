Gemeindeversammlung Wagenhausen lehnt Parkierungsreglement ab

Versammlung «Das Thema ist jetzt vom Tisch»: Wagenhausen spricht sich definitiv gegen ein Parkierungsreglement aus Die Gemeindeversammlung von Wagenhausen stimmt deutlich gegen das überarbeitete Parkierungsreglement. Es sei unnötig, sagte ein Stimmbürger. Die Situation bleibt nun unverändert, bilanziert Gemeindepräsident Roland Tuchschmid. Janine Bollhalder 10.06.2022, 16.45 Uhr

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Wagenhausens in der Turnhalle Kaltenbach stimmen einem Geschäft zu. Bild: Janine Bollhalder

Ein deutliches Resultat: An der Gemeindeversammlung Wagenhausens sprechen sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit 103 Nein- zu 32 Ja-Stimmen gegen das vorgeschlagene Parkierungsreglement aus. Einfach war der Weg zu dieser Entscheidung nicht: Zuletzt wurde 2015 ein Parkierungsreglement zur Abstimmung vorgelegt, welches das Stimmvolk mit dem Wunsch nach einem Konzept ohne Parkuhren versenkte. Der Gemeinderat präsentierte in diesem Februar das neue, überarbeitete Reglement zur Vernehmlassung. Es gab rund ein halbes Dutzend Rückmeldungen mit Änderungsvorschlägen. Und auch am Donnerstagabend hat es viel Gesprächsbedarf zum Thema gegeben.