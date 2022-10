Vereinsleben «Schon als Bub mit dem Velofahren begonnen»: Auszeichnung für Matzinger Militärradfahrer für 50-jährige Treue Der Zentralvorstand des Schweizer Verbands Militär-Leistungssport und -Tradition (SVMLT) ehrt den Matzinger Wachtmeister Fritz Hubschmid für 50-jährige Aktivmitgliedschaft. Werner Lenzin 05.10.2022, 16.15 Uhr

Fritz Hubschmid mit seiner Urkunde für 50-jährige Vereinstreue. Bild: Werner Lenzin

Sein schwarzes, auf Hochglanz poliertes Velo stellt Fritz Hubschmid sorgfältig an seinen Platz an der Oberdorfstrasse 24. Oft ist der 70-jährige Matzinger mit seinem geliebten Drahtesel unterwegs in der näheren und weiteren Umgebung. Sein grosser Stolz ist das ehemalige Velo der Schweizer Armee, eine Legende auf Rädern. Durch das zeitlos schöne Design und die schwarze Lackierung mit dem charakteristischen Schweizerkreuz ist es unverwechselbar.

Hubschmid fährt nicht nur durch die Gegend mit seinem unverwüstlichen Begleiter, er erledigt als gelernter Autoservicemann und langjähriger Mitarbeiter, zunächst im Zeughaus Wil und später im Zeughaus Frauenfeld, sämtliche Reparaturen. Er weiss übers Velo bis ins letzte Detail Bescheid und lernte es, wie viele seiner Kollegen, im Verlauf der Rekruten- und der Unteroffiziersschule kennen und reparieren. Hubschmid sagt:

«Obwohl die Produktion 1989 eingestellt und vor 19 Jahren die Truppengattung der Radfahrer im Militär ganz abgeschafft wurde, hat es für mich in keiner Weise an Attraktivität verloren.»

Heute besitzt er als besondere Exklusivität sogar ein E-Militärvelo in seiner Sammlung.

35 Mal Vorfahrer am Frauenfelder Waffenlauf

Undatierte Aufnahme von Fritz Hubschmid beim Militärradrennen St.Gallen-Zürich. Bild: PD

«Ich habe schon als Bub mit dem Velofahren begonnen und war während der Schulzeit auch an grösseren Velotouren dabei, welche unser Lehrer mit uns unternahm», erinnert sich Hubschmid. Später beteiligte er sich an Velorennen und war auch einmal am Zürcher Sechstagerennen dabei.

Doch seine grosse Passion galt und gilt heute noch dem Militärvelo: 30 Mal beteiligte er sich am Militärradrennen St.Gallen-Zürich, an dem er einmal gar den dritten Rang belegte, 30 Mal bestritt er die Thurgauer Meisterschaft und durfte sich zweimal als Thurgauer Meister feiern lassen.

Fritz Hubschmid mit seinem Militärvelo als Vorfahrer am Frauenfelder Waffenlauf. Bild: PD

Gar 35 Mal war Hubschmid als Vorfahrer am Frauenfelder Waffenlauf dabei. Grund genug, dieses langjährige Wirken gebührend zu ehren. Diese Ehrung durfte der Matzinger Wachtmeister kürzlich vom Zentralvorstand des Schweizer Verbands Militär-Leistungssport und -Tradition (SVMLT) im Zürcher Prime-Tower, die Matzinger für dessen 50-jährige Aktivmitgliedschaft bekam, entgegennehmen.

Nebst einem halben Dutzend weiterer Geehrten aus verschiedenen Regionen der Schweiz erhielt Hubschmid die Urkunde und ein SVMLT-Sackmesser. Hubschmid und alle anderen Geehrten wurden Dank und Anerkennung für ihre langjährige Treue zuteil. Geehrt für 50-jährige Treue wurde ebenfalls der nicht anwesende Ernst Ehrbar aus Frauenfeld.