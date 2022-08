In Felben-Wellhausen entsteht ein Gemeinschaftsgarten

Urbanes Gärtnern Aus einer Vision wurde Realität: In Felben-Wellhausen ist ein Gemeinschaftsgarten entstanden – einst war dort ein Parkplatz geplant Eine bunte Truppe von 20 Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern betreibt mitten in Felben-Wellhausen seit vergangenem Mai einen üppigen Gemeinschaftsgarten auf zehn Aren. Initiant Stefan Schär setzte sich an einer Gemeindeversammlung für seine Idee ein. Der weitere Ausbau soll nun mit einem Crowdfunding finanziert werden. Evi Biedermann 10.08.2022, 16.10 Uhr

Die Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner. Ganz rechts: Stefan Schär. Bild: Belinda Schmid

Es ist heiss an diesem Abend, kein Lüftchen weht im Zentrum von Felben-Wellhausen. Beim Lindenspitz tummeln sich ein paar Jugendliche, und aus dem Volg eilen die letzten Kunden nach Hause. Wer nicht muss, geht nicht mehr hinaus. Auch im Gemeinschaftsgarten, der an den Lindenspitz anschliesst, werkeln lediglich zwei Männer an ihrem Gemüsebeet herum. Dabei gäbe es auf den zehn Aren, deren eine Hälfte fast vollständig bepflanzt ist, einiges zu ernten. Und dies bereits im ersten Gartenjahr: fleischige Stangenbohnen, reife Tomaten, grüne Peperoni und Rübeli. Kohl, Mais und Broccoli sind noch nicht so weit. Auch die grünen Kugeln müssen noch an Grösse und Reife zulegen, bis aus ihnen prächtige Kürbisse werden. «Das sind Wassermelonen», korrigiert einer der beiden anwesenden Hobbygärtner, muss lachen und sagt: