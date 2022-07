Steckborn, Berlingen und Gaienhofen treffen sich auf MS Seestern

Verbindung Unterwegs mit der Höri-Fähre MS Seestern: Grenzüberschreitende Begegnungen zwischen Steckborn, Berlingen und Gaienhofen Nach Corona kann die traditionelle Freundschaftsfahrt der MS Seestern wieder stattfinden. Behörden- und Tourismusvertreter aus Gaienhofen, Steckborn und Berlingen haben sich während der Fahrt ausgetauscht. Margrith Pfister-Kübler 14.07.2022, 16.00 Uhr

Steckborns Stadtpräsident Roland Toleti, Berlingens Gemeindepräsident Ueli Oswald und Gaienhofens Bürgermeister Uwe Eisch auf der Fähre MS Seestern. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Die traditionellen Freundschaftsfahrten mit der Höri-Fähre MS Seestern fielen während der Pandemie aus. Am vergangenen Mittwochabend konnte die Fahrt und die freundschaftlichen, grenzüberschreitenden Begegnungen auf dem Untersee wieder stattfinden. Zugestiegen sind die Behörden- und Tourismusvertreter von Gaienhofen, Steckborn und Berlingen. Die abendliche Schifffahrt ging ab Steckborn, über Radolfzell bis in den Markelfinger Winkel und wieder zurück. Steckborns neuer Stadtpräsident Roland Toleti erlebte diese Fahrt zum ersten Mal. Er sagte zur Begrüssung:

«Als Appenzeller bin ich Berge mehr gewohnt. Berge grenzen ab. Aber dieses internationale Gewässer ist verbindend.»

Er betonte, dass es gelte, die Verknüpfung der Bevölkerung und des Tourismus mit gemeinsamen Zielsetzungen zu optimieren. «Übrigens», fügt er an, «hat mir Gaienhofens Bürgermeister Uwe Eisch als einer der ersten zu meiner Wahl als Stadtpräsident gratuliert.» Berlingens Gemeindepräsident Ueli Oswald schätzt an diesen Treffen besonders den offenen Austausch. «Wir diskutieren die Entwicklungen der Gemeinden. Der Austausch macht uns offener. Wir haben ähnliche bis gleiche Probleme, aber wir müssen sie anders lösen, weil die Systeme anders sind.»

Schifffahrt bis in die Dunkelheit

Das Schiff kommt: Edi Bächi, Architekt aus Berlingen, läutet die Schiffsglocke zum Willkomm der Höri-Fähre Seestern. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Uwe Eisch aus Gaienhofen sagt: «Diese Begegnungen gehören seit 24 Jahren zu den Highlights des Jahres. Es ist immer sehr schön, über den Tellerrand zu schauen und zu erfahren, was bei den Schweizer Nachbarn ansteht und aktuell ist.» Ende Jahr wird er pensioniert, die Treffen werden ihm sehr fehlen. Karl Amann, Inhaber des Gasthauses Hirschen in Horn, ist dem Seestern mit einem Fährboot nachgefahren. Sein Grossvater Ruggli zog einst von Steckborn nach Horn und startete damit die Hirschen-Geschichte. Auch ein Beispiel grenzüberschreitender Beziehung.

In dunkler Nacht steuerte Kapitän Harald Lang den Endpunkt der Fahrt an. «Bis bald», hört man die Fahrgäste einander zurufen. Damit die grenzüberschreitenden Freundschaften weiter bestehen und die Fahrgäste über den See kommen, steuern Steckborn, Berlingen und Gaienhofen einen finanziellen Zustupf bei. Die Personen- und Velofähre MS Seestern fährt von Juli bis 11. September jeweils Dienstag, Donnerstag, Sonntag. Die Fähre pendelt zwischen Gaienhofen, Berlingen, Steckborn und Hemmenhofen, Horn ist wegen Niedrigwasser derzeit nicht erreichbar.

Fahrplan unter www.schifffahrtlang.de