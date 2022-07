Verkehrsprobleme Keine einzige Einsprache erhalten: Kanton kann die Rössli-Kreuzung in Matzingen endlich umbauen Im Mai stellte das Tiefbauamt des Kantons Thurgau seine Pläne für die neuralgische Rössli-Kreuzung in Matzingen vor. Inzwischen ist die Auflagefrist abgelaufen, und es zeigt sich: Einem Baustart im Frühling 2023 steht wohl nichts mehr im Weg. Olaf Kühne Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.20 Uhr

Die Rössli-Kreuzung in Matzingen ist noch der letzte ungesicherte Bahnübergang auf der Strecke der Frauenfeld-Wil-Bahn. Bild: Reto Martin

«Jetzt haben wir zum ersten Mal ein wirklich gutes Projekt», sagte Benedikt Eberle Mitte Mai. Damals stellte der stellvertretende Leiter des kantonalen Tiefbauamtes zusammen mit der inzwischen abgetretenen Regierungsrätin Carmen Haag und Roland Steingruber, Infrastrukturchef der Frauenfeld-Wil-Bahn, die kantonalen Pläne für den Umbau des wohl neuralgischsten Verkehrsknotens weit und breit vor: die Rössli-Kreuzung in Matzingen.

Dass Benedikt Eberle mit seiner Euphorie nicht alleine dasteht, ist offensichtlich. Im Vorfeld der Matzinger Gemeindeversammlung stellte er, ebenfalls Mitte Mai, die Pläne der Bevölkerung vor. Bereits damals war an der sehr gut besuchten Veranstaltung das Wohlwollen des Publikums spürbar, Opposition war nicht auszumachen, lediglich technische Fragen kamen aus dem Plenum.

Christoph Fey

Leiter Bauamt Matzingen Bild: PD

Inzwischen ist die Auflagefrist der Baupläne abgelaufen. Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt der Matzinger Bauamtschef Christoph Fey:

«Wir haben keinerlei Einsprachen erhalten.»

Dass das keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Der letzte kantonale Versuch, die Verkehrs- und Sicherheitsprobleme auf der Matzinger Rössli-Kreuzung zu lösen, landete beim Bundesverwaltungsgericht, welches die Beschwerde mehrerer Matzinger guthiess.

Die nun gefundene Lösung will auf der neuralgischen Kreuzung künftige gefährliche Situationen mittels Ampeln und Bahnschranken vermeiden. Um den Verkehr, der nicht abbiegen will, dennoch möglichst flüssig zu halten, erhält die St.Gallerstrasse Richtung Frauenfeld ebenfalls eine Abbiegespur.

Ampeln gibt es auch auf der Altholzstrasse, die unmittelbar vor der Bahnlinie in die Stettfurterstrasse mündet. Auf ihr verkehren heute rund 2800 Autos täglich, während es auf der Stettfurterstrasse gar rund 5500 Autos und Lastwagen sind.

Im Mai stellten Kantonsingenieur Benedikt Eberle, Gemeindepräsident Peter Schellenberg, Projektleiter Sascha Lieberherr und Regierungsrätin Carmen Haag ihre Pläne für die Rössli-Kreuzung der Öffentlichkeit vor. Bild: Olaf Kühne

Da nun keine Einsprachen eingegangen sind, steht auch dem Zeitplan des kantonalen Tiefbauamtes nichts mehr im Weg. Benedikt Eberle rechnet mit einer Bauphase von Frühling bis Herbst 2023. Indes sagte er an der Informationsveranstaltung im Mai auch: «Das werden fünf bis sechs harte Monate.» Was er damit meinte, zeigt sich aktuell in Münchwilen, wo der Kanton den ähnlich neuralgischen Knoten Eschlikonerstrasse umbaut und den Verkehr mehrheitlich in wechselnden Einbahnregimen führen muss; mit den entsprechenden Folgen für umliegende Quartiere und Dörfer.

Für das Bauvorhaben sind 3,32 Millionen Franken budgetiert. Die Matzinger Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssen 216'000 Franken beisteuern, was sie angesichts der erwarteten Lösung bestimmt nicht ungern tun werden.

Chronologie der Ereignisse: Die lange juristische Vorgeschichte der Matzinger Rössli-Kreuzung

Mai 2011: Ein Planungsbüro empfiehlt eine T-Knotenlösung mit verkehrsabhängiger Lichtsignalanlage und die Einführung eines Linksabbiegeverbots in die Altholzstrasse. Januar 2012: Während der öffentlichen Planauflage gehen Einsprachen ein. Sie richten sich vor allem gegen das Linksabbiegeverbot.

Mai 2013: Die Frauenfeld-Wil-Bahn (FWB) AG kündigt dem Bundesamt für Verkehr (BAV) eine Überarbeitung der Planvorlage an. Sie beinhaltet statt des Linksabbiegeverbots die Unterbrechung der südlichen Altholzstrasse mittels versenkbarer Poller und Sackgasstafeln.

Oktober 2013: Während der zweiten öffentlichen Auflage gehen 13 Einsprachen ein. November 2014: Das Planungsbüro prüft das vorgesehene Projekt und hält fest, dass es zu einer Verlagerung von täglich maximal 1000 Fahrzeugen von der Altholz- in die Oberdorfstrasse kommen würde. Mai 2019: Das BAV genehmigt das Projekt. September 2020: Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde mehrerer Privater gut. (rha)

