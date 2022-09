Umwelt Wärme aus dem Geisslibach: Ott Gemüsebau aus Basadingen will Gewächshaus CO2-neutral beheizen Der Gemüsebaubetrieb Ott in Basadingen folgt, wie es Geschäftsführer Hans Ott sagt, «dem Trend unserer Zeit». Der Familienbetrieb will sein Gewächshaus künftig CO 2 -neutral beheizen. Das soll mit Wasser aus dem nahen Geisslibach funktionieren. Thomas Güntert 27.09.2022, 16.45 Uhr

Geschäftsführer Hans Ott erklärt, wie das noch im Bau befindliche CO 2 -neutrale Wärmesystem funktionieren soll. Bild: Thomas Güntert

Ein Schritt Richtung lokale Wärmewende: Der Gemüsebaubetrieb Ott aus Basadingen baut am Geisslibach ein Wasserentnahmewerk, um sein Gewächshaus zu beheizen. Der umweltpolitische Zeitgeist fordert CO 2 -neutrale Wärmequellen, die keine fossilen Energieträger benötigen und die Umwelt nicht belasten. Geschäftsführer Hans Ott sagt:

«Das ist ein Trend unserer Zeit, und dem müssen wir uns stellen.»

Mit ein Grund für das drei Millionen Franken teure Pilotprojekt ist auch, dass die Migros als Hauptabnehmerin des Gemüsebaubetriebs angekündigt hat, ab dem Jahr 2025 nur noch CO 2 -frei beheiztes Gemüse zu vermarkten. Vor drei Jahren hat Ott mit der Planung begonnen – nachdem Berechnungen ergeben haben, dass das Wasser vom 400 Meter entfernten Geisslibach reicht, um den vollständigen Wärmebedarf abzudecken.

Familienbetrieb mit saisonal bis zu 120 Mitarbeitenden Der Gemüsebaubetrieb Ott hat je nach Saison bis zu 120 Mitarbeitende und baut auf rund 100 Hektaren überwiegend Frischgemüse, Salate und Zwiebeln an. Einige Produkte werden auch von regionalen Produzenten zugekauft. Der Gemüsebaubetrieb ist eine AG in Familienhand. Gegründet wurde sie von Hans und Ursula Ott, in Zukunft sollen Sohn Christoph sowie Tochter Anita und deren Ehemann Florian Schüppach den Betrieb leiten. (gün)

Das Bachwasser läuft über eine Siebanlage in eine Kammer des Entnahmewerks und wird mit zwei Tauchpumpen über einen Wärmetauscher ins Gewächshaus gefördert, wo eine Wärmepumpe die Wärme je nach Bedarf in einem Pufferspeicher bereitstellt. Nach dem Kreislauf fliesst das Wasser kurz hinter dem Entnahmewerk wieder zurück in den Bach. Um die Bachlebewesen zu schonen, darf der Bach dabei nur um maximal 1,5 Grad abgekühlt werden.

Das Gewächshaus von innen. Bild: Thomas Güntert

Biber und Fische bestimmen den Arbeitsplan

Beim komplexen Konzessionsverfahren mussten sehr viele Anforderungen des Umweltschutzes auf die technischen Gegebenheiten abgestimmt werden. Die Reduzierung der Fliessgeschwindigkeit in der Wasserfassung von ursprünglich 0,5 auf 0,1 Meter pro Sekunde führte zu einem fünfmal grösseren Bauwerk und zur Verdoppelung der Baukosten. Nachdem es bei der Auflage keine Einsprachen gab, kam es allerdings zu natürlichen Einschränkungen.

Um den Biber in der Schonzeit nicht zu stören, durfte am Geisslibach erst am 15. August mit den Bauarbeiten begonnen werden, und sie müssen bis Mitte Oktober beendet sein, um nicht in die Schonfrist der Fische zu kommen. Die benötigte Wärme für den Gemüsebaubetrieb kann zu drei Vierteln aus dem Geisslibach bezogen und mit den Wärmepumpen auf das Zielniveau angehoben werden. Der dazu benötigte Strom wird zu etwa einem Drittel mit der eigenen Fotovoltaikanlage produziert.

«Das rund drei Millionen Franken teure Pionierprojekt ist für uns als Familienbetrieb ein rechter Lupf.»

Das sagt Ott, der im Bauvorhaben auch ein ordentliches Risiko sieht und daher die bestehende Gasheizung vorerst als Notheizung belässt. Ob die vorgegebenen Berechnungen stimmen, sehe man dann erst in der Praxis. Zudem weiss niemand, wie sich die Energiepreise in den nächsten Jahren entwickeln. «Wenn sie so hoch bleiben, gehe ich optimistisch in die Zukunft», sagt Ott. Er bekommt für das Projekt eine Förderung über die CO 2 -Zertifikate. Zudem beteiligt sich die Migros noch mit einem Beitrag. «Dieser Teil der Finanzierung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Stiftung Myclimate», erklärt der Geschäftsführer.