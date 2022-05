Urgestein «Bin zu blöd, um Nein zu sagen»: Gemeindepräsident Werner Künzler über sein Felben-Wellhausen, Machtspiele und Wildschweine Während 15 Jahren amtete Werner Künzler als Gemeindepräsident von Felben-Wellhausen, über 20 Jahre war er in der Schulbehörde tätig. Ende Mai übergibt der 65-Jährige an Ralph Ott. In Langeweile verfällt der leidenschaftliche Jäger aber nicht. Samuel Koch Jetzt kommentieren 31.05.2022, 04.10 Uhr

Werner Künzler, Gemeindepräsident Felben-Wellhausen von 2007 bis 2022, im Sitzungszimmer vor Luftaufnahmen der letzten 40 Jahre. Bild: Andrea Stalder

Seine Autogrammkarte wäre gross. So gross, damit all die Tätigkeiten Platz hätten, die Werner Künzler innehatte oder noch immer hat. Die etwas boshafte Bezeichnung Urgestein macht dem 65-Jährigen nichts aus. Zu viel Wahres ist da wohl dran. «Das gibt es heutzutage immer weniger, weil man nicht mehr allzu lange im Amt bleiben will.» Das sagt Künzler im Gespräch im Sitzungszimmer des Gemeindehauses Felben-Wellhausen.

Künzler muss es ja wissen, hört er doch Ende Mai nach insgesamt 15 Jahren im Amt als Gemeindepräsident auf. Er sagt:

«Der Zeitpunkt passt, wegen meiner gesundheitlichen Probleme will ich die laufende Legislatur nicht ganz fertig machen. Deshalb höre ich jetzt auf.»

15 Jahre Gemeindepräsidium ist aber nur eine von vielen Notizen im Palmarès von Künzler. 23 Jahre Mitglied in der Schulbehörde, ab 1997 bis zum Schluss 2013 Schulpräsident. Von 1994 bis 2007 während 14 Jahren Feuerwehrkommandant. 13 Jahre lang (2009–2022) engagierte sich Künzler als Vorstandsmitglied in der Regio Frauenfeld. Viele Jahre machte er Karriere im Militär, bis zum Grad des Majors. Seit 2010 ist Künzler allerdings «a. D.», wie er sagt. Ausser Dienst. Und seit 2017 präsidiert er den Thurgauer Kantonalschützenverband, den er unabhängig von dem jetzt vorzeitigen Rücktritt noch zwei Jahre weiterführen will.

«Sind Sie ein Ämtliheini, Herr Künzler?» Er überlegt, schmunzelt und antwortet: «Nein, aber ich bin zu blöd, um Nein zu sagen.»

Älteste Fotoaufnahme im digitalen TZ-Archiv: Werner Künzler, damals Schulpräsident, während eines Spatenstichs 2002. Bild: Susann Basler

Am Anfang war er kantonaler Landjugendvorstand

Bereits in jungen Jahren bekleidet der in Weinfelden aufgewachsene Künzler Ämtli in verschiedenen Vorständen, etwa Ende der 70er-Jahre im Landjugendvorstand, zunächst im kantonalen, später im nationalen. Sein Faible für Politik lernt Künzler von seinem Vater, einem Angestellten der Gemeindeverwaltung, der auch als Weibel im Grossen Rat amtete. So erlebte Künzler jeweils hautnah die Sitzungen rund um die Bochselnacht, was ihm sehr imponierte.

Einzig ins Kantonsparlament schaffte es der studierte Agroingenieur in all den Jahren nicht, stand er doch vermehrt für die SVP auf der Liste. Das nimmt er aber stoisch zur Kenntnis. «Es hat gepasst, es war gut so», meint er dazu. Seine Parteifarben verheimlichte er nie, obwohl sie für ihn nicht im Zentrum standen. Er sagt:

«Die Parteibrille ist unwichtig und hat höchstens hie und da durchgeschimmert. In einer Gemeinde ist viel entscheidender, sich für das Gemeinwohl einzusetzen.»

Als er die Chance bekam, mit seiner Frau in Felben-Wellhausen einen Landwirtschaftsbetrieb zu pachten, packte Künzler zu. Doch diesen Weg sollte er wegen Disharmonie mit den Eigentümern nur fünf Jahre verfolgen, ehe er die Weichen im Zivilschutz und später beim kantonalen Amt für Bevölkerungsschutz und Armee anders stellte.

Unproblematische Machtkonzentration

1990 wurde Künzler in die Schulbehörde gewählt, die er ab 93 präsidierte. Nach seiner Wahl zum Gemeindeammann 2007 amtete er gar sechs Jahre gleichzeitig für politisch Felben-Wellhausen und die Schulgemeinde, was ihm Kritik wegen Machtmissbrauchs einbrachte. Er habe diese Ämterkumulation nie als heikel empfunden, im Gegenteil. Denn gerade beim Informationsfluss habe es auch Vorteile gegeben. Er sagt:

«Ich sehe die Probleme von diktatorischen Verhältnissen nicht, weil ja in beiden Gremien immer noch andere mitentscheiden.»

In all den Jahren habe er immer versucht, für alle Bürgerinnen und Bürger da zu sein. In Gesprächen wollte Künzler die Wogen glätten, «statt mit dem Holzhammer dahinter zu gehen», wie er sagt. Das heisst nicht, dass es ihn hie und da auch mal «verjagt» habe. Künzler schmunzelt und sagt, es brauche stets «GMV. Gesunden Menschenverstand».

Werner Künzler kurz nach seinem Amtsantritt als neuer Gemeindeammann. Bild: Susann Basler (Felben-Wellhausen, 18.12.2007)

Die Arbeit als Gemeindepräsident sei in den vergangenen Jahren immer komplizierter geworden, «paragrafenlastiger», sagt Künzler. Verändert habe sich auch die Streitkultur, es gebe viel mehr Einsprachen, was zu Unzufriedenheit und Verzögerungen führe. «Am Schluss wird alles teurer, aber man hat gar nicht viel mehr», sagt er und ergänzt:

«Früher regte ich mich oft darüber auf, aber das nützt ja nichts.»

Wenn ein bestimmtes Geschäft heute noch an ihm nagt, dann ist es der 2017 abgelehnte Kredit zur Sanierung der Hauptstrasse. «Alle hätten gewonnen, und die Gemeinde kommt sicher nie mehr so günstig zu einer neuen Strasse wie damals», meint Künzler. Heute würde er noch mehr auf Öffentlichkeitsarbeit fokussieren, denn damals seien viele Falschaussagen im Raum gestanden, welche das Resultat letztlich beeinflusst hätten.

Der langjährige Gemeindepräsident im Gemeindehaus: Werner Künzler. Bild: Andrea Stalder

Aber Künzler schaut lieber auf Erreichtes zurück, auf das 25-Jahr-Jubiläum der Gemeinde 2008, auf das neue Dorfzentrum, das nach anfänglichen Schwierigkeiten «zum Fliegen kommt», auf die gute Infrastruktur, auf den funktionierenden Zweckverband mit der benachbarten Feuerwehr Hüttlingen. Und in der Regio und der Agglomeration Frauenfeld sei es zuletzt auch vorwärtsgegangen, obwohl Künzler während Jahren vergebens für den A7-Autobahnhalbanschluss Pfyn weibelte. Andere Hiobsbotschaften wie die Schliessung der Müller-Martini oder der Poststelle habe er nur bedingt beeinflussen können.

Vierfacher Grossvater und leidenschaftlicher Jäger

Tipps für seinen Nachfolger Ralph Ott hat Künzler keine. Ott solle die anstehenden Aufgaben wie die dringend notwendige Revision der Ortsplanung mit seinem Rucksack unvoreingenommen so anpacken, wie er es für richtig halte. Habe Ott Fragen, stünde Künzler zur Verfügung. Aber er wolle sicher nicht «reinschnorre».

Nebst seinem Engagement für die Kantonalschützen freut sich das politische Urgestein jetzt auf mehr Freizeit und mehr Zeit für die Familie, immerhin hat der dreifache Vater bereits vier Enkel. Langweilig werde es ihm bestimmt nicht. Und sonst geht er gerne in sein Waldstück bei Strohwilen oder nimmt auf einem Hochsitz Platz, um Wildschweine zu jagen. Und vielleicht werde er ja wieder einmal für etwas angefragt, sagt Künzler, lacht und meint: «Dann kann ich sicher wieder nicht Nein sagen.»

